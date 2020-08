Koronavírus-HOAX: Tvrdenia, že 5G vysielače pomáhajú šíriť koronavírus

Ohodnoťte článok

Sú Hoaxy, pri ktorých sa ideme roztrhať, aby sme preverili skutočných vedcov, odborníkov, ich výskumy, či vyjadrenia a okolnosti. Niekedy autorovi hoaxu stačí vymyslieť sprostosť a vytiahnuť nepochopené tvrdenia z minulosti, aby po spojení s faktom, že Bill Gates čipuje ľudí cez vakcínu, všetko znelo ako pravda. No keď narazíme na hoax, že nové 5G vysielače majú pomáhať šíriť koronavírus, pri takom niečom sa už smejeme nahlas. V USA a v Kanade tomu dôverujú aj ľudia, ktorí majú viac ako len základné vzdelanie.

Preniká to čiastočne aj k nám, no zatiaľ sa nenašli viditeľní jednotlivci, ktorí by tieto zaručené tvrdenia preložili do peknej šokujúcej slovenčiny. V opačnom prípade by sme tu rovnaké šialenstvo už mali. Sú to len malé zmienky jednotlivcov, ktorí ale v našich končinách nemajú také skúsenosti s vymýšľaním vedeckých výskumov a uvádzaním falošných zdrojov. Aké šťastie, že tento hoax doteraz neobjavil niekto šikovný v angličtine a prešpekulovaní v úpravách hoaxov do slovenskej podoby.

5G ako novinka

Opäť ide o typický základ pri šírení hoaxu. Stačí na to novinka, nová podmienka, ktorá sa nepáči ľuďom a vytvára pochybnosti. Najskôr to začalo nedôverou voči 5G vysielačom, pretože údajne poškodzujú zdravie. Opäť sú to ale ľudia s hnusnými (rozumej, postrihanými neidentifikovateľnými obrázkami s viditeľnou retušou, primitívnou úpravou, doplneným textom) obrázkami, na ktorých po priblížení vo Photoshope či na Photopea až na maximálnu kockovú úroveň vidieť jednotlivé ťahy upratovacích nástrojov. Údajné okamžité diagnózy a dokonca okamžite objavená rakovina kvári ľudí, ktorí sú v blízkosti nainštalovaných vysielačov. Tie, ktoré ešte nie sú ani spustené, alebo len v testovacej prevádzke a ich testovacie spustenie sa okamžite prejavuje na zdraví ľudí a ovplyvňovaní mysle.

5G vysielaniu sme sa doteraz nevenovali a ani radšej nebudeme. Pripadá nám zvláštne venovať sa oblasti, ku ktorej sa doteraz vyjadrujú ľudia pracujúci v odevníctve, predavačky a dokladačky tovaru, alebo nezamestnaní. Nič proti profesiám, ktoré sú nevyhnutné a potrebné, ale ťažko od nich čakať znalosti technológie, farmakológie, medicíny na potrebnej úrovni. Dokonca nás fascinuje, keď nezamestnaný používateľ Facebooku s pivom v ruke s uvedeným vzdelaním „Škola života“ prináša zaručené informácie o škodlivosti 5G a jeho príspevok zdieľajú ostatní. Vyjadrovať sa k 5G radšej naozaj nebudeme.

Rôzne variácie

Dokonca ani k novým konšpiráciám, ktoré spájajú HUAWEI, sledovanie obyvateľstva, hackovanie mobilov pomocou G5 a iné šialenosti. No v momente, keď sa dopočujete, že 5G prichádza preto, aby rozšírila koronavírus, už niečo napísať musíme. Je to presne to isté, ako pozorovať dieťa s 10 kilogramovou petardou a zapaľovačom v ruke. Nejako reagovať musíte, alebo utekať. Lenže HOAX.sk je tu práve preto, aby nejako reagovalo, hoci sme pod útokmi tých, pre ktorých sme (napriek logike a argumentom) my akýsi mainstream zaplatený vládou, ktorý rozširuje lži. Ja by som rád vyzval vládu, alebo kohokoľvek, aby konečne začal s financovaním HOAX.SK, pretože to celé roky ťahám za svoje. 🙂

