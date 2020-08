Podvodné Facebook stránky Mareka Hamšíka a absurdné peňažné výhry 5 (100%) 1 hlas[ov]

Na Facebooku 8. augusta podvodník založil stránku, ktorá má vyzerať ako stránka Mareka Hamšíka. Využíva pritom aj 8 rokov staré fotografie, či fotografie s jeho sestrou. Príspevky vydáva osobne s výberom slov, ktorý má zrejme evokovať pocit, že ich vydáva Marek Hamšík osobne. Slávny futbalista, vinár, aj ambasádor futbalovej školy. Absurdnosťou je, že stránky uvádzajú 8 a 10. august ako dni, kedy máte vyhrať závratné peniaze len vďaka svojmu menu. Akoby mal Marek Hamšík dostatok peňazí, že by ich chcel rozdávať. To sa len na Facebooku zase objavila podvodná stránka niekoho, kto nemá v úmysle ani posielať peniaze a ani potešiť ľudí. Dosiaľ všetky podobné súťaže na Facebooku končili plačom na strane ľudí, ktorí uverili, že vyhrali. Oslovených výhercov je pritom aj stovka, pričom časť z nich uverí.

Pochopiteľne, Marek Hamšík ani len netuší, že neznámy špekulant ukradol jeho fotky a vydáva sa za neho. Ide tak len o jeden z mnohých podvodov, ktorých máme tak veľa za nami… aj pred nami. Nie, stále s tým nikto nespraví absolútne nič.

Šialený primitivizmus

V komentároch sa prejavuje brutálna absurdná primitívnosť. Údajne nefunguje stránka a tak sa máte prihlasovať cez Bit-ly presmerovaný web https://bit.ly/30EP1m9, kde Marek Hamšík odporúča neznámy platobný systém. Bez práce tak chce podvodník v mene známeho futbalistu nalákať do pasce dôverčivé obete. Následne je ešte jeden komentár, kde vysvetľuje pisateľ situáciu v štýle “Nie nie, vlastne nefunguje nič, klikajte na Vila Rozborila, ten vám dá peniaze.”

Nuž a ak chcete vyhrať, musíte počúvnuť, tak prichádzate na stránku Vila Rozborila, kde očividne pomocou marketingu u “Mareka Hamšíka” funguje úloha len z časti. Za jeden deň len 100 lajkov. Gratulujeme.

Podobne funguje aj ďalšia čerstvá podvodná stránka: https://www.facebook.com/Marek-Ham%C5%A1%C3%ADk-Fans-123276129223707/?hc_location=ufi (neklikať). Narazili sme aj na stránku Kristíny Pelákovej. Aký úžasný je tento svet, keď Polícia nemá šancu dolapiť páchateľa, je v tomto boji absolútne neúčinná a Facebook tiež veľmi nepomáha. V opačnom prípade by sme po toľkých rokoch mali od tohto odpadu pokoj a aj ľudia by možno zdieľali chorobne menej. Škoda, že tak horlivo nezdieľajú to, čo píšeme.

Čo naozaj neplatí o peňažných výhrach

Podvodníkovi sa podarí ľahko dostať k vašim peniazom, ak sa správate k ochranným prvkom neuvážene. Čísla na platobnej karte neslúžia nikomu, ani banke. Používate ich len vy v styku s overenými autoritami. To znamená, že používateľ tieto čísla zadáva na zabezpečenej platobnej bráne. Nikde inde tieto čísla nedáva. I to sa robí len ak chcete platiť. Nikdy nie, ak chcete peniaze prijímať. Lenže žrebovanie a usporiadateľ tejto súťaže bude tvrdiť niečo iné. Nejde pritom o zálohovú pozdržanú platbu, ale priamu platbu. Peňažné výhry je možné odosielať len na základe vzájomnej dohody, zmluvy, poistky na strane odosielateľa aj prijímateľa. A peniaze sa pri veľkých sumách odovzdávajú symbolickým šekom a prevodom na IBAN, alebo len priamo vkladom na účet cez IBAN. Nikdy nie iným spôsobom. Hotovosť je neštandardná. Napriek tomu tu máme kvantum ľudí, ktorí naleteli a ich peniaze sú pre nečinnosť Facebooku a nízke šance u našej polície, nenávratne preč.