Nový internetový podvod: Aml Forte na zápach z úst a parazity

Len nedávno sme vás upozornili na podvodný falošný slovenský lekársky blog o ktorom žiadne lekár a ani komora lekárov na Slovensku nič ani len netuší a rovnakí podvodníci sa vás budú snažiť oklamať cez rovnakú stránku, ale na iný prípravok. Tentoraz sú to reklamy úst a cibule.

Údajne majú pre vás riešenie, ako sa zbaviť zápachu z úst. Podvodné stránky falošného lekárskeho blogu a vymyslený lekár Ján Kolesár, ktorý, ako sme potvrdili, neexistuje, tentoraz ponúka prípravok s názvom AML FORTE. Na škatuľke je napísané AML FORTE Dietary supplement, čiže diétny prípravok, no trochu to poplietli a vydávajú to ako zázračný liek na zbavenie parazitov v tele. A práve parazity môžu za to, že človek má zápach z úst. Ak ste to nevedeli, tak podľa tohto prípravku teda tablety na chudnutie bojujú proti parazitom a keď zničíte tých, zbavíte sa zápachu z úst.

Aml Forte a primitívne podvodné stránky

Primitívne, až sprosté a absurdné tvrdenia na stránke plnej zavádzania, klamstiev a podvodov s prílišnou drzosťou prekonávajú všetky očakávania a naďalej fungujú pod novým názvom. Upozorňujeme, že stránky sme zálohovali a článok vychádza z reálnych informácií a skutočností, ktoré sú priamo prístupné na týchto stránkach.

Upozornenie: pozor, podvodné fotografie údajných orgánov napadnutých parazitmi, sú zvieracie a aj parazity na nich sú pôvodom zvieracie, nie ľudské.

Postreh: Aj v tomto prípade sa pri pokuse odísť, ocitnete ešte na presvedčovacej stránke na adrese http://centrum365.com/supplements/amlforte/ks/1/index_exit.html, kde vám budú chcieť do hlavy natlačiť špeciálne ponuky a zľavy. Tváre ľudí v závere stránok sú z fotobanky, žiaden skutočný existujúci zákazník. Opäť teda podvod. Celé stránky majú aj falošné komentáre, falošné prvky, nie sú skutočnou stránkou, ale šablónov, ktorá je opakovane využívaná podvodnou sieťou v pozadí. Je neprijateľné, aby pomocou kradnutých, alebo fingovaných fotografií vytvárali odborné garancie a zákazníkov, ktorí pritom neexistujú. Hranie sa s dátumom a zľavami je potom vedľajšie. Porušovanie zákonov SR nakoniec aj tak neriešené.

