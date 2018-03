Čučoriedky z Oravy spamujú aj naďalej, teraz so žiadosťou

Venujeme sa spamu, pochopiteľne ako špinavej praktike v online priestore. Dokonca sme sa už venovali aj čučoriedkam z Oravy a študentom o ktorých stránka...

Venujeme sa spamu, pochopiteľne ako špinavej praktike v online priestore. Dokonca sme sa už venovali aj čučoriedkam z Oravy a študentom o ktorých stránka už niekoľko rokov hovorí. Stále je to to isté. Čučoriedky z Oravy spamujú aj tento rok. Chcú sa zásobiť podľa dopytu a preto spam. Doména sa síce mení, ale obsah, formát emailu, štýl písania a štýl celej veci je rovnaký.

V minulosti to boli stránky identifikovateľné v mene jedinej osoby. Žiadna s.r.o. ani živnosť. Len postupne tam vznikla nejaká oficialita, hoci problémy s neuvádzaním povinných náležitostí daných obchodným zákonníkom boli dlho celkom ignorované. Stránky patrili dlho medzi tie, ktoré by nemali zo zákona fungovať. Najmä preto že ide o predaj potraviny.

Predajca zrejme zastrešuje rozsiahlu plochu urbára, alebo je sám vlastníkom veľkej pôdy na ktorej zbiera čučoriedky a kam vstupuje. V konečnom dôsledku je jedno aký je pôvod čučoriedok. My hodnotíme len praktiky, ktoré sa nás týkajú. Spam .

. Naďalej, neznámy pôvod adries. Netušíme rozsah spamu.

Nevyžiadaný email ako taký nemá ten obsah, ktorý čakáte zo zákona.

Chýba jasná informácia ako je možné, že narábajú s Vašimi osobnými údajmi.

Absolútne ignorujú GDPR.

V konečnom dôsledku spamujú aj automatizované ticketovacie systémy a neodpovedajú na reakciu.

Prevádzkovateľ má totálne v paži nedostatky, nerobí si ťažkú hlavu spamovaním v niekoľkých vlnách a zrejme s tým neprestane, pretože za celé roky sa nenaučil slušný marketing.

Ako príklad drzosti možno nazvať posledný email. Žiadajú súhlas so zaslaním ponuky na zber čučoriedok. Lenže už email so žiadosťou o súhlas je priamo ponukou, ktorá uvádza čo ponúka, kto to zbiera, aké majú garancie, prečo sa informujú vopred, odkiaľ to je, ako aj informácie o tom, prečo je to výhodne a správne. Že sa vám to nezdá? Niet divu. Veď už to je samo o sebe plnohodnotná ponuka.

Nahláste ako spam, niektoré technológie ho už tak identifikujú. Mame zálohované historicky všetky e-maily naše aj od vás. Vidieť určitý vývoj, no stále je to nevyžiadaný spam a to je žiaľ ešte stále, alebo skôr na šťastie, nekalý čierny marketing.