Zneužitá Kvetka Horváthová z Telerána a Choco Lite podvodné chudnutie

Podvodné stránky, predajcovia a lekári, ktorí tvrdia, že objavili zázračný prípravok na chudnutie tu máme každý mesiac. Dokonca poznáme aj Choco Lite, ktorý znova ožíva. Podvodníci zneužili mnoho celebrít, známych osobností, ich fotografie, tvár a vytvorili údajné rozhovory. V súvislosti s akýmisi parazitmi sme nedávno mohli čítať údajné (samozrejme falošné) vyjadrenie Adely Banášovej/Vinczeovej. Dnes čítame príbeh Kvetky Horváthovej o tom, ako schudla. Kvetka Horváthová, pre mnohých z nás navždy Kvetka Kmotorková z CRN-CRN, je dnes tvárou Telerána, kedysi aj primitívnej Farmy, a predstavovať ju veľmi netreba. Pozná ju azda celý národ. Preto keď jej tvár zobrazí Google reklama smerujúca na nejaké neznáme stránky sami seba identifikujúce ako Good sell, ľudia radi zareagujú. Schudla? Vážne? Uvádza novú slimmingovú metódu? Netušíte, čo to tá slimmingová metóda je. Možno vám aninezapne kontrolka, keď vidíte tú absurdnú gramatiku. Nadpis stránok a veľké logo COSMOPOLITAN – “veď to je ten známy magazín, nie? Oni nemôžu klamať!?”

Cosmopolitan a Choco Lite?

Magazín Cosmopolitan možno nebude publikovať vymyslené bludy vymyslených lekárov na neúčinnú hlúposť. Určite ich bude publikovať fingovaný podvodný web na primitívnej, Cosmopolitanu vzdialenej, doméne hackschoolinginstitute.com. Falošný magazín s absolútne celým obsahom plným hlúpych klamnstiev uvádza zázrak na chudnutie, predávaný s tvárou Kvetky Horváthovej. Za týždeň tam bude Chomisteková, Evelyn Kramerová s prídavkom Photoshopu, alebo iná žena, ktorú celý národ pozná. Podvodníkom je jedno, kto tam je a či sa onen človek sám nájde na takomto podvodnom webe. Ľudia-obete upozornenia nesledujú. Najmä obeťou tohto podvodu sú momentálne ľudia, ktorí nemajú dostatočné skúsenosti na internete. Na tento problém, rovnako problém zneužívania známych ľudí do podvodných webov o chudnutí a taktiež problému takýchto stránok sa podrobne venujem v knihe (Ne)bezpečný internet.

Všimnite si, do reklamy podvodník použil snímku z Telerána a do článku na falošnom Cosmopolitane, ktorý by nikdy nepodporil hlúposť, akou je Choco Lite, dali azda 15 rokov starú fotografiu.

Kvetka Horváthová neschudla cez žiadnú novú slimmingovú metódu!

Rovnako, ako podvodné stránky hackschoolinginstitute.com, to isté uvádza aj celá doména: https://nearliament.ru/ – nepochopiteľne, hlúpo, primitívnym jazykom. Komentáre pod článkom – ani jeden reálny. Všetky umelo nafingované, vytvorené s obrázkami ľudí, ktorí ani len netušia, že sú súčasťou medzinárodného podvodu. Kým základný web sa tvári ako blog, je vtipné sledovať, kam smerujú všetky odkazy na “nákup na oficiálnom webe”. Na rovnakú doménu, len inú podstránku. Primitívny spôsob ako ukryť podvod a tváriť sa, že som nezávislý blog a oficiálny eshop… Dajte si pozor, ak na vás vykukne takáto podvodná informácia.