Čiže 5G pripojenie a šírenie koronavírusu

Akékoľvek spojenie medzi 5G a šírením koronavírusu je asi rovnaká hlúposť ako otehotnieť bez cudzej pomoci pri sledovaní Toma a Jerryho. 5G vzniklo za celkom iným účelom, než tvrdia fake news a zaručení odborníci na Facebooku. Je až nepochopiteľné, že sa k problematike 5G vyjadrujú takéto miesta a neexistujúci odborníci. Áno, každé vysielanie má nejaký dopad na citlivé organizmy, citlivé senzory prístrojov. No nedokážeme prijať, že by fungoval pre „manipulovanie ľudí“ na !šírenie rakoviny“ alebo na „šírenie koronavírusu“. Sledovať príspevky obviňujúce 5G internet či 5G signál za nástroj ako na diaľku ovládať očipovaných ľudí, je už….

Pomocou elektronického signálu v súčasnosti len ťažko môžeme ovplyvňovať šírenie a výskyt koronavírusu. Koronavírus ako novinka stále nie je dostatočne preskúmaný. Plánované šírenie a inštalácia 5G vysielania sa týka malej časti sveta, kým koronavírus je takmer všade. Obe množiny fungujú nezávisle od seba, absolútne mimo seba, navzájom sa neovplyvňujú a ani nemajú nič spoločné. Prosíme verejnosť, aby nešírila tvrdenia o podiele 5G vysielania na šírení koronavírusu. Akékoľvek rozširovanie takýchto názorov len preukazuje, ako veľmi nebezpečný je internet v rukách ľudí, ktorí neoverujú a bezhlavo zdieľajú.

Internet má dnes každý a nie je tomu nutné školenie

Mobilní operátori sa predháňajú, kto poskytne rýchlejší internet, ale je im jedno, komu ho ponúka. V reklamách vytvára aj Orange a postava hraná hercom Mariánom Miazgom dojem, akoby rýchly internet bol základ prežitia. Bez neho akoby dnešná rodina nemohla fungovať. „Počkaj si!“ a to, že dieťa presedí na internete celé dni je podľa Orange reklamy v poriadku. Dieťa bez dozoru, na ktoré má dosah útočník. Dieťa, ktoré nemá ani poňatia, ako vyzerá online hrozba, rovnako ako jeho matka a otec, ak majú nový mobil a s internetom, ktorý doteraz nemali. Ak je ich predstava „Internetu v mobile“ mať Youtube, email a Facebook, potom práve ten Facebook vnímajú ako spojenie so svetom a „skutočnou pravdou, ktorú nám masové médiá zatajujú“. A presne tu vznikajú zdieľači, ktorí ešte netušia, že veria len peknej lákavej skladbe slov, sami ju zdieľajú a vydávajú za svoj názor. Presne takýchto ľudí veľa krát už nezvládame presvedčiť o pravde. Sila Fake news rastie viac, ako sme si kedy mohli predstaviť.

Poďme priatelia skôr riešiť to, kto všetko sa pripája a čo všetko šíri také, že to ľudí oslovuje viac ako fakty a pravda. Neriešme hlúposti, ktoré sú hlúposťami na prvé počutie… na druhé, tretie a vždy budú hlúposťami, nech si ich prečítate aj 5000x. Hoax nemusí byť autoritou, veď toľko rokov na scéne ako jediné médium, ktoré vôbec zaujímali problémy ľudí, nemusí byť stále dôveryhodné pre tých, ktorí dostali internet do mobilu len nedávno. Nazrite preto aspoň sem. Moja snaha pripravovať články jednoduché pre všetky typy čitateľov v tejto téme končí odkazom na stránky Európskej komisie, ktorá rovnako tak čelila nespokojným ľuďom a takýmto tvrdeniam.