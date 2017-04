Falošný Slovenský lekársky blog a zneužitá tvár prestížneho lekára

Ak sa niečo prezentuje ako Slovenský lekársky blog a používa aj slávny medicínsky symbol, vkladáte do takéhoto miesta dôveru...

Ak sa niečo prezentuje ako Slovenský lekársky blog a používa aj slávny medicínsky symbol, vkladáte do takéhoto miesta dôveru a jasné informácie. To, čo však prináša čoraz viac v reklamách propagovaná stránka Slovenský lekársky blog na adrese http://centrum365.com/supplements/detoxen/sk/01/index.html, prípadne inej adrese s týmto názvom, to je len prasprostý podvod na ľudí, ktorých stránka od prvého vstupu privádza do omylu.

Žiaden lekársky blog by totiž nikdy nespravil to, čo robia tieto podvodné stránky. Dovoľte nám reagovať a upozorniť na niekoľko závažných problémov, ktoré tieto stránky prezentujú a v mnohom sa opakujú. Sami sa budeme opakovať, avšak na HOAX.sk prichádzajú aj noví čitatelia, ktorí doteraz nevideli výsledok našej práce, podrobné analýzy a uvádzanie pôvodných zdrojov k jednotlivým materiálom.

Podvodníci zneužili renomovaného lekára zo Ženevy

Zarážajúce je, že podvodná fotografia a identita vymysleného lekára na týchto stránkach zneužila v skutočnosti renomovaného lekára zo ženevskej univerzitnej nemocnice. Jeho meno je: Prof. Didier Pittet a patrí medzi osobnosti švajčiarskeho lekárstva. Práve tohto človeka podvodníci zneužili, aby oklamali stovky a možno tisíce ľudí na Slovensku v momentálne najpropagovanejšom prípravku proti parazitom a parazitálnej infekcii.

O lekárovi je dokonca stránka na Wikipedii: https://en.wikipedia.org/wiki/Didier_Pittet

Je súčasťou stránok Svetovej zdravotníckej organizácie: http://www.who.int/gpsc/pittet_message/en/

Slovenský lekársky blog je podvod

Žiaľ, ktokoľvek uverí informáciám na tejto stránke, vystavuje sa problémom. Zakúpenie prípravkov, ktoré stránka prezentuje, môže znamenať nie len stratu peňazí, ale vzhľadom na vyjadrenie k niektorým konkrétnym zo strany úradov v ČR aj ohroziť svoje zdravie. Pretože:

Stránky sú čistý podvod, ktorý nemá nič spoločné s lekárskou komorou a lekármi na Slovensku

Stránky sa snažia predávať pochybné výrobky, ku ktorým nie je žiadna registrácia, neeviduje ich žiaden slovenský úrad, ak ide o medikamenty, nemá o nich údaje žiaden úrad rovnako tak – chýba známosť o zložení a pôvode.

Stránky uvádzajú kradnuté fotografie zo zahraničia s menami vymyslených slovenských lekárov

Stránky uvádzajú klientov, no ide o ukradnuté fotografie a vymyslené mená.

Nefunguje hlavná stránka poriadne, ale vždy len podstránka, ktorá nemá reálne odkazy.

Stránky vyzerajú ako magazín, no ide len o falošný fingovaný web len vyzerajúci ako magazín.

Stránky predávajú prípravky bez uvádzania sídla a predajcu. Tovar uhrádzate a ani netušíte komu.

Stránky porušujú niekoľko zákonov.

Celé sú plné klamstiev, šialeností, vymyslených sprostostí a šialenej slovenčiny, ktorá však stále úspešne priláka pozornosť množstva ľudí. Tí ako obete pomáhajú financovať budúcnosť a život tohto podvodu.

Stránky, ktoré robia presne to isté, ale nie sú v slovenčine a aj mená uvádzajú pri rovnakých kradnutých fotografiách iné, sú napríklad:

http://buydetoxic.com/sk.html – Znova podvodník, vraj Ján Kolesár

http://buydetoxic.com/pl.html – Poliak Dr Michał Pietruszewski

http://buydetoxic.com/de.html – a lekár je Michael Schropfer

http://buydetoxic.com/cz.html – Michael Petr z Čiech… ha ha ha

http://buydetoxic.com/bg.html – Jasné, nechýba ani Bulhar

http://buydetoxic.com/bg.html – Rumun Mihai Petrescu

http://buydetoxic.com/gr.html – Aj Grécko sa nám hodí do zbierky s novým menom

http://buydetoxic.com/lt.html – Alebo Lotyš Mykolas Petronius

http://krasota-zdorovie.com/b_detox_ger/ – neznáma slovanská doména a rovnaký „Nemec“

com/supplements/detoxen/lp/01/index_nag1z.html – tu sa lekár volá zase inak

VERDIKT? Upozornite všetky dôverčivé osoby, aby najskôr preverovali a potom objednávali. Pri objednávke tohto pochybného výrobku cez podvodné stránky je ťažké predpokladať, čo vám príde.