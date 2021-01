Rok 2020 bol plný špiny, zlosti, nenávisti… prajme si preto krajší rok 2021 5 (100%) 1 hlas[ov]

Rok 2020 bol pre nás mimoriadny. Pre všetkých na celom svete a mnohí budeme súhlasiť, že nič podobné už zažiť nechceme. Rok 2020 mal byť pritom celkom iný. Už vo februári som dokončil svoju knihu zážitkov z internetu v boji proti špine, agresorom a podvodníkom všetkých druhov. Bol to čas, keď vydavateľstvo Lindeni prijalo celú publikáciu a jej obsah už bol vlastne uzavretý. Lenže v tom čase už sa blížila korona. Tá ovplyvnila svet, ovplyvnila sociálne siete, vzdelanosť národa a priniesla mnoho nenávisti, ale aj neuveriteľných príbehov ľudskosti, keď si neznámi ľudia pomáhali. Keď už v začiatku hrozby mnohí začali nosiť rúška zo solidarity k ostatným napriek hejtu a nenávisti k nariadeniam a odporúčaniam zo strany iných.

Tento rok sme sa brodili najväčšou masou špiny, ktorá však neprúdila zo strany agresorov, podvodníkov a pedofilov. Prúdila od bežných ľudí, ktorí šírili hlúposti, nepravdy, nehorázne šialené výmysly. Dopomáhali k tomu politici. Občas nejaký ten odborník, ktorý odbočil od logiky. Útočili na seba navzájom. Boli schopní sa hádať a komentármi prechádzať do osočovania a urážania, pretože toto sa stalo trendom. Už to neboli fingovaní trollovia, ale reálni ľudia. Zdrojom informácií sa stal Facebook. Nočná mora zdravo uvažujúcich ľudí… pritom o Facebooku pred 10 rokmi kolovalo kvantum konšpirácií a odmietali ho tí, čo dnes na Facebooku na vlastných profiloch odmietajú všetko oficiálne. Každý je na Facebooku, lebo je to trend. Tak ako je trend zdieľať, šíriť, lajkovať…

Podvodníci nespia

Za rok 2020 sme si všimli neutíchajúce podvodné prípravky na chudnutie (naposledy zneužitú Kvetku Horváthovú), na ošetrovanie a liečenie chorých kĺbov, vlasov, očí, či pľuzgierov. Neutíchli podvodné reklamy na Facebooku. Neutíchli ani rôzne podvody, ktoré sa vás snažia okradnúť o peniaze. Už 1.1.2021 spúšťajú banky zvýšenú ochranu našich platobných kariet. Aj preto sme pod zvýšeným náporom posledných pokusov niektorých primitívnych podvodníkov, napríklad tých s falošnou poštou a úhradou za dobierky, či clo. Pochopiteľne vymyslené a nepravdivé emaily z pošty pošta neposiela, ale podvodník zo zahraničia s platobnou bránou, ktorá si nestiahne 2,5 eura ale 700 EUR.

Počas roka sme neriešili žiadneho pedofila. Neznamená to však, že zmizli. Skôr si myslíme opak. Sú to rodičia, ktorí k nám dorazili najčastejšie. Častejšie než vydieraná a zneužívaná obeť samotná. Dnes už existuje viacero iných nástrojov a iné cesty pomoci. Veríme, že všetky možné obete si tieto cesty našli a dokázali nimi nájsť pomoc. V roku 2020 sme sa dostali len k pár prípadom kyberšikany. Kyberšikana je problém, ktorému sa bude kniha (Ne)bezpečný internet venovať už v prvej kapitole. Dovolíme si dúfať, že v roku 2021 si nájdu viacerí cestu aj k tejto knihe. Najmä pre jej cieľ, ktorý má priniesť viac svetla do stále neznámych miest a (pre niekoho) tajomstiev internetu.

Nenávisť, aká tu nebola

Rok 2020 sa však niesol aj na vlne veľkej nenávisti. Očakávali ste od nás, že budeme sledovať korona scénu. Ale v niektoré mesiace sa to nedalo a spravil som opak. Vyčerpaný z minulých rokov som sa osobne venoval korone menej. Nastalo obdobie, kedy znamená viac jednoduchý názor obkladača na Facebooku ako 100 názorov odborníkov. Dnes veriť hrozbe, akú koronavírus predstavuje a vyjadriť podporu lekárom, sestrám, či nariadeniam znamená vystaviť sa nenávisti a hejtingu. Posledné mesiace bolo doslova nebezpečné, ak ste patrili medzi podporovateľov vakcíny.

