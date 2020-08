Vydieranie cez falošný email o sledovaní a bitcoine má novú verziu

Ohodnoťte článok

Slávny spam, podvodný email, akási vyhrážka, že ak nezaplatíš vysokú sumu cez BitCoin tak všetci tvoji priatelia uvidia video, ako sleduješ pornostránky, má novú verziu. Email je fingovaný, čiže reálne nie je cielený na vás. Obsahuje tvrdenia o tom, že počítač je infikovaný a preto sa podarilo email poslať z Vašej adresy. Lenže na to, aby sa dalo poslať email z adresy Vašej stačí premenovať odosielateľa na Vašu adresu a nie je nutný hacking.

Lenže páchateľ a autor tohto spamu vie, že je spamom a že to tak aj ľudia budú brať. Hoci nie všetci. Po novom obsahuje predmet, ktorý prinúti svedomitých majiteľov schránok otvoriť. Strach z nejakých záväzkov má svoje opodstatnenie. Tento email má však aj novú verziu obsahu. Opäť ide o podvodné tvrdenie, ktoré sa nezakladá na pravde a preto žiadame, aby ste tieto sumy neplatili. Za žiadnych okolností. Radšej nám pošlite 1 euro, ak sme Vám pomohli a zachránili 1200 eur. Padnú na úrodnú pôdu a môžeme sa venovať ďalšej podobne špine.

Nové znenie obsahu:

Ahoj! Všiml sis, že jsem ti tento email poslal z tvého účtu? Přesně tak, znamená to, že mám k tvému zařízení plný přístup. Sleduji tě už několik posledních měsíců. Chceš vědět, jak? No, z erotické webové stránky, kterou jsi navštívil, byl tvůj systém infikován malwarem. Možná se v takových věcech neorientuješ, takže se ti to pokusím vysvětlit. Úplný přístup k tvému počítači a jakémukoliv jinému zařízení jsem získal díky viru trojského koně. To jinými slovy znamená, že tě můžu kdykoliv po aktivování kamery a mikrofonu prostřednictvím tvého monitoru sledovat a ty si toho ani nevšimneš. A stejně tak jsem získal i přístup k tvému seznamu kontaktů a veškeré korespondenci. Možná se teď sám sebe ptáš: „Jak se to ale možný, když mám na svém počítači aktivován antivir? Jak to, že jsem nedostal žádný upozornění?“.

Odpověď je jednoduchá – můj malware využívá ovladače, ve kterých každé čtyři hodiny aktualizuji podpisy, takže je naprosto nezjistitelný a tvůj antivir o něm vůbec neví. Aktuálně mám k dispozici video, na kterém v levé části obrazovky masturbuješ, zatímco v její pravé části se přehrává klip, který při tom sleduješ. A chceš vědět, co všechno s ním můžu udělat? Jediným kliknutím myši ho můžu rozeslat na všechny tvé stránky sociálních sítí a všem tvým emailovým kontaktům. Zároveň můžu i zveřejnit přístupové údaje kšveškeré tvé emailové korespondenci a messengerům, které všsoučasnosti používáš. Pokud tomu chceš zabránit, stačí na moji bitcoinovou adresu převést částku 1200 EURO (pokud nemáš ponětí, jak to udělat, zadej do svého prohlížeče snadný dotaz: “Koupit bitcoiny”). Moje bitcoinová adresa (BTC Wallet) je:

1GV8jbWHZziZwp7tumgWnFMZoQe3SiANrp Ihned po potvrzení platby video smažu a je hotovo. Nikdy víc už o mně neuslyšíš. Na dokončení transakce máš 2 dny (48 hodin). Po otevření tohoto emailu, mi dojde oznámení a časový odpočet začne tikat. Jakýkoliv pokus o podání stížnosti je zbytečný, protože tento email, stejně jako moji bitcoinovou adresu, nelze zpětně vysledovat. Na svém systému pracuju, jak nejdéle to jen jde, a chybám nedávám sebemenší prostor. Pokud jakýmkoliv způsobem zjistím, že jsi tuhle zprávu komukoliv ukázal, výše uvedené video okamžitě zveřejním.