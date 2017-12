Agafia Lykova vraj pustovníčka a podivný krém BeezMAX na kĺby

70 ročná Agafia Lykova z ruskej tajgy bola zneužitá do podvodnej stránky predávajúcej pochybné zázračné prípravky na liečbu kĺbov. Podvodné reklamy,

Ohodnoťte článok

70 ročná Agafia Lykova z ruskej tajgy bola zneužitá do podvodnej stránky predávajúcej pochybné zázračné prípravky na liečbu kĺbov. Podvodné reklamy, ktoré sa šíria na viacerých slovenských veľkých portáloch a aj v Google reklamnej sieti, informujú o prevratnom lieku na kĺby, vďaka ktorým sa zbavíte svojich ťažkostí a získate mladé a zdravé kĺby. Spojitosť s touto ženou je pritom len zneužitie jej medializácie.

Kto je Agafia Lykova?

Ruska, ktorá sama porežila niekoľko rokov bez nikoho izolovaná od zvyšku sveta, si vystačila s vlastnými zásobami a svojou vlastnou prácou. Do médií sa dostala vďaka tomu, že ju objavili žiť tak ďaleko od civilizácie bez veľkých ťažkostí. Jej meno a príbeh nemá nič spoločné s tým, že teraz jej fotografie zneužili drzo podvodné stránky.

Viac o originálnom príbehu: https://www.theguardian.com/world/2016/jan/15/siberian-hermit-agafia-lykova-russia-airlifted-to-hospital-over-leg-pain

Podvod, ktorý zneužil túto ženu

Podvodné stránky na adrese http://www.mybeejoints.com/sk-orthro-cream-g3/index.php uvádzajú jej príbeh plný prekrútených a vymyslených bludov. Na tieto stránky sa dá dostať pomocou reklamy, ktorú zverejňuje mnoho stránok, ale momentálne aj cas.sk, práve cez stránky cas.sk sme sa tam dostali my.

Už je to odrazu stará pustovníčka, posledný potomok rodu pustovníkov. Čože? Odrazu vymysleli aj informácie o sile prírody, o jej imunite, o jej učeniu poznania prírody. Podvodné stránky dokonca spomína, že má vlastných reportérov a títo reportéri šli do tajgy ju nájsť. Dokonca ju našli. Na týchto stránkach má teraz 64 rokov, pritom dávnejšie už mala 70 rokov. Tieto stránky len ukradli fotografie a všetko ostatné už povymýšľali.

Na týchto stránkach sa tu objavil rozhovor. Úbohý, fingovaný, vymyslený, podvodný rozhovor, ktorý napísal na kolene autor tohto podvodného webu. Nejde o magazín, hoci sa o to snaží. Novinky a zaujímavosti nachádzajúce sa v pravom sidebari sú len nafingované správy bez možnosti klikania. Ešte aj komentáre dole nie sú komentáre. Kód stránky nehovorí, že toto sú komentáre. Ide o bludné vymyslené narafičené žvásty jediného človeka, ktorý pokradol, alebo skôr povymýšľal niekoľko mien a nasadil to sem.

Záver stránky je drzosť

To, čo uvádzajú v závere stránky je pre Boha čo? „Doklad o registrácii BeezMAX El 77-8597 z 10. februára 2016 Všetky práva akýchkoľvek materiálov publikovaných na tejto stránke, sú chránené v súlade s národnými a medzináródnými zákonmi o autorských právach a súvisiacich práv. Akékoľvek použitie textu, foto, audio alebo video materiálu musí byť vykonané jedine s povolením vlastníka autorských práv (VGTRK). Pre deti staršie ako 16 rokov.“

Príšerná slovenčina a skladba slov. Akékoľvek použitie textu alebo foto materiálu len so súhlasom vlastníka? Toto podvodné svinstvo si ešte kladie podmienky na to, ako sa má zaobchádzať s ich údajným obsahom, keď to ani nie je ich obsah, ale ide o nakradnutý obsah z iných portálov? Vyprosujeme si akékoľvek útoky namierené voči nám. Prečo?