Odmietači vakcinácie budú vždy v každom storočí operovať s “vedľajšími účinkami”. Ale budú to tí istí, čo už od dverí u obvoďáka chcú antibiotiká, lebo bežný Paralen im na hrdlo nezaberá. Antibiotiká s ich desiatkami percent vedľajších účinkov sú v poriadku. Antikoncepcia má časté vedľajšie účinky, len ide o bežný liek v jeho rôznych variantoch, značkách a výrobcoch. Vakcína s nižším percentom vedľajších účinkov je problém, pretože “vakcína”. Nechávame sa zaslepiť poplašnými správami viac ako faktami. Aj keď je dobré mať sa na pozore a sledovať aj odborné informácie a správy o vedľajších účinkoch. Nie však z Facebooku ženy zdieľajúcej všetko, ktorá nie je schopná odpísať, odkiaľ má príbeh “kamarátkinej sestry švagrinej tety z tretieho kolena, ktorá zažila…!”

Mimoriadne silný boj odmietačov vakcín sa objavuje v komentároch, v článkoch,… všade kam má verejnosť prístup. Stránky Ministerstva zdravotníctva na Facebooku sú zaplavené nenávistnými útokmi, výsmechom, urážkami, odkazmi na údajne pravdivé informácie a rozbory odborníkmi a kvázi odborníkmi. Niektorí ľudia s podpornými komentármi po čase prehodnotia, či chcú byť súčasťou komentárov a svoje komentáre mažú. Výsledok? Máte pocit, že väčšina názorov ľudu je nenávistných a útočných. To len tí podporní len mohli stratiť chuť byť súčasťou toľkej nenávisti, ktorá sa tam objavuje.

Pár postrehov

V roku 2020 sme si všimli ešte jednu úsmevnú skutočnosť. Narazili sme na množstvo ľudí, ktorí popierali vážnosť korony. Považovali ju za výmysel. Útočili na nás, vraj sme financovaní zo strany XY (pritom sme doteraz neprijali okrem darovaného hostingu žiaden iný dar). Stretli sme sa s ľuďmi, ktorí boli ochotní položiť život za to, že Bill Gates cez 5G vysielače šíri vírus. S tými, ktorí pokladali vírus za dielo vedcov, aby preriedili preľudnenú zemeguľu a nastolili nový poriadok, tzv “NEW ORDER”. Stretli sme sa, alebo sme komunikovali s ľuďmi, ktorí šírili vymyslené HOAXy. Niektorí priveľmi vulgárni, agresívni, niektorí s pologramotným vyjadrovaním priznali, alebo nepriznali, že ich aktuálna situácia štve a prípad si vymysleli. Iní to priznali až polícii pri vyšetrovaní šírenia poplašnej správy. Pár z nich zmazalo účet, ktorý možno nikdy nemal účel fungovať ako poriadny účet. Žiaľ, medzi niektorými konšpirátormi z prvých troch kvartáloch je pár takých, ktorí koronu chytili, alebo poznačila niekoho v ich rodine. Veľká časť z nich stíchla. Ich nenávistné názory už neuvidíte. Zmenili sa. Prehodnotili svoje správanie a boj za podivnú stranu dezinformácií a hlúpostí. Často takých, ktoré sa objavujú naďalej u politikov nemenovanej politickej strany.

Naďalej odmietačmi a nenávisťou naplnení zostali tí, ktorých sa korona dotkla osobne, ale nemala silný priebeh. Naďalej tvrdia, že rúško nie je potrebné a vírus nie je tak škodlivý, ako sa tvrdí. Sú to ľudia, ktorí sledujú veľmi nesprávne médiá. Nevidia kapacitné problémy márnice v Ostrave či v Nitre. Nevidia, že pohrebníctva na niektorých miestach sveta, či aj na Slovensku nestíhajú. Že prichádzame o priateľov, rodiny, kontakty. Že prichádzajú naši priatelia o starých rodičov. Odmietači zostávajú odmietači, ak ich korona lízne. Inteligentnejší odmietač sa mení, ak ho korona zasiahne. Sprostý odmietač aj po ťažkom priebehu bude tvrdiť, že korona problém nepredstavuje, pretože nechce vidieť stav nemocničných oddelení a márnice.

