Ďalší jazykový podvod na ľudí: Alpha Lingmind je len kópia Ling Fluent

Alpha Lingmind sa zdá byť novinkou. Neuveriteľná metóda na výučbu jazykov. Vraj objavili chybu v ľudskom mozgu odborníci v Bostone a vďaka tomu dokážu zaistiť, že budete hovoriť ako rodený hovorca po anglicky za 2 týždne. Po Fínsky za 2 dni. Skrátka budete ovládať cudziu reč veľmi rýchlo a perfektne. Bez náročného štúdia v školách, na kurzoch, bez zahraničných pobytov. To sa zdá byť ako prevratná revolúcia. Lenže každý jeden čitateľ, ktorý nás sleduje už niekoľko rokov veľmi dobre vie, že podvodných reklám, ktoré toto vyhlasovali, sme mali po minulé roky naozaj prehnane veľa.

Tieto reklamy si dovolili tvrdiť, že jazykové kurzy a školy krachujú, pretože sa objavila metóda Ling Fluent. Neskôr bolo Ling Fluent premenované na Ling Intelligence, keď sa na Ling Fluent znášalo priveľa hodnotení a varovaní na internete pred podvodom. A teraz tu máme Alpha Lingmind. Je to presne to isté, čo predtým, ba dokonca rovnaká cesta a rovnaké reklamné bannery.

Alpha Lingmind nie je žiaden zázrak, ale podvod ako ostatné

Surfujete si po internete a keď tu zrazu sa na vás pozerá žena s Google okuliarmi. Okuliare Google – Google Glass nemajú s týmto podvodom nič spoločné. Ale ak si ich nasadíte, vyzeráte ako napojení na technológie. Asi máme mať pocit, že automaticky zmúdriete. Alpha Lingmind pritom cez tieto reklamy tvrdí, že sa naučíte niečo úžasné. Jazyk. Cudzí jazyk. Reklama však v tomto konkrétnom prípade na snímke tvrdí, že jazykové znalosti sú mýtus. Vytvára tak HOAX. Aký mýtus? My sme zatiaľ k týmto podvodným jazykovým kurzom nevideli nikdy žiadne skutočný fakt, tvrdenie, vždy hlúposti, absurdné fakty, vymyslené skutočnosti a najmä poplašné správy.

Závažné pochybenia, chyby a podvodné jednanie:

Celý tento podvod, ktorý tvrdí, že získate revolučný nástroj na učenie jazyka a prídu vám papierové kartičky so slovíčkami na úrovni materskej školy, alebo set slovíčok, ktorý nemá absolútne žiadnu šancu zaistiť nacucanie slovnej zásoby, skúseností a vedomostí do hlavy za pár dní samoštúdiom doma v izolácii, má niekoľko závažných pochybení. Tak závažných, že pri troche pozornosti si ich všimnete sami a po pár minútach azda stránky vypnete bez objednávky. Objednávať tento falošný jazykový šmejd po prečítaní nehoráznych bludov by znamenalo zaplatiť za niečo ťažko uveriteľné, ťažko existujúce a najmä fungujúce.

reklamy tvrdia šialenosti. prvá stránka na odkaze: LINK1 Hovorí o neurolingvistickom laboratóriu v Bostone a výskume, ktorý nikdy neprebiehal. Falošné stránky nemajú žiadne prvky bežnej stránky. Menu je výmysel. Prvky a články, všetko je fingované. Prasprostý podvodný web sa pokúša vytvoriť dojem, že čítate článok nejakého magazínu. Logo stránok je len fingované. Logo stránok znie NEUROSCIENCE INSTITUTE, čiže portál sa vydáva za nejaký neurovedecký inštitút. Absurdné. Všetok text obsahuje neuveriteľnú zmes bludov. Komentáre sú všetky do jedného narafičený výmysel. Nikto reálny ich nepísal. Sú v kóde zasadené ako súčasť webu. Váš komentár tam nikdy nezverejnia. Informácie o zárukách, úspešnosti a efektívnosti vyznievajú až k plaču

Predajná stránka LINK2 je ešte horšia

Predajná, údajná oficiálna stránka má rovnakú sprchu vážnych pochybení a chýb. Pridajte k tomu viacero ľudí, ich fotografie a mená. Tvrdia a súhlasia s výsledkami. Pritom ani jediný zákazník, čo tu niečo tvrdí, neexistuje. Všetky tváre nachádzame na iných stránkach a podvodných narafičených článkoch, s inými menami. Nikto z tých ľudí neexistuje. Obchodné podmienky sú obrázok bez označiteľného textu. Prevádzkovateľ či predajca nemajú identifikáciu. Nemáte žiadnu záruku. Podvodnú hlúposť vám takto môže predávať 12 ročné dieťa v podobe 1 čistej bielej stránky s troma slovíčkami APPLE, CAR, PENCIL a bude sa tváriť, že vás naučil po anglicky. Záruka žiadna. Sídlo, informácie ku skutočným obchodným podmienkam… nič. Nikde!

Polyglot profesor John Smith? Vážne? Veď neexistuje!

Stránky LINK1 aj LINK2 sú postavené na výskume a osobnosti polyglota profesora Georgea Smitha. George Smith je fakt už jedinečné meno :-D. Horšie je, že celý tento výmysel je postavený na ruskom modelovi, ktorého fotografiu si môžete kúpiť za niekoľko dolárov, aj potrebujete tvár plešatého obchodníka, či odborníka do článku o zdraví, či obchodovaní. Jednoducho pre takéto účely existujú fotografie, ktoré si síce kúpime, ale len podvodník ignorujúci pravidlá slušnosti a zákony si na takejto fotografii postaví celý vymyslený príbeh, odbornosť, osobu, meno, životopis a dôveryhodnosť jedného podvodného šmejdu.

Pozrite si originálnu fotografiu tzv. polyglota Georgea Smitha: https://www.shutterstock.com/image-photo/businessman-suit-serious-isolated-on-white-195658910

Linky:

LINK1: https://speak-english24.com/420/alphalingmind-m/gps/?req-id=vcdhqWYc#_aabp=nJ2ldBMYFvGjp24Ia43wlwYIsxclBQugRH7fVYpxTZ6kfJGWqUYIWPI5ipKduZtG&_aabr=zU7hbyezuUzoRuCCRcNyy9Riu21JG6Mgo26NPzODulC5vq3XuYyj7H2mdeNL3Jse&pvt=14pta95xvcux1kqk3jea6fasxo2tnqcy

LINK2: https://english-iseasy.com/420/alphalingmind-m/typ1/gps/?req-id=gXHUkJyM#_aabp=nJ2ldBMYFvGjp24Ia43wlwYIsxclBQugRH7fVYpxTZ6kfJGWqUYIWPI5ipKduZtG&_aabr=zU7hbyezuUzoRuCCRcNyy9Riu21JG6Mgo26NPzODulC5vq3XuYyj7H2mdeNL3Jse&pvt=wn6r0fv20ot0oznkp27s1rh2tqq6rk3r

Prehlásenie: článok je zámerne písaný jednoducho so štipkou sarkazmu. Našou snahou je dosiahnuť obsah, ktorý je pochopiteľný pre ľudí s menšími schopnosťami orientovať sa na internete, v prvkoch, v čítanom slove a v internetovej bezpečnosti. Nie vždy nám to vychádza, no zdanlivý ležérny prístup k riešenej veci je zámer. Článok upozorňuje na fakty, zdroje, dohľadateľné informácie a tvrdenia podkladá dôvodmi, dôkazmi, či upriamuje pozornosť na konkrétne pochybenia, ktoré sú už na čitateľovi, aby posúdil.

