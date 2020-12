Sťahovanie pre vlastnú potrebu a voľne šíriteľné – dva nebezpečné mýty 5 (100%) 1 hlas[ov]

Česko a Slovensko si pred nejakým časom vymyslelo mýtus o sťahovaní pre vlastnú potrebu. Nič také ako sťahovanie pre osobnú potrebu nepozná ani naša legislatíva, podnikateľské prostredie a ani osobné počítače. Terminológia občianskeho práva, autorského práva… nič. S takto hlúpym tvrdením totiž môžeme pre osobnú potrebu ukradnúť v obchode chlieb, či čokoládu. Hoci stiahnuť si pirátsku kópiu nie je o prežití a zachránení sa pred hladovaním, skôr o pohodlnosti a zábave, chlieb kradnúť v obchode – oveľa lacnejší, asi nechodíte každý deň. Hlúpy mýtus o osobnej potrebe, ktorý má ospravedlniť sťahovanie ilegálnych súborov a má znamenať beztrestnosť tohto konania, nie je v ničom založený na pravde a skutočnosti. Nič také, ako „sťahovanie pre osobnú potrebu je povolené, alebo tolerované“ neexistuje.

„Sťahovanie pre vlastnú potrebu“ – Prečo tento mýtus vznikol?

Akokoľvek chceme ospravedlniť ilegálne správanie sa a porušovanie zákonov, vždy to bude spojené s nejakou výhovorkou. Táto sa podarilo. Môže za to dlhoročné ignorovanie tohto stavu zo strany úradov. Polícia vás pre napálené CD nebude zatýkať. Nie je na to pripravená a nejaké to napálené CD má doma každý. Mnohí si robíme výber hudby do auta na dlhšie cesty. Naťahovanie sa pre napálené CD by znamenalo nebezpečný prvok pre všetkých špekulantov. Stačilo by podhodiť napálené CD neželanej osobe… za napálené CD by sme tak mohli chytiť do pasce kohokoľvek. Stalo sa národným folklórom sťahovať, pretože je to vraj voľne dostupné.

„Voľne šíriteľné“ – ďalší nebezpečný mýtus

Veľmi nebezpečným je mýtus tvrdiaci, že čokoľvek je na internete, je voľne šíriteľné. Tento pojem si tiež vymyslel ľud. V obchode sa objaví DVD filmu Čiara a okamžite je na ULOZ.to. Máte pocit, že je voľne šíriteľný, pretože je na stiahnutie bez platenia. Ak chcete rýchlejšie sťahovanie, kúpite si kredit na uloz.to, alebo inej podobnej menej známej službe a nakoniec vzniká nedovolené obohacovanie poskytovateľa služby. (nič z toho, čo zaplatíte úložisku neputuje ďalej do Bontonfilmu, Cinemartu, Sony, Universal, Disney, Adobe… skrátka nikomu. Zostáva u poskytovateľa sťahovania).

Nič také, ako voľné šíriteľné verzie hier, ak sú v obchode za poplatok, neexistuje. V predaji sa objaví nová Call of Duty, okamžite je na úložiskách a národ dostáva pocit, že sťahuje si hru pre „osobnú potrebu“ a ide o „voľne šíriteľné súbory“. Hlúposť po prvé, hlúposť po druhé. Voľne šíriteľnou bude hra až vtedy, pokiaľ je vyslovene šírená – distribuovaná cez kanál, kde je jasne uvedené pod akou licenciou je hra sprístupnená. V žiadnom prípade to nebudú úložiská.

Prečo úložisko veľmi dobre vie, čo poskytuje, ale nič preto nerobí?

