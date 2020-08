Koronavírus-HOAX: jedna známa odovzdala nepoužitý test, je pozitívna 5 (100%) 1 hlas[ov]

Už viac ako týždeň sledujeme jeden hoax, ktorý sme pre štyri rôzne druhy pochybností nevyťahovali von. Na Facebooku sa medzi ľuďmi pomerne dobre dravo šíril hoax o mladých ľuďoch, ktorí si nechali poslať test na COVID-19 a odovzdali ho nepoužitý späť. Vraj im bolo odpoveďou vyhlásenie, že sú pozitívny. Čiže nepoužili test a predsa mali výsledky dokázať, že sú nakazení. Toto tvrdenie pritom len prilieva olej do nedôvery a do všetkých tých príbehov, ktoré sa týkajú COVIDu-19.

Podobné tvrdenie sme už videli o “sesternici”, o “jednej známej” o “kolegovej sestre”, ako aj o správe pre “Soničku”.

Samozrejme, COVID-19 je niečo veľké nad nami, čo nám ovplyvňuje život a niekomu koronavírus prináša príležitosť na prácu fantázie, keďže vytvára príspevky, ktoré zaslepujú Slovač. V tomto konkrétnom prípade nám prekáža hneď niekoľko faktov a hoci sa nám za niekoľko dní nepodarilo nájsť nikoho, kto zaručene vie o presných menách a o ľuďoch, ktorí majú byť skutočnými onými testovanými, zhodnocujeme všetko okolo.

1. Zaručený kamarát, alebo zaručene blízka osoba povedala

Je neuveriteľné, z koľkých zdrojov prišla rovnako znejúca informácia o tom, že niekto poslal nepoužitý test a bol označený za nositeľa vírusu. Vždy je to rovnaké znenie, ale nikdy sa vám nepodarí získať meno, identifikovať človeka, alebo sa aspoň dostať k tomu, hoci len pod anonymným menom, čo by vám povedal „Áno, to som písal ja, naozaj sa to stalo. Zarážajúce je, že to isté tvrdia ľudia z Trebišova, z Čadce, z Novej Bane, z Čeľadníka, z Lučenca…. a všetci poznajú toho istého človeka, čo píše rovnaké slovné spojenie a je to ich zaručený známy, alebo, ako sa dozviete, niekto z úplne iného konca. Keď niekto tvrdí rovnakú vec mimo online svet, ako nám so slovami. „Nie, to je pravda, moja sestra pozná priamo doma v dedine kamarátku, ktorá tak odovzdala nerozbalený test a má koronu…“

Ale kto to je? A môže taký človek vôbec existovať? Tak hlúpy,že pošle nepoužitý testér, z akého dôvodu by niečo také robil? Aby po prijatí prijímateľ zistil, s akým tupcom má čo dočinenia? Priveľa otázok? Zo strany HOAX.SK musí vychádzať zrozumiteľný a jasný text, v opačnom prípade sme pod útokom, že zahmlievame pravdu. No aj tieto otázky tu majú logiku a sú jasné.

Kde je logika?

2. Poslať, prijať a nič?

Rád by som upozornil, že tento hoax, nech sa šíri z akéhokoľvek kúta Slovenska v rovnakom znení, tvrdí, že sedím doma, objednám si koronatest, pošlem ho presne taký aký bol naspäť a celé to bude mať logiku. Je ťažko prijateľné, že by existoval takýto postup. Ak už by sme teoreticky boli na toľko pohodlní, že nepostupujeme podľa odporúčaní, ale objednáme si test domov a pošleme ho kuriérom či poštou, ešte je niekto schopný urobiť takú vec, že ho pošle nerozbalený a nepoužitý? Aj upratovačka vo výskumnom centre by vedela rozoznať rozbalený test a použitý test. Ale žiaden strach. Nič také, ako posielanie testérov neexistuje. Za žiadnych okolností nemôže dôjsť k ohrozeniu zdravia kuriéra, poštárky, pracovníkov pošty a nič také, ako popisuje príspevok neexistuje. Ani v najzaostalejšej krajine sveta nič také neexistuje a existovať ani nebude.