Vakcína, ktorú by pri dnešnej úrovni technológií, vedy a výskumu vynašli už v čase, kedy si ju všetci želali – v apríli 2020, by vytvorila ešte viac konšpirácií. Je rok 2020 a veda je na určitej úrovni. Vakcín vzniklo niekoľko a očkuje sa o neuveriteľných 12 mesiacov po objavení nákazy. Aj tak však máme na svete nenávistné komentáre a veľmi silný boj odmietačov, dezinformácií, osamelých odborníkov na všetko, ktorí však majú ešte väčšiu silu, než odborníci a vedci, ktorí v labákoch potili krv počas školy a potia ju doslovne dnes. Verme informáciám o vedľajších účinkoch, kladoch a záporoch. Nie však z “Aeronetu”, “Bádateľa” a od ľudí, o ktorých z Facebooku vieme len to, že študovali “Vysokú školu života”….

K internetu sa naozaj dostal už každý

Celkom iná kategória boli ľudia, ktorí majú pripojenie na internet, ale nedokážu prečítaný text pochopiť. Písali nám, že sme im predali podvodné prípravky pred ktorými v skutočnosti v článkoch jasne a zrozumiteľne varujeme. Od nás žiadali reklamáciu a vrátenie tovaru. U nás chceli zakúpiť ďalšie kusy podvodných prípravkov. Koronakríza prinútila pripojiť na internet ľudí, ktorí nedostali žiaden návod na používanie a predstavujú zlatú baňu pre podvodníkov. Predstavujú riziko, pretože človek bez schopnosti rozoznávať obsah verí a ďalej šíri čokoľvek. Stačí aby šlo o jednoduchý a šokujúci text. Veď konšpirácie takými sú takmer vždy. Mnoho takých nám písalo emaily a prosby o pomoc… až keď bolo neskoro.

Neustále je niekto na internete nový. Nikdy predtým nevidel podvodnú súťaž a v určitom okamihu sa s ňou predsa len zoznámi. Aj tých podvodných súťaží na Facebooku sme mali niekoľko desiatok a vznikali pred Vianocami aj mnohé také, ktorým sme sa nevenovali. Prejavili sa však aj novinky. Podvodníci z Ázie, ktorí vytvárali falošné stránky celebritám a lákali ich na výhry, ktoré pritom len vyrabovali karty dôverčivým obetiam podvodu.

Rok 2021 vám prajeme krajší, slobodnejší a bezpečnejší

Nehľadiac na to, koľko nenávistných emailov a hejtov nám chodí za to, že vyvraciame hoaxy (už toto znie podivne až neuveriteľne a predsa musíme čeliť aj takémuto niečomu) a nehľadiac na to, koľko nenávisti schytá na internete podporný komentár, my sme apolitický. Nepáči sa nám mnoho opatrení a zatváranie podnikov. Ale rozumieme dôležitosti opatrení a rozumieme vážnosti situácie. Stojíme na strane zdravého rozumu. Koronakríze sme sa venovali menej, ako očakávali čitatelia. Aj preto, že nás výrazne oslabovala neuveriteľná miera nenávisti ľudí medzi sebou.

Dá sa povedať, že ma osobne nebavil hejt v emailovej schránke od ľudí, ktorí hoax.sk zaplavovali odkazmi na údajne “odborné články”. Snahy dokázať nám, že ide o sprisahania vlád, tajné projekty o zavlečení vírusu do Wuchanu, o inštalovaní 5G vysielačov zároveň so šírením vírusu, o sľubovaní Billa Gatesa zaplaviť svet vírusom, o vedeckých výskumoch, ktoré pritom neexistujú… skrátka unavovali a vytvárali dojem neprehľadnej scény. Ten neutíchajúci boj tábora konšpirátorov a odmietačov všetkého, či boj s politickým nádychom.

Rok 2021 bude slobodnejší a zdravší, nech už boj odmietačov bude akýkoľvek silný. Vakcíny sa objavili, banky zvyšujú zabezpečenie platobných brán, v januári vychádza kniha (Ne)bezpečný internet a aj tá azda prispeje k lepšej vzdelanosti ľudí. Detí, rodičov aj seniorov. Každý v nej nájde návody ako sa brániť, ako overovať a na internete prežiť. Dal som do knihy niekoľko rokov príprav a nič podobné a komplexnejšie zrejme ešte nejaký čas nevznikne. Rok 2021 skrátka bude lepší. Chceme to my a chcite to aj vy. Rok 2021 bude v mnohom krajší a zaujímavejší.



HOAX.sk praje všetkým čitateľom pokojnejší, slobodnejší a najmä bezpečnejší rok 2021.

