Pochybný prípravok na bradavice PapiSTOP a falošní lekári za ním

Slovensko je pod reklamným útokom ďalšieho podvodného webu, tentoraz na zázrak proti bradavicám. Krém PapiSTOP má byť doslova akýmsi zázrakom, ktorý prezentujú podvodné stránky plné podvodných drístov a vymyslených informácií. Obaja lekári, ktorí majú byť garanciou skutočných výsledkov a pravdivosti účinkov látok v kréme sú v skutočnosti len vymyslené osoby.

Fotografie posťahované z internetu, nasadené falošné mená lekárov, falošné mená zákazníkov, vymyslené informácie o účinkoch, vymyslené a falošné informácie na stránkach a pozoruhodné sú aj stránky samotné, ktoré celý tento podvod prezentujú. Sú trochu vylepšenou verziou iných stránok s ktorými sa bežne stretávame a na ktoré ako jediní na Slovensku opakovane upozorňujeme, hoci bez výsledne.

Podvodné stránky vám predávajú PapiSTOP

Hoci na falošných reklamných banneroch nájdete snímky materských znamienok a ich úpravu laserom, alebo na snímkach nájdete skutočné minibradavice, ale potierané celkom inou tinktúrou, cieľový web na doméne a stránke http://www.papillomasadvice(bodka)com/1099074.html vám nakoniec chce predať niečo celkom iné. Biely krém na bradavice. (Centrum.sk zverejňuje reklamy v emailovom rozhraní s bannerom smerujúcim na celkom inú doménu, ale rovnaký podvodný obsah, na doméne: https://www.wartssolution(bodka)com/1098486.html)

Celé stránky sú nevieme čo. Hrá sa to na magazín, ale nie je to magazín. Nemá to poriadne menu, odkliky nefungujú, celý obsah je len prekladom niečoho zo zahraničia. Vo vnútri kódu nachádzame menej chýb ako na iných podobných doteraz. Sociálne siete sú tu ale znova len fingované. Komentáre pod článkom sú falošné. Neexistuje tu žiaden komentovací systém, všetko je na tvrdo nasadený text a obrázky sú staré, do nekonečna opakujúce sa tváre ľudí, ktorí už „komentovali“ azda všetky prípravky o chudnutí, na liečbu očí, na stavbu a rast svalov a na všetky podvodné vynálezy vždy pochvalne a s otázkami, ktoré mali akože potvrdiť účinky týchto látok. Fotografie dávno nakradnuté z VK.com ruskej sociálnej siete a mnohých iných miest.

Látka PapiSTOP v tejto podobe je známa aj vo svete z mnohých iných podvodných a falošných recenzií, ktoré si písali sami. Alebo z podvodných stránok plných vymyslených informácií a znova rovnakých falošných lekárov, ktorí potvrdzujú účinky. Len nech to nie je naozaj blbé, dajú im iné mená a iné mesto pôsobenia. Takto jednoducho sa dá vyrobiť podvodný web, aby oklamal čo najviac ľudí. O zavádzaní, protiprávnej činnosti, uvádzaní do omylu a vytváraní falošnej identity lekárov, ktorí majú byť lekári a teda garancie účinkov, sa teda ani nedá pochybovať.

Dobre čítajte obsah stránok. Také sprostosti v texte len tak neuvidíte. Niektoré dokonca nedávajú logiku, čo si možno na prvý krát ani nevšimnete. Prekvapí toho viac. Napríklad hlúposť v podobe tretieho bodu nad prvým falošným lekárom „3. Bolo potvrdené, že PapiSTOP je považovaný za popredný prípravok na liečenie HPV (ľudský papiloma vírus).“





Neexistujúci falošný doktor Ján Hrčka, MUDr. PhD.

