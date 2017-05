Kruhy a vačky pod očami? Vraj parazity a Detoxen Forte

Falošné reklamy spomínajú mnoho rôznych problémov za ktoré môžu parazity. Parazitálne problémy vyrieši len ich Detoxen Forte, pochybný výrobok.

V reklamnom systéme Azetklik, ktorý používa napríklad čas.sk, je už nejaký čas neuveriteľné množstvo pochybných firiem. Výrobky na naučenie plynulej angličtiny za pár dní, chudnutie a v poslednom čase hlavne parazitálna nákaza a boj proti nej. Autori podvodných stránok propagujú ich boj proti parazitom v tele spôsobom aký je neodborný, prehnaný a zavádzajúci. Všetko je pritom primitívnou snahou propagovať sa a predávať liek Detoxen Forte. Možno jediný exemplár nakazených orgánov uvádzajú ako varovanie pred celoplošnou epidémiou. Podľa obsahu na webe je tak každý nakazený parazitmi.

Liek Detoxen Forte

Falošné reklamy spomínajú mnoho rôznych problémov, ktoré majú ľudí cez online reklamy prilákať do pasce. Za všetko môžu parazity a paniku, ktorú stránky vyvolávajú, robia naozaj prehnanú. Liek Detoxen Forte je uvádzaný ako liek. Vy samozrejme na stránke http://centrum365.com/supplements/detoxen/sk/1/index.html zistíte len to, čo to je a ako nutne to potrebujete, inak vám nikto iný nepomôže. Nedozviete sa absolútne nič o zložení, kto ho vyrobil, nedozviete sa pravdu ani to, kto sa vám ho snaží predať, z akej krajiny a prečo. Odpovede ale máme. Predávajúci je v zahraničí, chce na vás zarobiť a ponúka niečo, čím opakovane porušuje celkom slušne drzo slovenské zákony. Keď už ale nemáte čomu veriť, poviete si, že mladá slečna Sofia, ktorá tu má fotografiu a píše o skvelých účinkoch, možno… Nič. Slečna neexistuje. Čiže ani toto nie je reálny zákazník tejto novinky. Fotografia je z fotobanky.

Podvodníci ako mnoho iných

Ide o rovnakú skupinu stránok, aká sa nám snaží predávať cez falošné magazíny prípravky a zázraky Patch me, Forskolin, Forte New, všetky zázraky na liečbu kĺbov, chudnutie, nárast svalovej, liečbu slepoty cez podvodný výrobok optimask pro, alebo údajný liek na liečbu sluchu Activlan… … Aj v prípade Detoxen Forte ide o podvodné stránky zavádzajúce v celom svojom rozsahu. Chýbajú obchodné podmienky, informácie o predávajúcom, informácie o lieku, obsahu, účinkoch, reklamačný poriadok, text je zavádzajúci. My však vieme, že problémy vidí len málo ľudí. Pre ľudí nepoznačených podvodníkmi, ktorí nevidia pochybenia, sa celá vec javí ako dôveryhodná.

Otestovali sme, čo sa stane pri pokuse objednať Detoxen Forte

Recenzie a hodnotenie prípravku, teda lieku Detoxen Forte u nás nehľadajte. Výrobok si neobjednáme vzhľadom na podvodné stránky, zavádzanie ale aj pre nechuť akokoľvek ich dotovať a tým ich ďalšiu propagáciu zároveň. Ale skúšali sme to v rámci testu. Po kliknutí kdekoľvek sa dostanete na predajnú stránku. Je v nej formulár na zakúpenie výrobku. Neobsahuje https, čiže nové prehliadače budú uvádzať, že ide o nezabezpečené stránky. V boji proti podvodnej špine to ale nepomôže. Mimo formulár tu ale nie je nič. Žiadne podmienky, kontakt. Dostanete sa na inú stránku, inú doménu a tí blázni vám neponúknu ani rekapituláciu objednávky. Netušíte čo objednávate a tak celý primitívny amaterizmus nás ani v najmenšom nezlomil. Verdikt? Alebo recenzia, či hodnotenie? Celé je to odporný brutálne amatérsky podvod, ktorý ale stále dokáže dostať do pasce množstvo ľudí