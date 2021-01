Dialine nie je zázračný liek na cukrovku + propagujú ho falošní lekári 5 (100%) 1 hlas[ov]

Pred nejakým časom sa objavili falošné stránky Ministerstva zdravotníctva a ponúkali pochybný zázrak Dialine na liečbu cukrovky. Lenže Dialine sa nevzdáva, podvodníci potrebujú vypredať tento zázrak a tak sa stretávame s masívnym celoeurópskym podvodom azda v každej krajine. Veľakrát je to stránka, ktorá je skrývaná a prístupná len cez konkrétny link a reklamný banner. A potom sú tu tie, ktorých adresa sa nejaký čas nezmení a tak si ich vieme pozrieť z blízka. Chce to však veľa obrázkov, preto na FB.COM/varovania bude album vytvorený s dnešným dátumom a prehľadom falošných lekárov, falošných hlúpostí, falošných prvkov a vrátane domén, ktorých sa to týka.

Dialine neužívajte

Upozorňujeme verejnosť pred užívaním lieku na cukrovku s názvom Dialine, ktorý si kúpite na týchto stránkach, alebo akýchkoľvek podobných. Či už falošné Ministerstvo zdravotníctva, alebo cez falošné stránky a pochybné domény, na odporúčania falošných lekárov a neexistujúcich zákazníkov. Nie je možné považovať liek za reálne prínosné liečivo, akúsi kúru, či „utajovanú formulu“… asi mysleli Abrakadabra. Vzhľadom na vymyslený obsah, dozliepané texty, absurdné výmysly, neexistujúcich lekárov, neexistujúcich zákazníkov, falošné komentáre pod článkom, pochybný obsah, neznáme zloženie, výrobca, distribútor, obchodné podmienky… skrátka nič v súvislosti s touto látkou sa neviaže na niečo existujúce, overiteľné a skutočné.

MUDr. Sebastian Bartovič – nie je skutočný lekár. Na slovenskej verzii podvodných stránok sa dozviete, že málokedy dáva rozhovory. To asi aby ospravedlnili pred obeťami, že toho lekára vlastne ani nemôžete poznať. Pritom je to absolútna kapacita… teda vymyslená osobnosť, vymyslená národnosť, odbornosť a teda celý podvod je postavený aj vo zvyšku textu na vode. Z toho jasne vyplýva, že ako vymyslená osobnosť nie je uznávaný endokrinológ, čiže ani nenapísal 32 kníh a nie je európsky významný odborník vyhľadávaný z iných krajín, ako uvádza stránka.

Dr. Klaus Volker nie je skutočný lekár. Ide o „kradnutú" fotografiu, vymyslené meno, vymyslenú prax a teda ide o fiktívnu garanciu odbornosti a špecializácie vôbec.

Doktor Jovan Andrić – je rovnako vymyslený lekár

– je rovnako vymyslený lekár a ďalší

Pani Eva Farkašová, dôchodkyňa, ktorá žije v Košiciach

Pani Farkašová nie je pani Farkašová. Ide o ruskú babičku z ruských médií, ktorá na originálnej snímke má za sebou noviny v azbuke s obrázkom popa na prednej strane. Podvodníci si zobrali túto fotografiu, noviny s azbukou odstrihli a zavesili ju pod menom Eva Farkašová. Celá veda. Žiaden spokojný zákazník.

Prosba a upozornenie:

Pravidelne dostávame emaily a žiadosti o vrátenie peňazí za nákup Dialine. Žiadate nás o adresu, kam zaslať balík a požadujete od nás peniaze. Mnoho prevažne starších ľudí pokladá hoax.sk za predajcu týchto látok a u nás ich chcete reklamovať. Rôzne prípravky, pred ktorými varujeme a sami nepredávame, vnímajú niektorí čitatelia ako náš produkt napriek tomu, že jasne uvádzame negatívny postoj a varovania. Z toho dôvodu sú niektoré články písané zámerne laicky, jednoducho a jasne. Nepomáha. Dovoľte zopakovať, že nie sme predajcovia, propagátori a ani reklamačné oddelenie týchto stránok a jej ponuky. Pred nákupom varujeme. Odporúčame pred každým nákupom na neznámom mieste:

Preveriť obchod cez vyhľadávanie na Google.sk

Preveriť výrobok samotný cez vyhľadávanie na Google.sk

Preveriť lekárov, ak ich stránky uvádzajú, či vôbec existujú, na Google.sk

Poradiť sa s blízkou osobou.

Mnoho chúlostivých zdravotných problémov ale ľudia s nalomeným zdravím, či ťažkosťami, skrátka nerieši s inými. Nechávajú si problém pre seba. Následne si nechávajú pre seba aj fakt, že naleteli. Užívaním neznámych výrobkov, bez jasného pozadia, indikácie a skutočného výskumu vážne ohrozuje Vaše zdravie. Následky môžu byť nezvrátiteľné a vinník určite nebude postihnutý.

