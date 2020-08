Prípad s falošným Marekom Hamšíkom ukazuje, ako ľudia kašlú na informácie 5 (100%) 1 hlas[ov]

Včerajší prípad zneužitia Mareka Hamšíka je nám ukážkou toho, ako veľmi ľudia nepremýšľajú, konajú neuvážene, bezhlavo a rovnako tak bezhlavo sa stávajú obeťami podvodníkov. Síce ešte dnes ráno tam bolo pár jedincov, ktorí postovali písmeno svojho mena, dnes sme zachytili o niečo menej. Tých, ktorí nesledujú reakcie ostatných, alebo veria viac sebe a očakávaniam, ako ľuďom a tvrdeniam. Marek Hamšík, ako známa športová osobnosť svetového mena, bol zneužitý neznámym páchateľom. Ten si vytvoril falošné stránky a v mene Mareka Hamšíka ponúka ľuďom peniaze za zdieľanie. Následne existuje vysoké riziko, že tieto peniaze bude chcieť falošný organizátor venovať vyžrebovaným výhercom.

Títo výhercovia pritom nebudú výhercami v pravom slova zmysle. V poslednom čase sa na Facebooku objavujú identické podvodné ťahy na ľudí so žiadosťami o čísla z kreditných a platobných debetných kariet. Takýmto spôsobom pritom nie je možné odosielať peňažné výhry k súťažiacim. O celom prípade sme písali včera.

Fotografia: na podvod upozorňuje samotný Marek Hamšík na oficiálnom Facebooku (ten s modrou fajočkou pri mene, ako znak, že ide o skutočnú stránku)

Dnes pri pohľade na oficiálny účet známeho futbalistu nájdete aj príspevok v ktorom upozorňuje na tento podvod s jeho menom. Napriek tomu, že upozorňuje na podvodné jednanie, sa presne v tomto upozornení skrátka nájdu jednotlivci, ktorí postupujú podľa obrázka. Podľa zadanej úlohy podvodníka a veria, že peniaze dostanú a uvedú svoje písmeno z mena. Ak tak veľmi bojujeme proti podvodom a hlúposti, neuváženosti a ležérnosti zaobchádzania s internetom, nedivme sa, že majú podvodníci také zisky a obetí pribúda.

Rozum sa nám pozastavuje

Opakovane upozorňujeme na podvody a následne sa stretávame s názormi, že sme mali byť viditeľnejší a kvôli našej neviditeľnosti prišla pani Viera o peniaze. Naša viditeľnosť je dostatočná, len pani Vieru napadne hľadať fakty až po tom, čo jej zmizne 350 EUR z účtu. Rovnako tak tí, ktorí nám píšu, aby sme neupozorňovali na podvodný prípravok, pretože ho nedokážu predať na Bazoši, ak si ho potenciálny záujemca najskôr overuje. Sú tu tí, ktorí nám píšu, že nemôžu byť všetky súťaže z našich článkov zlé, že raz to musí predsa vyjsť.

Doprajeme si zvučnú dlaň po čele, keď vidím tých, čo horlivo zdieľajú a komentujú, plnia všetky pravidlá a po oslovení súťažou priam pobláznene idú dobrovoľne zaplatiť 100 EUR ako poďakovanie za to, že organizátor súťaže pošle 300 eur. Po rokoch na HOAX.sk by sme sa nemali diviť ničomu. No teraz to nie sme len my. Upozorňujú na to viaceré skupiny, jednotlivci, pozornejší ľudia, poučené obete, aj iné stránky. A stále sú tu tí, pre ktorých sme my ostatní blbci a automaty na múdrosti.