Zdá sa až neuveriteľné, že služba ULOZ.to, FastShare, Datoid.cz a ďalšie majú vyhľadávacie pole. Sťahovanie tak nie je odkázané na iné miesta, ktoré smerujú sem, ale priamo si vyhľadáte, aj to, čo ste neplánovali pôvodne sťahovať. Dokonca majú rozdelenie súborov na VIDEO. (Kedykoľvek v roku otvorte túto kategóriu a každá strana obsahuje súbory porušujúce práva a záujmy ich vlastníkov / distribútorov / autorov) Ak by chceli mať dobré vzťahy s distribučnými spoločnosťami a vlastníkmi práv, dávno by zaviedli ochranné systémy, upozornenia, detekcie, automatizované nastavenia. Nedeje sa tak. Ktokoľvek môže nahrať súbory filmov, hier, aj software vrátane kľúčových prvkov (serial key, keygen generator a pod). Uploader v rámci pocitu, že pomáha verejnosti, zdieľa a teda nahráva licencovaný produkt Ďalej. Sprístupňuje ho – vytvára nový distribučný kanál. Neporušuje len autorské právo ako také a práva všetkých vlastníkov práv, ale zasahuje aj do distribučných práv, narušuje predajné cesty. Skrátka poškodzuje záujmy firiem, distribútorov, zástupcov značky.

Dôležitý fakt Svet produkcie a ilegálneho sťahovania vieme rozdeliť na PRODUCENTOV a KONZUMENTOV. Ak tvoríš softwarový, alebo multimediálny produkt, vnímaš tento produkt ako OKRÁDANÁ STRANA. Ak nič netvoríš, na ničom sa nepodieľaš, iba berieš, vnímaš tento problém pravdepodobne len zo strany konzumenta. Toho, čo môže sťahovať, alebo kupovať, prípadne len vnímať prítomnosť produktu, ale neprejaviť záujem. Rozhodneš sa sám. Necháš sa ovplyvniť prostredím, finančnou situáciou, alebo jednoduchosťou prístupu k ilegálnemu súboru.

Spolupracovať? Na čo? Peniaze za rýchlejšie sťahovanie sú dôležité

Tieto služby nechcú spolupracovať. Nechcú mať dobré vzťahy. Inak by dáta, možnosti, filtrácia a aj spory vyzerali celé roky inak. Nechávajú prácne riešiť jednotlivé firmy, aby nahlasovali na abuse@ linky závadné súbory. Pritom by celkom postačil záujem úložísk brániť svoje meno. Problém je, že ťažia zo sťahovania veľkých súborov. Pozrite si Facebook skupiny orientované na filmových fanúšikov – neustále sú v nich tipy na filmy a odporúčania na úložiská. Sledujeme warez fóra, filmy v nich sú umiestnené takmer výlučne na úložiskách FastShare, Uloz.to, a všetky ďalšie české alternatívy. Poznáme problém s filmom Čiara, pri ktorom Uloz.to aj napriek problému naďalej nechalo sprístupnené filmy. Hrdo a odvážne ponecháva úložisko naďalej všetky filmy online. Podobne aj v ČR film Šarlatán v posledných dňoch.

Na jednej strane distribútori celé roky veria, že filmový fanúšik, ktorý chce podporiť filmárov v ich tvorbe si DVD kúpi, realita je trochu trpkejšia. Sťahujeme vo veľkom, všetko, ideálne keď už kúpime kredit, chceme ho poriadne minúť a posťahovať všetko čo príde pod ruku. Všetky úložiská u seba veda vyhľadávať cez administrátorské rozhranie (backend) a rovnako cez verejne prístupné rozhranie vyhľadávacieho okna (frontend). Úložiská vidia tieto súbory, vedia o nich. Ľahko si ich vyfiltrujú a ak aj majú nedokonalý systém, stále majú možnosť vyhľadávať rovnako ako verejnosť. A naraziť na filmy, hry, hudbu, čokoľvek licencované a kradnuté.

Nuž odpovedzme si. Na čo by ste si kupovali kredit za rýchle sťahovanie, ak by ste na takejto službe nemali čo stiahnuť?

Čo znamená sťahovať hry, filmy, či hudbu, ktorá je za iných okolností spoplatnená?

