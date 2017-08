Čo je to Empowr.com a ako funguje? Premenovaný SMS.ac či FanBox 5 (100%) 1 hlas Oslovili ste nás s prosbou o preverenie služby Empowr....

Čo je to Empowr.com a ako funguje? Premenovaný SMS.ac či FanBox 5 (100%) 1 hlas[ov]

Oslovili ste nás s prosbou o preverenie služby Empowr. Sľubuje totiž zárobok a hoci ani netušíte, ako sa tam dá zarábať len tým, že ste súčasťou siete, už vám nabehnú peniaze, ktoré však nedostanete. Nemáme žiaľ skúsenosti s touto službou, môžeme vychádzať len z referencií na iných stránkach. Tentoraz sa nepúšťame do vlastného riešenia problému, testovania produktu a podobne.

Sociálna sieť, kde nejde veľmi o sociálne väzby, ale o prachy

Empowr je postavený na systéme sociálnej siete. Kým Facebook je pre ľudí, verejnosť a posilňujú ho sociálne kontakty, Empowr je čisto o peniazoch. Ibaže tie sa vás týkajú, len ak vy sami platíte poplatky. Peniaze potom putujú k ďalším. Je to zvláštne, ale takto stránky popisujú nasledovné miesta: http://barenakedscam.com/empowr

Stránky https://www.quora.com/Is-empowr-legit dokonca upozorňujú, že platby za používanie stránok sú postupne tak vysoké, že ich nebudete vládať uhrádzať, hoci stránky vám sľubujú príjem. Áno, ale menší než vám dá peniaze. Poplatky sú za to, aby sa propagovala vaša činnosť pred ostatnými. Čím viac zdieľate a tvoríte z Empowr sociálnu sieť po sociálnej stránke, získavate body a tie sa premieňajú na peniaze.

Nakoniec stránky http://makemoneyonlinescamsexposed.com/what-is-empowr-a-scam/ uvádzajú celý Empowr.com ako SCAM, čiže systém na vylákanie peňazí od Vás. Je to zvláštne, ale pri hľadaní referencií, ku ktorým má prístup ktokoľvek, sa nedá nájsť reálny názor, ktorý by systém obhajoval. Napriek tomu sa na webe pohybuje, funguje a chápadlá chobotnice dosiahli už Slovensko.

Niekoľko krát premenovaný

Keď sa projekt niekoľko krát premenuje, vyznieva to celé zvláštne. Najskôr to bol SMS.ac, potom slávny FanBox, naposledy Project uplift a dnes Empowr. Stále je to pritom o tom istom, vytváranie pocitu, že za svoju činnosť a „prácu“ na sociálnej sieti, dostanú ľudia zaplatené. Stránky totiž neustále pôsobia dojmom, že používateľ činnosťou zarába, vidí svoje konto, ale reálne údajne nedostane zaplatené nič, respektíve len časť, ktorú sám dal na poplatkoch.

Až to vyzerá, že tento portál slúži na zarábanie, ale tiež odpudenie ľudí, keď sa v celom zložitom systéme nebudú vedieť vyznať. Samozrejme, aj tu platí, že ak sa vás niekto snaží pod tento systém dostať, utekajte kade ľahšie.

Upozorňujeme, že sami nie sme členmi tejto finančnej sociálnej siete. Netestujeme ju a reálne sme na nej nezarobili žiadne peniaze. Článok je zostavený z referencii a faktov. Ako SCAM túto službu zaraďujeme na základe hodnotení ďalších miest.