Doktor Ján Hrčka, uvedený ako MUDr. PhD. medicína, má mať 28 rokov praxe. Z jeho tváre naozaj vyčítame dôveru. Ibaže ide o podvodné svinstvo pripravené na oklamanie ľudí. Nielen že lekár neexistuje s týmto menom nikde v Európe, je to nemecký model, ktorého fotografie predáva fotograf na adrese Shutterstock vo fotobanke, takže si fotografiu môže ktokoľvek kúpiť. Podvodníci rovno vytvorili falošnú identitu a rovno odborníka na bradavice. Originál si pozrite tu: https://www.shutterstock.com/cs/image-photo/portrait-senior-doctor-sitting-medical-office-553640017?src=BZOAdgiuxlEfspRRq-IUfA-1-36

Falošný neexistujúci lekár Tomáš Lukáč MUDr. PhD. lekárska parazitológia

Tak pri lekárovi Tomáš Lukáč musíme priznať, že niekto taký naozaj existoval. Ale s celkom inou špecializáciou, iným ksichtom, iným pôsobením. Meno Lukáč je veľmi rozšírené, preto sa doobre dá použiť do vytvoreného falošného lekára. Tomáš Lukáč ako lekár s 31 skúsenosťami v oblasti parazitológie neexistuje. Samozreme že neexistuje. Podvodníci len vytvorili falošného lekára z fotografie vo fotobanke. Opäť ide o odkaz na Shutterstock, kde si ktokoľvek môže kúpiť fotografiu napríklad do článku o zdraví, no niekto si očividne fotografiu kúpi, aby vymyslel falošného lekára. Originál nájdete na: https://www.shutterstock.com/cs/image-photo/confident-general-practitioner-ready-work-393057373

Podvodné predajné stránky

Nech kliknete kdekoľvek, dostanete sa na iné podvodné stránky. Tie priamo predajné. Aj tie sú plné informácií, ktoré sa nezakladajú na pravde. Tam lekár, ktorého meno je naozaj divne napísané ako Dávid Ondrík MUDr. PhD. Medicína, prezentuje klinické testy. Aká je pravda?

http://www.papillomasadvice(bodka)com/SK_official_a5/index.php

(prečo dávame do adries bodku so zátvorkami? Ak sa chcete osobne presvedčiť o obsahu stránok, vkladajte adresu skopírovanú a s nahradením bodky v zátvorke skutočnou bodkou. Sami nechceme, aby sa adresa stala klikateľná, alebo aby ju Google prečítal ako adresu, ktorú propagujeme)

Žiadne klinické testy a ani žiaden Dávid Ondrík. Nikto taký neexistuje. Rovnaký lekár propaguje vo veľkom látku, ktorá sa v rusky hovoriacich krajinách prezentuje ako PAPIDERM. Stále je to ale v skutočnosti len fotografia lekára z fotobanky SHUTTERSTOCK. Konkrétneho modela si môžete pozrieť na tomto odkaze: https://www.shutterstock.com/image-photo/doctor-male-scrubs-272275310

Lekár a jediná garancia webu neexistuje

Informácie o tom, koľkí si práve stránky prezerajú a koľkí práve kúpili prípravok sú podvodné a zavádzajúce. Tieto informácie sú načasované v kóde a nemajú tak výpovednú hodnotu. Majú vytvárať psychologický nátlak.

Vymyslený neexistujúci ruský lekár a látka Papiderm napríklad na týchto stránkach:

http://papillomnet(bodka)ru/lekarstva/papiderm-otzyvy.html

http://ecoapteka(bodka)com/papiderm-papiderm

https://otziv-real(bodka)ru/zdorove/otzivi-vrachei-papiderm.html

http://askmes(bodka)ru/pages/papiderm/

http://vseotovarah(bodka)com.ua/sredstvo-papiderm (falošná recenzia prípravku)

Chránime Vaše peňaženky. Potrebujeme však od Vás, aby ste sa bránili oveľa tvrdšie ako doteraz. Investigatívne články a investigatívna novinárčina ľudí občas stojí aj život. Aj my po mnohých vyhrážkach zo strany niektorých podvodníkov občas zvažujeme, či nezavesiť naše projekty a odhaľovania na klinec.