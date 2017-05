Podvodný email od Apple s predmetom “your account has been locked”

Ľuďom už nejaký čas chodia emaily, ktoré nie sú nijako cielené. Idú na slepo, komukoľvek. Hlásia, že váš Apple účet bol zablokovaný, odchytávajú však...

Každý email, ktorý prichádza od spoločnosť Apple s textom “for security reason your account is temporarily locked”, alebo len “your account has been locked” je podozrivý. Apple totiž nezablokuje len tak vaše konto, ak nič nerobíte, čím by ste si to zaslúžili. Z ničoho nič máte zablokované konto? Ak ste majiteľom iPhone, možno si poviete, že sa vás to dotýka a tak na to kliknete. Avšak stránky, ktoré sa po kliknutí na tlačidlo otvoria, nie sú v žiadnom prípade Apple.com a ani nič podobné, čo by s Apple.com spolupracovalo.

Cieľové stránky odchytávajú heslá

V prípade, ktorý je na obrázku, ľudí presmeruje na podvodné stránky skryté na adrese “http://oringstore.co.uk/SEO/js/securit-info/4a05f3e32ed2589”. Varovný prst je potrebné zdvihnúť aj pri hlásení o nezabezpečenej stránke. žiada od vás heslo, no sama nemá žiaden SSL certifikát. Používa všetky ochranné prvky spoločnosti Apple, čím vytvára nebezpečenstvo zámeny. Je to však len SCAM, ktorý od vás chce heslo a následne vás zneužiť.

VAROVANIE: neodporúčame klikať a stránky otvárať. Ide o odchytávanie prihlasovacieho mena a hesla, čím sa útočníci hravo dostanú k reálnemu prihláseniu, prípadne k citlivým údajom. úložiskám, osobným dátam, bankovým údajom a podobne. Aj takto veľmi rýchlo a hravo sa dá prísť o veľa, minimálne o súkromie.