Ak si niečo v rámci limitovanej ponuky na Steame, Origine, či inej alternatíve sťahujete bezplatne, je to v poriadku. Získali ste v rámci promoakcie darček. Hra je Vaša. Pochopiteľne, vždy ste zákazníkom, ktorý si po právnej stránke hru kúpi za 0 eur. Ste držiteľom užívateľskej licencie. Nie licencie distribútora. Nemôžete ďalej distribuovať nič, hoci by ste si to sami kúpili. Ako zákazník sa stávate držiteľom digitálnej (ak sa súbor a dáta sťahujú) alebo fyzickej licencie (DVD, CD, dokumentácia). Stále je to licencia používateľa, nie distribútora. To isté platí o elektronických knihách (súbory EPUB, MOBI, PDF, skenované strany ako JPG / PNG / JPEG / BMP a pod). Ak si ju zakúpite, je nemysliteľné vyraziť na Facebook stránky knihomoľov a knižných bazárov a ponúkať „e-knihu na výmenu“.

Sťahovať súbory, ktoré majú svoju cenu, predávajú sa a nie sú bezplatné – z miest ako sú torrenty a úložiská, znamená krádež. Presne takú istú, akoby ste okrádali Juraja Jakubiska. Prídete k nemu na návštevu, v jeho chodbe zvesíte nejaký obrázok a odkráčate bez štipky hanby domov. Popierači budú namietať, že pri kopírovaní súborov ide o niečo iné a že obraz by mu predsa na chodbe zostal, keď si odnášate kópiu. Lenže piráti necítia, že by mohlo ísť o problém.

Ahoj M. 😉 Spomínam si na horlivého piráta, ktorý kradol všetko, spájal software s crackmi a uploadoval na Rapidshare len preto, aby získal body na „WarFóre“. Ako „hrdina“ komunity pirátov, ktorý nezabudol podotknúť, že ide o súbory „pre vlastnú potrebu a nenachádzajú sa na serveri Warfora“ síce mal prestíž v tejto uzavretej komunite, no keď o cca 5 rokov mal možnosť podieľať sa na aplikácii pre mobily, už pocítil, aký tvrdý boj je proti pirátom. Na čo by si niekto kupoval ich aplikáciu, keď si ju môžu stiahnuť zadarmo. Dotyčný vie, koho spomínam- Nepochybne si tento článok nájde, hoci je to len otázka času. Mnohí piráti, keď sa po rokoch pustia do niečoho vlastného, poškrabkajú sa po hlave.

Na čo kupovať, keď je to zadarmo?

Naozaj máme celonárodný pocit, že čo je na internete, je to zadarmo? Ak by niečo malo byť zadarmo, nikto by to nenakrútil, nenavrhol, nenahral. Materiál, ktorý niekto nákladne vytvára a chce ho poskytnúť zadarmo, je postavený inak. Uvádza sa sponzoring, financovanie zastrešujú partneri. Hry, produkty, filmy a hudba, ktorá nemá byť zadarmo, nemá sponzorov. Interpreti, autori, distribučné spoločnosti vložia do projektu peniaze a očakávajú ich návratnosť. Milujete Katy Perry? S napáleným CD je to veru láska. Kto má rád Pink Floyd, už len z nejakého princípu má doma originálnu platňu, či CD.

Z herného prostredia z vývojárskych projektov sme si viacerí urobili svoj obraz o recenzentoch a blogeroch. Tých, ktorí boli schopní pripraviť recenzie na hry, kritizovať a hodnotiť hry, ktoré si nekúpili, ale stiahli z torrentov. Mať kvantum hier, sťahovať pochybné cracky, vírusy, ransomware (vydieračské vírusy, ktoré zamknú počítač a chcú výpalné) sa zdá byť úžasné. Tí, čo si svoju hru kúpia, na túto oblasť pozerajú inak. Ale to je zbytočné vysvetľovať tým, čo práve spomaľujú linku sťahovaním filmov o nového SSD disku, či gigabajtom hudby do nového mobilu.

Trochu úprimne sa téme venujem aj v knihe (Ne)bezpečný internet.

