Na FindPDF.me (Book Finder) eknihy naozaj nezískate, okradnú vás

Či už ste pirát, ktorý si odmieta kúpiť knihu len preto, že považuje všetko na internete voľne prístupné, alebo ste samotný autor knihy, ktorý testuje, čo všetko mu ukradli, naraziť môžete na stránky, ako je FindPDF.me, ktoré majú azda všetko. Hoci takýchto stránok je viac a už sme o nich niečo písali, práve FindPDF.me je o niečo viac zameraný aj na naše geografické oblasti. Stránka nenesie logo z domény, ale uvádza sa ako BOOK FINDER. Akýsi hľadač kníh. Zaujímavosťou je, že sa sem dostanete cez rôzne odkazy na internete, cez vyhľadávače a fóra. Stránka, ktorá má v adrese niečo iné, v logu niečo iné, je v skutočnosti prázdna. Nie je úložiskom, nemá veľký server a teda neukladajú na ňu nikto svoje knihy, či úlovky z pirátskej scény. Celé je to tak trochu podvod, ktorý si hneď vysvetlíme.

Foto: veľmi dobre sa pozrite na fotografiu. Kniha Horná dolná s podpismi hercov bola v limitovanom počte v ponuke na maritnus.sk. Ešte aj fotografia je presne v rozlíšení a s vodoznakom ako na martinus.sk. Je tak jasné, odkiaľ majú špekulanti databázu. Tou najzásadnejšou informáciou je, že podpísaná kniha bola len fyzická a teda tlačená. To, čo podvodníci predvádzajú, je ale na smiech. Pokojne pokrúťte hlavou. Primitívi ponúkajú podpísaný epub. Tak to by sme radi vedeli, ako si tie podpisy predstaviť a aký by mali zmysel.

Celá databáza je falošná. E-knihy neexistujú.

Rôzne miesta, stránky, prípadne jednotlivci spracujú dáta napríklad obchodu martinus.sk. Čiže vytiahnu si rôzne knihy, ich názvy, autorov, prípadne obálku a ďalšie náležitosti. Vygenerujú si náhodný údaj o veľkosti súboru v MB alebo KB a vytvoria tak rozsiahlu tabuľku „akože“ dostupných ekníh. Pracujú pritom aj s knihami, ktoré nikdy elektronicky nevyšli, pracujú aj s dátami, ktoré sú chybne nazvané už v samotných eshopoch.

Umelo vytvorená databáza následne poslúži na vytvorenie viacerých stránok so samostatnými odkazmi, ktoré majú ľudí nalákať.

Vytvárajú dojem, že:

Práve tu stiahnete knihu zadarmo

Na čo kupovať, keď je tu? Stačí pár klikov

Dojem uisťujú prostredníctvom tlačidiel na stiahnutie a posilňujú ho informácie o veľkosti súboru a pod. Psychológia človeka a motivácia sťahovať naštartovaná? Potom pozor

Ako podvod prebieha ďalej?

Stránky FINDPDF.me, kam sa dostanete po kliknutí na „DOWNLOAD“ tlačidlo, sa tvária, že danú eknihu naozaj majú. Tvária, dokonca zobrazujú PDF so zahmleným textom. Tvária sa, že vám ukážu obsah, ale je nutné sa prihlásiť. Lenže prihlásenie je možné, len ak máte nejaké členstvo.

Lenže pozor, vy môžete získať členstvo zadarmo na niekoľko dní. Ak chcete len jednu knihu, alebo sa vám v hlave odohráva nápad, že za tých pár dní bezplatne si posťahujete knihy na niekoľko rokov dopredu, zabudnite.

Ak si už vytvoríte bezplatné konto, budú od vás potrebovať platobnú kartu. Možno ste práve dostali pocit, že veď ak bezplatne, tak prečo karta? Správny pocit. Z iných služieb možno máte skúsenosť, že kartu síce zadávate, ale je nasadená preto, aby po uplynutí bezplatného obdobia nabehlo platené plynule. Lenže v tomto prípade zabudnite. Skúseností ľudí na internete hovoria, že odpojiť sa, zrušiť konto a zrušiť kartu je sizifovská úloha. Čiže náročný úkon, niečo ťažko realizovateľné. Komunikácia viazne. Veď prečo by aj mala prebiehať? Tak by predsa prevádzkovateľ nezarobil.

Čiže ako to teda je a čo sa tu deje?

Z karty vám odídu peniaze a zastavíte to len ak oslovíte banku, dáte kartu zablokovať, alebo si pomeníte disponibilnú čiastku na účte. Kartu je však stále odporúčané blokovať.

Služba nemá eknihy, ktoré sľubuje odporúčacia stránka a aj cieľová stránka s falošným náhľadom.

Služba nemá eknihy ku knihám, ku ktorým ekniha nikdy nebola vydaná.

Služba nemôže mať v databáze eknihy, ktoré sa fyzicky nedostali ani do kníhkupectva, pretože sa predalo 0 kusov vzhľadom na to, že jeden taký príklad knihy sa ani nedostal do maloobchodného predaja, hoci jeho dáta áno.

Čiže stránky vás lákajú do pasce. Vytvárajú pocit, že kniha je online, bezplatná. Autora knihy nech aj trafí. Vydavateľa rovnako tak. A následne aj všetkých tých, ktorí si nekupujú eknihy na oficiálnom mieste, ale majú dvahu si ju stiahnuť kdekoľek na internete len po zadaní názvu knihy a spojenia EPUB, MOBI, či PDF s obľúbenými slovami Stiahnuť, stáhnout, DOWNLOAD, pobierz a nevedno čo ešte.

Veľký spojenec je: 91bubblesrace.cz

V celom podvode je veľkým spojencom portálu stránka na doméne 91bubblesrace.cz a ďalšie jej podobné. Práve sem je prilákaný Google a rôzne odkazy. Práve tu nájdete popis a všetko to, čo vie Google zaidenxovať do výsledkov vyhľadávania s čím pracuje. A presne odtiaľto vás potom šmejdári pošlú do Findpdf.me a doslova do pasce.

Podobnej téme sa venujeme aj v článku o USENET.NL a spomíname túto oblasť aj v súvislosti s mojou “ukradnutou” knihou. Nezabudnite – “sťahovanie pre vlastnú potrebu ako legálne” je zaužívaný mýtus.

Článok vychádza z viac ako 10 ročných skúseností, keďže tento typ stránok tu už naozaj máme dlhodobo. Zároveň vychádza z vlastných skúseností, keďže kniha venovaná hrozbám na internete (Ne)bezpečný internet bola tiež takto umiestnená a pravdou bolo, že ekniha na svete ešte nebola a ani knižka samotná nebola v skladoch predajcov, no podvodníci už veselo operovali s knihou „na stiahnutie zadarmo“. S knihou, ktorá verejnosti približuje, ako fungujú podvodníci, šmejdi, pedofili, útočníci, agresori a všakovaká háveď na internete.

Len tak mimochodom, kniha (Ne)bezpečný internet je aktuálne naozaj plne legálne ako ekniha v obchodoch ako martinus.sk alebo bux.sk.

