Unikátny príklad internetového podvodu je stránka predávajúca prípravok Valgorect. Ide o krém, ktorý má mať zázračné schopnosti také, že dokáže len natieraním údajne zachrániť halux, vybočený palec na nohe a to tak, že hoci by vám lekári tvrdili, že pomôže len operácia, tento krém to zvládne bez operácie. Zdá sa vám to zvláštne? Ono to zvláštne aj je. Stránka plná klamstiev a neuveriteľného porušovania zákonov, týmto láka ľudí do pasce na výmysly a zavádzanie. Pozreli sme sa opäť na podrobnosti toho, čo je v podstate na celom tomto webe na adrese „https://www.naturalfeetrelief.com/1081954.html“ problémom.

Naturalfeetrelief.com a krém Valgorect

Opäť nehodnotíme chuť, konzistenciu, stav a podobne samotného krému. Hodnotíme stránky, marketing, predajcu, propagáciu, pozadie celej veci. Tu je niekoľko dosť zarážajúcich skutočností, ktoré je nevyhnutné spomenúť. Aj v tomto prípade musíme varovať pred neuváženým nákupom na pochybných stránkach tohto druhu. Zaujalo nás, koľko je na týchto stránkach prvkov podobných na množstvo iných podvodných stránok. Je tak vysoko pravdepodobné, že ide o dielo rovnakých autorov.

Falošné stránky tváriace sa ako magazín

Neklikateľnosť položiek v menu, sociálnych sietí a podobne. Všetky odkazy vedú na nákup.

Neexistujúci prevádzkovateľ, redakcia, vzťah, spojenie, doména. Neznáme stránky tváriace sa na profesionálne stránky.

Zarážajúci a drzý názov „LEKÁRSKY ŽURNÁL“ je len výmysel. Doména je iná, názov iný, logo je priamo o nohách. O ničom podobnom ako je Lekársky žurnál nikdy žiaden lekár ani predstaviteľ lekárskej komory nepočul. Nestojí za nimi žiaden skutočný lekár.

Riešenie a odhalenie

Na stránkach sme narazili na lekára, ktorý má byť zárukou, že toto celé je pravda. Že ide naozaj o lekársky potvrdený zázrak, revolučná metóda v liečbe a podobne.

MUDr. Michael Šimon

Na stránke je uvedený: MUDr. Michael Šimon – Profesor medicíny, vedúci oddelenia traumatológie a ortopédie v stredisku kozmetológie a plastickej chirurgie. Vyzerá dôveryhodne. V texte pod jeho predstavením netušíte, o čo ide. Čo je to za článok, rozhovor, alebo nejaké riešenie veci? Autor článku si sám odpovedá? O čom to je? Tak brutálne amatérsky, primitívny až debilný článok sme už dlho nečítali.

Zneužili fotografiu a tvár ruského lekára Gennadija Konstantinoviča

Autor sa pokúša o článok, ktorý má vyzerať ako rozhovor, ale výsledok je ohromne zlý.

V skutočnosti ide o odborníka lekára menom Gennadij Konstantinovič z oddelenia chirurgie v nemocnici v ruskom Krasnodarsku.

Podvod je ešte rozsiahlejší:

Stránok, ktoré uvádzajú lekára pod menom MUDr. Michael Šimon, alebo pod inými menami, je oveľa viac. Horšie je, že niektoré stránky nie len že majú inú doménu, ale aj iný názov výrobku a iné klamstvá.

http://www.naturalfootfix.com/1077730.html – iná doména, rovnaký podvod

http://valgus-defense.com/en/ – tu je z neho Dr. Michael Simmons

http://www.feetcarejournal.com/be_bio_1frd/index.php – tu je z neho Dr. Thomas de Vries

http://www.feetcarejournal.com/pl_bio_1sjb/index.php – V Poľsku ho majú pod menom „Dr Michał Stec“

http://www.feetcarejournal.com/be_bio_1nls/index.php – aj Holanďania majú lekára pod menom Dr Thomas De Vries

MUDr. Petra Ďurišová

Hneď druhý lekár má byť PETRA ĎURIŠOVA, ortopedický chirurg, MUDr. 17 rokov skúseností. Ale ani tento odborník nie je skutočný. Stránky sú podvodné a zavádzajú. To sme už uviedli. Opäť však treba upriamiť pozornosť na spôsob uvádzania mena, titulu, podivné texty, zavádzanie a podivné fotografie. To meno medzi lekármi neexistuje v spojení s touto profesiou. Akási ďalšia lekárka Ľudmila Záhorská uvádza akýsi otvorený oficiálny list. Ďalšia hlúposť, ktorá sa má pokúšať presvedčiť vás, že bez prípravku nemôžete žiť.

Dokonca sa drzo pomedzi tieto dve lekárky tlačí zobrazovacie pole, ktoré informuje, že práve prišla objednávka z Vranova nad Topľou a zásoby sa míňajú. Už len 5 balíčkov, už len 4 balíčky a vás to má dohnať k rýchlej objednávke. Ak prídete o hodinu, bude ich opäť 7, a následne 6 a zase dookola. Debilná nátlaková psychologická praktika je postavená na tom, že hlášky o meste a zákazníkovi sú natvrdo nasadené v kóde a načasované tak, aby sa zobrazovali vo vhodnej dobe. Nedajte sa ovplyvniť. Najmä ak je obsah stránok propagujúcich zázrak Valgorect taký, ako uvádzame. MUDr. Petra Ďurišová na obrázku totiž ani nie je Petra Ďurišová.

Zneužili americkú lekárku menom Emily Hall, DO; FAAP

Jej oficiálne stránky a zmienka sú na adrese: https://depts.washington.edu/write/write-sites/montana-polson.html

Prezentovaná je aj na stránke: http://montana.providence.org/news/press-releases/2016/01/new-polson-pediatrician/

Jej fotografie ďalej zneužíva rozsiahla sieť podvodných stránok zatiaľ výrazne viditeľných v súvislosti s látkou VALGUS PRO. Ide o rovnakú vec ako je VALGORECT, avšak toto premenovanie je ešte čerstvé a preto je VALGUS PRO častejší vo svetovom internete.

Ďalšie podvodné weby:

http://www.valgorect.com/sk_valgo_alt/ ako Petra Ďurišová

http://www.feetshapehelp.com/cz_valgo_sdu/index.php – ako Nadežda Petrášková

http://www.mybunionfix.com/hu_valgo_fds/ – ako Pál Heléna

http://www.valgorect.com/pl_valgo_fdb/index.php – ako Elzbieta Cielniak

http://www.regularfeetrestored.com/de_valgo_cjo/ – ako Elen Carter

http://www.valgorect.com/be_valgo_nl/ – znova ako Elen Carter

http://www.valgorect.com/be_valgo_fr/ – ako Héléne Campion

http://www.valgorect.com/si_valgo_dkj/index.php?PLACID=1400483954 – ako Emiljia Hlastnik

http://www.valgorect.com/it_valgo_ght/ – ako Elena Caruso

