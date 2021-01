Šmejd Papillor na papilómi a neexistujúci lekár Gábor Malacko 5 (100%) 1 hlas[ov]

Papillor je ďalšia látka, akýsi zázrak, ktorý má vraj vyliečiť vaše materské znamienka, bradavice, papilómy a mnoho iných kožných ťažkostí. Spája sa s ním stránka, ktorá prezentuje úžasný výskum a tvrdenie odborníka so 45 ročnou praxou v odbore.

inzercia:



foto: falošný medicínsky blog nemá absolútne nič spoločné s medicínou. Odbornosť tejto stránky sa rovná rozprávaniu zo sna podnapitého taxikára. (snaha o poukázanie na absolútne žiadnu odbornosť a skutočného lekára v pozadí)

Lenže všetko, na čo narazíte, je podvod. Ešte aj na stránkach, ktoré sa pokúšajú propagovať tento prípravok, je všetko fingované a vymyslené. Podvodníci zaplatili mimoriadne nákladnú kampaň, aby vás reklamy na šmejd Papillor prenasledovali na každom kroku. Reálne však nič z toho, čo stránky uvádzajú, nebude pravda.

Papillor predávajú podvodné stránky, takže pozor

Stránky sú narafičené. Nesú síce nejaké logo, no taká inštitúcia ani neexistuje. Doména je „veľavravná“. Portál nemá prevádzkovateľa. Všetky údaje sa maskujú. Menu položky neexistujú. Komentáre nie sú komentáre, ale ide o natvrdo nasadený text do kódu stránok. Všetko na fingovanom webe smeruje na podporu predaja, kde je ďalšia várka falošných tvrdení, vymyslených výskumov a neexistujúcich ľudí. Klasická podoba podvodného predaja, ktorý prebieha v rozpore s tým, čo tvrdí náš obchodný zákonník.

Stránky v slovenčine pritom neoslovujú zákazníka v Uzbekistane, ale svojim jazykom (či pre gramatiku skôr pokusom o slovenčinu) jednoznačne chcú a oslovujú slovenského zákazníka. Lenže predajca ho uvádza do omylu. Neprezradí vám, že si všetko o účinkoch vymyslel. Neupozorní vás, že nemá v poriadku žiadne podmienky, kontaktné údaje, neuvádza predajcu a teda povinnú identifikáciu predajcu. Neprezradí vám pred nákupom ani to, že si vymysleli všetkých zákazníkov a účinky, ich hodnotenie a skúsenosti, ale aj samotného lekára.

Falošný lekár Gábor Malacko nie je Gábor Malacko

Na fotografii nie je nikto s menom Gábor Malacko, ale ide o detského lekára menom Leonid Roshal (stačí Googliť a jeho tvár tvrdenie potvrdí). Podvodníci ho zneužili do niekoľkých podvodných stránok. Na inej podvodnej stránke mu vytvorili meno Geovanny Sutherland s 35 ročnou praxou. U nás mu uvádzajú vymyslenú prax 45 rokov. Stretávame sa s rôznymi vymyslenými menami. Doteraz sa aspoň pokúšali vyzerať na krajinu, kde pôsobia. V tomto prípade podvodník prestrelil.

Konečné vyjadrenie

Akonáhle vidíme podvodné stránky ako tieto, ktoré sa zahrávajú so slovami ako rakovina a nádory, ba dokonca si drzo dovoľujú vytvoriť vymyslenú neexistujúcu odbornú osobnosť, ktorá prináša riešenie na zdravotné ťažkosti, je to niečo iné, ako by šlo o akéhosi vymysleného polyglota. Pri podvodných jazykových kurzoch (včerajší príklad) možno postačí premýšľať a uvažovať, či je vôbec reálne to, čo sľubujú. V prípade týchto stránok ale podvodníci nemajú núdzu o obete. Najmä medzi ľuďmi chorými a zúfalými. Taký človek je viac ochotný vyskúšať viacero posledných možností. Považujeme za nehoráznosť zneužívať rakovinu a vymýšľať si odborníka na rakovinu, aby bol predaj podvodných šmejdov úspešnejší. Majte preto oči na stopkách a nikdy neobjednávajte nič z neznámych portálov. Najmä nie tých, pred ktorými upozorňujeme.,

Link a postreh: Kampaň podvodníka priamo identifikuje aj zdrojovú URL odkiaľ prichádza. https://grandskindoc.com/?campaignid=11882825023&creative=487323676204&placement=mail.centrum.sk&gclid=EAIaIQob

inzercia:



Zdieľaj







Aké máte z článku a témy pocity? Rozčúlený 0 Šťastný 0 Milujem to 0 Nie som si istý 0 Hlúposť 0