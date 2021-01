Pozor na Lunaproskin, podvodný zázrak a lekárka Kristiána Tonhauser 5 (100%) 1 hlas[ov]

Lunaproskin. Tak krásny jednoduchý, jednoslovný názov. Znie odborne, profesionálne, ako nejaký liek. Po slovenských médiách, na blogoch, na fórach a v komunitných stránkach,skrátka všade, kam má dosah Google reklama, sa šíri reklama na lunaproskin.com stránky. Napríklad aj na Pluska (to neznamená, že Pluska niečo vedome propaguje. Reklama sa pokojne môže čoskoro objavovať aj u nás).

inzercia:



Šmejd Lunaproskin a jeho podvodné praktiky

Čo je to “internetový podvod”? To je v podstate čokoľvek, čo chce s vami na internete vybabrať, zavádza, klame, prekrúca a chce získať vaše peniaze. Ideálne za nič, alebo aspoň za nejaký šmejd. Šmejdami nazývame zázračné prípravky, ku ktorým sa viaže vymyslený príbeh o účinkoch a odbornosti. Stoja majland a nemajú žiaden sľubovaný účinok. My naozaj netušíme, aký účinok môže mať tento zázrak, pretože všetko, čo je k nemu nalepené, je podvod. Skôr, ako sa niekto rozhodne útočiť znova na HOAX.SK, že si vymýšľame, prosíme, skúste pozorne čítať nasledovných niekoľko riadkov.

stránky lunaproskin.com neobsahujú žiaden skutočný výskum, žiadnu skutočnú snímku. Všetky fotografie sú posťahované z rôznych iných stránok.

kontakt je výsmech. Neexistuje sídlo predajcu, povinná identifikácia poskytovateľa služby / predajcu. Žiadne sídlo. Spodok stránky uvádza nezmysel – text “© Copyright. Dermatologická klinika «LunaProSkin» 2020+ 421 37696 98 11 Slovensko | Nitra Výstavná 648”. Ale takáto klinika neexistuje. Kde v pekle je IČO a skutočné sídlo?

pýšia sa ukážkou výsledku pri ochoreniu známom ako ružovka. V skutočnosti používajú snímku z profimedia, ktorú si v minulosti zakúpil napríklad Pluska.sk. Snímka sa venuje pritom líčeniu, nie liečbe. Ak sa nemýlime, Profimedia nie je výpalná fotobanka, ktorá posiela výhražné emaily ostatným, ak náhodou na ich stránkach nájdu svoju snímku a nemajú vedomosť o vlastníkovi a reálnemu nákupu? Pre neistotu a nezáujem sa akokoľvek spájať s takýmito praktikami tu túto snímku nebudeme ani uvádzať.

Lekárka Kristiána Tonhauser? Pozor! Neexistuje!

Špecialista na pleť Kristiána Tonhauser – Ako najvyhľadávanejší špecialista v oblasti dermatológie sa tiež usilujeme o úplnú transparentnosť. Špecializujeme sa na , starostlivosť o pleť a nesľubujeme výsledky, ktoré nemôžeme dosiahnuť. Každá schôdzka na našej klinike preto začína individuálnou konzultáciou s jedným z našich rezidentných kozmetológov. Nájdite efektívne a cenovo dostupné riešenia problémov s kožou. Zistením, prečo sme sa zaregistrovali medzi najlepšie kliniky starostlivosti o pleť , naplánovaním schôdzky s jedným z našich kozmetológov dnes.+ 421 37696 98 11

To je predstavenie. Čo poviete? Vyráža dych. Padáme na zadok. Na tejto stránke pracuje neuveriteľne uznávaný odborník. Teda odborníčka. Máme mať pocit, že bez toho lieku už ani nemôžeme existovať. Aké smutné však je, že podvodné na tejto stránke je naozaj všetko, aj tento lekár.

Nikto taký neexistuje!

Nikdy neexistoval.

Všetok text je vymyslená hlúposť. Stránky si vytvárajú falošnú garanciu pravosti, odbornosti a funkcie. Vytvára tak len pomocou fotografie a slov dojem, že robíte správne, ak nakupujete tento liek. Liek preto, že samotné stránky uvádzajú samostatnú časť “LIEČBA” a hovoria tak o liečení.

Fotografia je v skutočnosti len skopírovaná fotografia z fotobanky.

Nájdete ju presne tu. https://www.shutterstock.com/image-photo/portrait-beautiful-young-female-doctor-looking-761300734

Pre tých, ktorí by nám radi opäť napísali email, že “lekárka sa predsa mohla nechať nafotiť” len upozorňujeme, že takto to nefunguje. Na fotografiách vo fotobankách tohto typu nie sú lekári, ale modelky. Nemajú lekárske vzdelanie.

Verdikt

Ruky preč od lunaproskin.com pre zásadné pochybenia, porušenie obchodných zákonov, v podstate ilegálny predaj, žiadne garancie, zavádzanie, klamanie, vymýšľanie si lekára, účinkov a vymýšľanie si všetkého, čo na webe vidíte. Tento článok nepoškodil nikoho dobré meno, pretože na niečo také je nevyhnutné dobré meno, respektíve akékoľvek meno mať. Článok upozorňuje len presne na to, čo je priamo prezentované, klamlivé, zavádzajúce a ľahko dokázateľné. Všetky fakty sú zverejnené, cesty a odkazy, snímky s viditeľnými adresami rovnako tak. Upozorňujeme pred vlastnosťami propagácie stránok lunaproskin.com a prezentáciou prípravku Lunaproskin na základe zásadných pochybností.

🙂 Jedna vtipná žiadosť na záver. Prosíme, aby nás k tomuto prípravku nežiadal nikto, aby sme článok zmazali, alebo na chvíľu vypli, kým on stihne predať na Bazoši balenie, ktoré síce kúpil, ale nestihol rozbaliť. Takéto požiadavky zo strany čitateľov (požiadavka skryť skutočnú recenziu a upozornenia na pochybné praktiky) sú nehorázne. Niečo také nás vie rozosmiať, ale aj rozplakať. Vypnutie článku by aj tak nepomohlo. Google aj čitatelia si pamätajú. A my články pre takéto dôvody určite nevypíname.

inzercia:



Zdieľaj







Aké máte z článku a témy pocity? Rozčúlený 0 Šťastný 0 Milujem to 0 Nie som si istý 0 Hlúposť 0