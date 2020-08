Recenzie zoznamiek na portáli LOVINO: Uverili ste Eliske Kolarovej?

Ohodnoťte článok

Vieme už niekoľko rokov, že množstvo zoznamiek na internete je nespoľahlivých. Za nebezpečné považujeme napríklad aj také Be2, o ktorom sme mali možnosť vidieť reportáže na STV aj na Markíze, kde písali a hovorili bezradní používatelia, ktorých táto služba, ale aj iné oklamali. Ak už si chcete overiť, či funguje, skúsite vyhľadávať hodnotenia iných. Šok dostávam, keď prvá strana v Googli ukazuje samé výborné hodnotenia a portály, ktoré sú vytvárané na doménach aké by nikto normálny na Slovensku ani len nezvolil. No ide o portály, ktoré uvádzajú recenzie. Recenzie na zoznamky.

Čuduj sa svete, v týchto recenziách dostáva Be2 úžasné hodnotenia, absolútne pochvaly a výsledok je priam ohromujúci.

Používateľ internetu, ktorý netuší o čo ide, no zaujíma ho skutočná recenzia a hodnotenie tomu môže uveriť

Sám prichádzam na portál LOVINO.sk a vidím recenziu na be2, ktorá je písaná ťažko uveriteľným jazykom. Tie slovné spojenia, to pozitívne chválenie, ten pripravený marketingový text. Neprirodzené slovné spojenia, absolútne vychvaľovanie a aby to nestačilo, do hodnotenia sa miesia inzeráty ľudí online. Priamo do recenzie? Čo ak by bola recenzia absolútne negatívna a takáto propagácia by navigovala na návštev nespoľahlivej zoznamky? Nie, nebojte sa. Nestalo by sa to, pretože táto stránka to má zámerne spravené a zámerne chváli to, čo chváliť má. Pravdepodobne ide o autora samotnej zoznamky, alebo najatého človeka, ktorý pripravil aj recenziu.

Chceme kontaktovať Lovino.sk a jediný kontakt ne poštová adresa na Marschalove ostrovy? Prečo pre Boha niekto registruje SK doménu cez Marschallove ostrovy? Koľko Slovákov tam žije a aké majú asi zámery? Nebudeme radšej pátrať do podrobna. Bolo by to zbytočné. Je rok 2020 a portál, ktorý chce byť pravdivý a férový neuvedie kontakt, žiadne meno a nič „slovenské“.

Nájsť môžete pokojne 10 portálov, ktoré chvália Be2. Niektoré majú automaticky generované dáta z veku domény a automatických textov, iné majú umelý text plný chvály, niekedy veľmi zlej slovenčiny. Kiež by si aspoň najali Slováka, ktorý bude ochotný za nejakú odmenu klamať a písať naozaj po slovensky. To, čo recenzie predvádzajú teraz je totiž fraška pri ktorej sa Štúr pri onom slávnom obrázku chytá za hlavu.

Neuveriteľné je, že počas pobytu na stránke Lovino sa zobrazujú upozornenia, kedy sa kto registroval na portáli Singles50, be2 alebo na ďalších spomínaných zoznamkách. Neuveriteľné. Stránka s recenziami je priamo napojená do systému, načítava si dáta z registrácií a presne načítava aj pole pre “mesto” registrovaného používateľa? Ako veľmi sú zabezpečené stránky, ak má do nich napojenie externý systém? Alebo je to inak. Nejde o externý systém, ale stránky, ktoré sú priamo v pzkom spojení so zoznamkami, keďže si navzájom vymieňajú dáta a Lovino je napojené do databázy a formulárov. Je nemysliteľné, aby externý web bez vlastníckych vzťahov a iných záujmov len tak poskytoval dáta, či dokonca časť z osobných údajov zadaných do registrácie ďalším. Toto nie je brutálny amaterizmus, ale zámer.

AcademicSingles je len jeden z mnohých projektov, ktoré sú pod Be2.

Éliška? Tá z mlyna to nebude… ba ani z Lovino.

Autorkou recenzie má byť šéfredaktorka – pozor, funkcia vo vedení portálu, čiže hlava – Eliška Kolárová. Pokúšame sa ju nájsť, identifikovať. Najmä som mal otázky, ktorými by som sa rád dozvedel na spôsob takého testovania zoznamky. Ako je možné vôbec otestovať zoznamku, čisto reálne. Merania vyplynuli od odpisovania piatich mužov, alebo stovky mužov? Alebo od nahliadnutia do rozhrania a od výšky sumy pripísanej na účte? Nedáva logiku text a spôsob vychvaľovania. Najmä to vysoké hodnotenie napriek tomu, koľko je zúfalých oklamaných ľudí na internete. Akoby Eliska Kolarova celkom ignorovala to, čo služba prezentuje.

Aháá… možno to bude tým, že Eliska Kolarova neexistuje. Ak sa mi ju nepodarilo nijakým spôsobom nájsť… jej tvár ju prezrádza dokonale. Ide o americkú modelku, ktorej fotografie sa šíria internetom už viac ako 5 rokov. V žiadnom prípade nejde o českú reportérku a recenzentku.

Zdroje:

Ide o modelku, ktorej fotografie sú súčasťou ponuky fotobanky DREAMSTIME.COM a nájdete ju pod týmto odkazom. https://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-photos-new-touch-pad-device-coming-xmas-smiling-female-santa-posing-tablet-pc-image34481628

Modelke na tejto stránke nasadili vymyslené meno „Jane Kate“ a tiež modelku zneužívajú na vytvorenie falošnej identity a referencie, čo nie je košér, ale zrejme to prevádzkovateľom portálu ani neprekáža. https://digiuni.education/contact/

Záver si urobte sami. Akú má dôveru portál, ktorý neposkytuje poriadny kontakt, na Marschallových ostrovoch zrejme ponúkne len schránku. Nemáte pri ňom žiadne záruky, text je podozrivo písaný a šéfredaktorka neexistuje. Čiže čomu veriť? že tá modelka je v skutočnosti Češka, naozaj sa pohybuje v tomto segmente a má naozaj ako jedna z mála naozaj dobré skúsenosti so zoznamkou z ktorej platieb sa jej podarilo bez problémov vymaniť a podpora služby s ňou komunikovala slušne a bez ťažkostí?

Pripomienka toho, čo pre skutočných ľudí naozaj znamená Be2: