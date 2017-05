Šokujúce bannery mužov s okuliarmi Google Glass a inými vynálezmi, pritom stále je to Ling Fluent. Všetci hlásia, že sa za 5 dní...

Megaabsurdné LING FLUENT a stránky dennefakty.com + akcnazona.com

Azda 100 percentná viditeľnosť reklamných bannerov pod prihlásením portálu Centrum.sk prináša stále to isté. Šokujúce bannery mužov s okuliarmi Google Glass a inými vynálezmi (napríklad snímač v marketingových prieskumoch, nasadený na oči, aby mohli neskôr vyhodnocovať, kam pozeráte – takéto snímky podvodníci používajú na vyvolanie dojmu, že práve vďaka tomu sa naučíte cudzí jazyk, no chýba tomu spojitosť a logika), pritom stále je to Ling Fluent.

Formula Ling Fluent a údajné “výskumy”

Všetci hlásia, že sa za 5 dní dokázali naučiť plynule po anglicky ako rodení Briti. To vedľajšie, čo sa nedozviete z reklamy je, že ide o prasprostý podvod na ľudí a na cieľových stránakch sa nenachádza absolútne nič, čomu by bolo možné veriť. Opäť sme boli nútení vydať sa a preskúmať cieľové stránky, oprava, podvodné stránky predávajúce už na prvé počutie neuveriteľne pochybný zázrak. Nič, čo by dokázalo naučiť jazyk, jeho hovorovú podobu, slovnú zásobu a gramatiku za vás, neexistuje. Rovnako tak neexistuje žiadna metóda, ktorá by to zvládla do týždňa, ani vedecká a ani imaginárna. To, koľko problémov a nedostatkov má tvrdenie, kampaň, stránka, predaj a celkovo všetko na tomto podvode je doslova do neba volajúce. Príklad brutálnejšieho amaterizmu žiaľ ani nedokážeme nájsť.

Zhodnotenie podvodných stránok v bodoch

Vzhľadom na priveľké množstvo problémov, rizík a porušených zákonov dávame jednotlivé body pod seba.

Bannery na neprehliadnuteľnom mieste pod prihlásením na Centrum.sk nie sú ani označené ako reklama. Nesú tvrdenie o pánovi z Revúce, pozor, nie z Revúcej. Rovnaký text nesie aj iný banner. Ani jeden z bannerov nemá nič spoločné s tým, čo tvrdia. Všetky smerujú na stránky: http://dennefakty.com/nova-formula-ucenia-sa-cudzich-jazykov-od-jacka-stanleya/, v ktorých nie je nič pravé. Facebook aj Twitter hore v rohu sú falošné, fingované náhražky. Jediný aktívny prvok je dátum. Logo stránky INFORMACIE.SK je absurdný nezmysel. Táto stránka nemá nič spoločné s doménou a stránkami Informacie.sk, majiteľom stránok informacie.sk odporúčame podať trestné oznámenie pre zneužitie a poškodzovanie dobrého mena – v takomto prípade, ak nie je žiadne meno portálu je ho možné považovať za dobré, ako neutrálne. Falošný magazín nemá reálne nič, žiaden prvok, jedinú funkčnú položku v menu. Nikde. Falošný je celý fingovaný obsah v snahe prilákať na nákup Ling Fluent formuly. Oni nerozumejú tomu, čo znamená slovo formula. Formula v tomto zmysle jedine ak zaklínadlo, veta, alebo zloženie nejakej chemickej látky. Čo je to Ling Fluent sa vôbec nedozviete. Text v článku je neuveriteľný. “Americký multipolyglot, 62-ročný Jack Stanley, ktorý plynule ovláda 23 jazyky, poskytol Slovákom svojou slávnou dvojtýždňovou formulu výučby cudzích jazykov.” Polyglot Jack Stanley má byť autorom tejto metódy? Celé podvodné stránky vám tu predávajú Ling Fluent. Ešte pred rokom tvrdili, že metódu vynašiel Leo Anders, pred mesiacmi to bol znova ďalší Škandinávec Oscar Larsson, pred pár týždňami ďalší. Dnes je to Američan Jack Stanley. Údajne ovláda 23 jazykov. Fotografia zachytáva fotomodela, ktorý v žiadnom prípade nepracuje v školstve a ani v lingvistike. Originál nájdete tu: https://cz.123rf.com/ph….ml, prípadne pod ID číslom obrázku: 37339133. Podivný obsah celého magazínu, presnejšie hodnotovo nulový obsah Falošné komentáre pod článkom. Ani jeden nie je pravý. Všetko je umelo nasadené v kóde stránok. Váš komentár to nepridá. Prevádzkovateľ, redakcia, nič. Neexistuje. Zatajuje sa. Na takto odfláknutom podvodnom webe by bolo zázrak nájsť akúkoľvek zmienku o autorovi. Zavádzanie je to hlavné, čo stránka potrebuje. Uvádzať autora nie je podstatné.

Predajný web:

To sa podržte, podvodné praktiky neskončili. Nebudete sa stačiť čudovať.

Ak kliknete na prvej stránke na reklamy, či odkazy na nákup, ocitnete sa na stránke http://akcnazona.com/zacnete-hovorit-cudzim-jazykom/ Pán Marek Bodnár údajne zavádza túto Ling Fluent metódu na Slovensku. Vidíte fotografiu potmavšieho pána s úsmevom. Máte chuť mu veriť, lebo zverejnil tvár a aj meno. V skutočnosti stránka zavádza, no nie metódu, ale podvodom ľudí. Odporný drzý podvod využil fotografiu reálne existujúceho fotomodela a vytvoril podvodnú identitu, aby oklamal ľudí. Originál sa nachádza na adrese: http://www.istockphoto.com/search/more-like-this/600067000?excludenudity=true&mediatype=photography&sort=best Jarmila Dusilková, Zvolen neexistuje. Podvodné vytvorenie falošnej identity s pomocou zneužitej fotografie: http://www.fotosearch.fr/CSP993/k14810416/ Karina Slezáková, Michalovce neexistuje. Opäť podvodn na ľudí, zavádzanie a klamstvo, pretože originálna fotomodelka nikdy nič podobné nepoužila, ba dokonca ani nie je Slovenka: https://www.shutterstock.com/es/image-photo/portrait-beautiful-woman-showing-mobile-phone-205577425 Pavol Urban, Rožňava nie je Pavol Urban a vôbec nie je zo Slovenska. Je to fotomodel: aj tu podvodníci len nafingovali falošného klienta: http://www.gograph.com/photo/businessman-showing-blank-tablet-computer-screen-gg79185285.html Marieta a Peter Gombárovci, Štúrovo majú presvedčiť. Ale ani oni neexistujú. Černoška v Štúrove? Ale no ták. Originál, ktorý bol zneužitý, nájdete priamo tu: https://www.shutterstock.com/es/image-photo/young-couple-happy-smile-hold-tablet-226582507 Z nepochopiteľných dôvodov sa z ničoho nič v texte objaví “Veľa šťastia, Juraj Ladovský”, rozlúčka niekoho neznámeho.

Už ani nebudeme radšej zhodnocovať také fakty, ako všeobecné obchodné podmienky s nulovou hodnotou, zatajované sídlo predajcu, reklamačný poriadok, povinné náležitosti pri identifikácii firmy. Veríme, že postačí k záveru o vierohodnosti učebnej metódy, stránok, a obsahu, celé horné zhodnotenie.

