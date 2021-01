Varovanie! eknihy cez maraweb.it alebo usenet.nl určite nekupujte! 5 (100%) 1 hlas[ov]

Je to zvláštne, ale v čase, keď ešte kniha (Ne)bezpečný internet nebola vo formátoch epub a mobi (elektronické knihy), tak stránky maraweb.it s nejasným pozadím už mali knihu v ponuke. Aká je pravda? Tento podvodný web nemá reálne žiadnu eknihu v ponuke. Načítali si z iného zdroja len názov, autora, popis, obálku, ale reálne nemali žiadnu informáciu o tom, či vôbec ekniha existuje. Áno, ekniha prichádza na rad niekoľko dní po vydaní papierovej. Tento podvodný web ale ani len netušil nič o tom, že predbehli vydanie. Reálne nemajú žiadnu eknihu. Ak si chcete otvoriť bezplatnú ukážku, alebo eknihy u nich stiahnuť, vždy kliknete na niektoré z ich tlačidiel, ktoré vždy smeruje na jeden link. Na akúsi nejasnú stránku usenet.nl, kde sa ale nedozviete nič o žiadnej eknihe.

inzercia:



Obe tlačidlá smerujú na rovnaké miesto, kde samozrejme nemáte účet. Jeho vytvorenie je vraj bezplatné. Ale že musíte zadať platobnú kartu hneď v druhom kroku, to vám nikto nepovie. Čo je to za službu, keď ani netušíte na čo je? Zámer?

Ľahko sa stanete obeťou podvodu. Jednak maraweb.it nemá absolútne záujem vám ponúknuť eknihu, ale vyryžovať províziu za to, že vás naláka na usenet.nl, ktorý neslúži na to, na čo hovorí maraweb.it. Aká irónia, že knihu o podvodníkoch zneužíva podvodník. Že je maraweb.it pochybný až podvodný portál je jasné podľa obsahu. Ten si načítava z papierovej knihy, do názvu a TITLE si generuje „epub“ ale tlačidlo má na PDF. Hra s kľúčovými slovami a zahrávanie si s Googlom. Kniha je v kategórii „Léčba Obezity“ a v češtine. Nehorázny amaterizmus, alebo len zle nastavená automatizácia.

Problém! Určite na tieto stránky neklikajte

Stránky maraweb.it vás do problémov dostanú ľahko. Prezentujú totiž eknihy kníh, ku ktorým eknihy nikdy neboli vytvorené. Na stránkach usenet.nl nenájdete žiadne eknihy. Smerujú sem aj rôzne pochybné Facebook súťaže, pretože vraj na usenet.nl nájdete svoju výhru. Reálne? Nerozumieme, čo tu nájdete. Ide o nejakú spoplatnenú službu, ale určite nejde o distribútora ekníh. Jednak v čase, keď kniha ako ekniha ani neexistuje a už vôbec nemôže byť stránka predajcom, keďže ako autori kníh máte od vydavateľa aj informáciu, kto je distribútorom vašej knihy. Určite nie takýto zahraničný portál.

POZOR: je celkom jedno z akej údajnej eknihy sa prekliknete na usenet.nl. Vždy je to rovnaký link a je nemožné, aby sa nejako rozlišoval. Zo strany maraweb.it tak môže ísť o krásnu pascu pre čitateľov, ktorí hľadajú konkrétnu eknihu. Na konkrétnych knihách, kde ekniha ako verzia neexistuje, je tu vysoká šanca sadnutia na lep podvodníkom.

POZOR: ani jedna z týchto stránok v čase, v ktorom uvádza a ani neskôr nemá oprávnenie k distribúcii elektronických kníh. Určite nie konkrétnej knihy z obrázku. Dokonca eknihami ani nedisponuje. Uvedenie formátu “torrent”, by za predpokladu, že by vôbec nejakú eknihu mali, len dokázalo, že ide o ilegálnu službu pôsobiacou na pirátskej scéne.

Doplnenie:

Eknihy a najmä (Ne)bezpečný internet eknihu určite nekupujte na zahraničných portáloch cez podvodné narafičené bludy. Zárukou bezpečného nákupu je kúpiť knihy na:

TIP: viac ako eknihu si zakúpte papierovú knihu. Verte, že to bude stáť za to.

inzercia:



Zdieľaj







Aké máte z článku a témy pocity? Rozčúlený 0 Šťastný 0 Milujem to 0 Nie som si istý 0 Hlúposť 0