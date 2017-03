Ďalší pofidérny prípravok na chudnutie, GranCerina (kópia CGA800 a Forskolinu)

Máme tu nový prípravok od rovnakých špekulantov a podvodníkov, ako je Kankusta Duo, Senso Duo, Nidora a iných. GranCerina.

Máme tu nový prípravok od rovnakých autorov, špekulantov a podvodníkov, ako v prípade Kankusta Duo, Senso Duo, Nidora a mnoho iných. Tentoraz prípravok na chudnutie s názvom GranCerina, ktorý neustále spomína akéhosi odborníka údajného profesora menom Marcus Roy.

Stránky na adrese novinkykazdyden.com/zdravie/ spomínajú aj dietológa z Prešova menom Marián Krátky, ktorý je akousi zárukou toho, že prípravok funguje, lebo je účinkami zaskočený a prekvapený. Ibaže žiaden dietológ Marián Krátky z Prešova neexistuje. Neustále sa stránky pýšia výsledkami, údajne publikovanými aj v lekárskom časopise Health and Disease, avšak… veď nech hľadáte v elektronickej verzii akokoľvek, nenájdete nič.

http://lipidworld.biomedcentral.com/

Na stránky sa hravo dostanete zo stránok Centrum.sk, Atlas.sk, Azet.sk a mnoho iných. Propagujú ich rôzne bannery s červenou repou a zeleninou s textom o tom, že vedci objavili zázračnú metódu na chudnutie. Rovnaké vymyslené drísty, ako v prípade doteraz populárnych prípravkov. A ľudia vo veľkom nakupujú.

V čom a prečo je problém:

Text stránok, na ktoré sa dostanete, ak kliknete na slovenskými portálmi podporované reklamné plochy, je písaný v hnusnej slovenčine.

Plné výmyslov, ktoré vám pripadajú zvláštne už v prípade, že sa venujete zdravému štýlu a máte 4 roky strednej zdravotnej školy. Za tieto výmysly by mali byť ľudia potrestaní, no očividne to stále nikomu neudrelo.

Stránky sa hrajú na magazín, ale nie sú. Nič na stránke nefunguje. Základná vlastnosť je poslať ľudí čo najrýchlejšie na kúpenie látky.

tradične uvádzané množstvo log firiem a médií má vytvoriť dojem, že ide o veľkú medializovanú vec.

Prvky sociálnych sietí, ktoré ukazujú čísla zdieľaní, sú len obrázky stiahnuté ako fotografia z iného miesta, či zmanipulované. V skutočnosti nie je jediný share.

Doktor Marcus Roy je meno vymyslené. Fotografia je z fotobanky, viacero fotobánk predáva licenciu na fotografiu – http://www.juimg.com/tupian/201411/xiandaishangwu_607779.html – a napríklad aj vy sami si môžete vycapiť svojho vlastného Marcusa Roya, Boya, Froya, Froda, kohokoľvek, nech už si ho akokoľvek nazvete.

Komentáre sú kapitola sama o sebe. Opakovali by sme sa. Veď sú to presne tie isté komentáre, ako v prípade všetkých doterajších stránok. Ukradnuté fotografie z facebooku pred pár rokmi a ti vymyslené komentáre, ktoré uvádzajú nie dátum a minútu, ale údaj, že len pred pár minútami komentáre pribudli. Tie isté ksichty ľudí, ktoré sme preverovali už v roku 2014 sa stále v každom jednom novom podvodnom webe a podvodnej reklame na pofidérne prípravky objavujú dookola, buď s rovnakými komentármi, alebo s novými.

Nákupný web? Ďalší odporný podvod

Ak už sa dostanete na stránky s prezentáciou, tváriace sa ako magazín, potom sa dostanete aj na stránky centrumzliav.com/zdravie, ktoré dokonca uvádzajú, že prípravok mácertifikát ISO 9001. V dolnom rohu sa neustále objavujú informácie o tom, že niekto si práve objednal prípravok. Ukazujú sa mená a mestá. Máte mať pocit, že je o to tak veľký záujem, že sa neustále niekto objavuje a objavuje. Nie, všetky mená a adresy sú v kóde. Automat to generuje a zobrazuje. Dokonca aj vyskloňuje mestá a mená tak, aby to sedelo. Do adresy dáte Rimavská Sobota, no tento zázračný systém asi vyskladá „pani Darina z Rimavskej Soboty“. Ešte to aj uhádne rod, čo presne je krstné meno a nikdy nedá dedinu, v rámci ktorých sú objednávky v rámci SR na úrovni 45 percent oproti mestám. Odporný podvod.

