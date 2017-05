Podvodníci premenovali AML Forte na Revitoxin a idú veselo ďalej

Neuveriteľné, podvodné stránky propagujúce množstvo prípravkov proti parazitom vymysleli znova ďalší názor. Tentoraz je to Revitoxin.

Neuveriteľné, podvodné stránky propagujúce množstvo prípravkov proti parazitom vymysleli znova ďalší názor. Tentoraz je to Revitoxin. Kompletne celé podvodné stránky, ktoré doteraz propagovali Aml Forte, Detoxen Forte alebo Prostect len skopírovali a nasadili na doménu http://centrum365.com/supplements/revitoxin/ks/1/index.html nový názov látky. Výsledok je, že všetok identický obsah o zázračných účinkoch s vymysleným lekárom a na falošnom lekárskom blogu propaguje rovnakými podvodnými klamstvami aj prípravok Revitoxin. Aj tu však musíme hodnotiť, že nie je pravda absolútne nič, čo stránky uvádzajú.

Stránka totiž stále obsahuje rovnaký obsah a teda:

Falošné komentáre o účinkoch

Názory neexistujúcich ľudí

Kradnuté fotografie lekárov a vymýšľanie nových lekárov

Vymyslené účinky a klamstvá v popisnom texte

Stránky vám drzo nedovolia prejsť inam. Držia vás a núkajú ešte naposledy ďalšie zľavy.

Komentáre majú šialené chyby. Autor tohto podvodného webu mal zrejme poriadny očný zákal, ak si nevšimol, čo vlastne Slovákom podsúva ako slovenský komentár mladej ženy.

Stále dookola vymyslené parazity a podvodné praktiky

Stále nás zároveň zaráža, že tento údajný lekársky blog informuje o medicínskom zázraku. Zároveň uvádza, že prípravok sa dá kúpiť len na oficiálnych stránkach výrobcu. Odkaz pritom vedie na rovnakú doménu, len inú podstránku, skrytú a viditeľnú len im cez daný odkaz „http://centrum365.com/supplements/revitoxin/ks/1/index.html“. S takto brutálnym amaterizmom a primitívnymi chybami však majú stále úspech a dokážu presvedčiť nových a nových ľudí na kúpu´inak nepotrebného a ťažko povedať či nejako vôbec účinného prípravku. Propagácia pomocou podvodu a predaj pomocou podvodu je protizákonný už len princípu. Obchodné podmienky a identifikácia predajcu je stále len zbožným prianím.

Upozorňujeme, že celé rozšírenie parazitálnych problémov je dielom len týchto podvodníkov. Slovensko nie je pod útokom parazitov a rovnako tak ani Slováci nie sú z 90 percent napadnutí parazitálnou nákazou, ako hlásia niektoré stránky. Všetko sú to falošné hoaxy. Stránky naďalej porušujú zákony Slovenskej republiky.

Reklama na počiatku a v cieli Revitoxin

Reklama na tento podvodný web a prípravok sa zobrazila o 0:12 na stránkach CAS.SK pod článkom. Je to fotografia vyššie v červenom rámčeku, zaznamenaná pred kliknutím. Dotyčná reklama je tá v strede. Amaterizmom nazývame aj fakt, že po kliknutí na reklamu o zápachu nôh sa zobrazí obsah o boji zápachu z úst. To je ale bežné. Niekoľko webov, niekoľko názvov a niekoľko riešení na niečo, čo riešenie nemá. Na reklamu so zápachom nôh sme klikli zámerne, keďže podobné hlásenia nesú tieto podvodné stránky už nejaký čas a zámerom bolo zistiť, či stránky zmenili rétoriku. Nezmenili, no pridali nový názov zázračného prípravku.