Fotografia údajnej používateľky tejto zázračnej metódy na chudnutie s menom Marika Pallfyová, 38 rokov, sú zvláštne. Určite tým, že rovnaké fotografie a rovnaká žena ešte nedávno chudla pomocou Kankusta Duo a dnes už chudne pomocou tejto zázračnej formuly, ktorá prišla len teraz, ale ona chudne už niekoľko mesiacov. Aj tu, ako aj iné, sa objavuje téma cholesterol, nadváha a skončenie v nemocnici. Niekoľko strašiakov. Nuž a ak vec sledujete podrobnejšie, zistíte jeden zarážajúci fakt.

Kopírovanie ľudí a textov – CGA800 a Forskolin

Tí istí ľudia sú vám skrátka známi, keď viete, že ste ich už niekde videli. Je jasné, že oni sami boli zneužití, ich fotografie ukradnuté zo skutočných internetových fór. Pochádzajú totiž z miest, kde sa chudne naozaj pohybom a tvrdou prácou. Nie žraním prípravkov. To je nutné pochopiť. Už sme sa venovali podvodníkom a podvodným stránkam, ktoré uvádzali pána Jána Petráša. Ján Petráš dietológ neexistuje, aj to bola fotobanka. Propaguje stránku s prípravkom Forskolin. Všetky fotografie napríklad na sk.forskolin-coleus.com sú tie isté, ako sa objavujú na cga800.cz a aké sa objavujú napríklad aj práve na stránke s novinkou menom GranCerina. Viete, je zarážajúce, že tí istí ľudia sa v každej krajine volajú inak. Napríklad v Fínsku sú to už celkom iní ľudia, veď pozrite cga800.info. Zneužití sú však stále tí istí. Nakoniec aj vy, ak tomuto celému uveríte. Keď už myslíte, že je koniec, rovnaké stránky, rovnaké texty, rovnaké komentáre sa objavia na novej stránke na adrese sk.forskolin.perfectbody4u.eu, a opäť je to atlas.sk, ktoré vám podsunie túto reklamu ako na tanieri.

Čo na nej nájdete? Skrátka všetko duplicitne, aj rovnaké zázraky. Tentoraz je to profesor Adrián Meyer. Ale pozor, taktiež Ohio College ako v prípade v článku prvého, celkovo najnovšieho prípravku.

Problém je teda v:

v tom, že toto nie sú skutočné stránky, ale podvodné odporné praktiky, ako oklamať, zavádzať a presvedčiť, ako minúť 60 EUR na niečo, o čom nemáte ani potuchy, neprešlo to testom, schválením, naše úrady o tom nič nevedia. nikto zo zákazníkov, ktorí sa nám za posledných pár rokov ozvali, nedokáže vyreklamovať žiadnu z objednávok. Hoci sľubujú peniaze vrátiť, nikto vám peniaze v žiadnom prípade nevráti. Nepodarilo sa to zatiaľ nikomu, respektíve nás nikto z mnoho poškodených neinformoval o zvrate v probléme. tieto prípravky nemajú účinok. Jediným účinkom, ktorým sa bránia, sú tie vymyslené nafingované výmysly. žiaden odborník nie je garant. V skutočnosti to nikto negarantuje. Vedci a lekári uvedení na stránkach neexistujú.

Naša prosba:

Priatelia, teraz trochu iným štýlom. Pre Boha, už nevieme ako ďalej. Toľko ľudí nám píše, že si objednalo prípravky o ktorých píšeme. Toľkí sú zúfalí, minuli peniaze a nevedia za čo, došlo niečo, čo ani nechcú užívať a my sa nedivíme. Ibaže títo ľudia neposlúchnu a nepodávajú trestné oznámenie. Nepamätajú, kde klikli na reklamy a nepíšu prevádzkovateľom slovenských veľkých portálov, kde sa reklamy nachádzajú. Nedeje sa nič. Oči plačú, peňaženka prázdna, na kreditke mínus za niečo čo sa hneď snažíte predať aspoň na bazoši, alebo medzi známymi. To snáď nie.. áno, robí to veľa ľudí. Tiež ako OptiMaskPro – falošný prístroj, ktorý údajne zbavuje dioptrií, ktorého je na internete na bazároch plno a aj za plnú cenu. Našou prosbou je, aby ste pred kúpou prípravkov a zázrakov vec preverovali. Napríklad zdieľali tento článok, upozornili dôverčivých členov domácností a vyvarovali sa neuváženým nákupom, nátlakom na limitované odpočítavania výhodných cien a podobne. Zadať názov do Googlu, alebo nám napísať predsa nemôže zabrať veľa času.