Tvorcovia konšpirácií a podobných tvrdení nepozerajú na fakty. A žiaľ, opäť sme to my, čo na ne musí upozorniť. Byť otestovaný znamená získať záruku nie len pre seba, ale aj v rámci spoločnosti. Ak v čase, kedy roznášate vírus podstúpite test a ten je odfláknutý ako negatívny, hoci ho preukázateľne máte a pri zhoršenom stave sa to preukáže, hrozí „odfláknutému testu“ dosť zásadný problém. Až tu možno počítať s medializáciou, trestami, odškodnými. Odfláknutý test totiž je zárukou vo výrobných halách, v pracovných tímoch, v školách, že daný človek nenesie vírus a môže byť súčasťou výrobného, vyučovacieho, bežného pracovného, či iného kolektívu. To, čo sa nám snaží prezentovať sprostý poplašný hoax ale tvrdí, že niekto to fláka a triafa diagnózy bez toho, aby pozrel na test.

Je nepochopiteľné tvrdenie na adresu výskumných laboratórii, že až takto nehorázne môžu flákať svoju prácu. Sú zahltení, majú nové posily, nevedia kde im hlava stojí, ale pri narábaní so vzorkami a pri práci s nimi idú vypľuť dušu, aby nič nezanedbali. TO posledné, čo si ľudia v labákoch želajú je, aby niekto spochybňoval ich prácu.

3. Ak už som pozitívny, tak…

Ak už ste pozitívnym pacientom na koronu, na Slovensku neexistuje žiaden postup, kedy by si vás nevšimli. Máte pocit, že ak by ste boli pozitívnym, bolo by všetko v poriadku? Nič by sa nezmenilo? Asi tak vyznievajú správy tých zaručených známych. Akoby diagnóza vyplývajúca z testu nič neznamenala pre vás, pre vaše okolie. Omyl! A to dokonca poriadny! Mať koronavírus znamená ihneď získať niekoľko upozornení. Mení sa vaše prostredie, máte celkom iné starosti a najmä to najdôležitejšie je zistiť a zaistiť zoznam ľudí, s ktorými ste boli v kontakte, zistiť ďalšie okolnosti, identifikovať ohnisko, nositeľa, prenášača. Test je potrebné podstúpiť aj pre blízkych, partnerov, a kolegov. Nikto niečo také nepodceňuje a pozitívne testy sa po čase opakujú. Neexistuje šanca, že pani XY, zaručená známa, sesternica, či suseda z každého kúta Slovenska, čaká už 8 dní doma, nevie čo so sebou a kamarátky sa na ňu chodia pozerať, či ešte žije a či má naozaj koronavírus alebo nie.

V prípade pozitívneho výsledku aj keby bol „falošný“ z „odfláknutého testu“, čo sa nám snaží hoax nahovoriť, sa dejú zásadné zmeny, opatrenia a obmedzenia. Neodporúčame vôbec veriť tvrdeniam, že s pozitívnym testom sa u vás nič nestane.

4. Čisto slovenský argument

Sme ľudia, sme Slováci a už sa poznáme. Bez mučenia a úprimne si môžeme povedať, že akýkoľvek takýto príbeh dnes chce každý medializovať. Už dávno by táto paráda, ak by vôbec aspoň trochu zakladala na pravde, bola v TV JOJ, v Markíze, na Reflexe, na Novom čase, v Topkách a všade tam, kde za zaujimavý tip platia, alebo sľubujú, no nikdy to nakoniec nespravia. Toto je materiál, ktorý by sa ľahko dostal do médií. Lenže ak ho tam aj pošlete, naráža na fakt, že neexistuje onen testovaný. Nedá sa vysledovať, pretože sa volá „Moja kamarátka….“ alebo „Moja známa“. Takže škoda. Nič nebude v správach, ani v bulvári, či na nejakých pikoškách „z domova“.

Ako premyslený výmysel je HAOX vždy atraktívny

Ak je HOAX aktuálny a naráža na niečo, s čím časť obyvateľov nesúhlasí, hoax môže mať mimoriadny úspech. O to viac, ak sú v tak veľkom pomere ľudia ustavične bojujúci proti zaužívaným názorom a oficiálnym tvrdeniam. Pre nich skrátka žiadna politika nie je dobrá, ofgiciálne vyjadrenia vždy znamenajú prítomnosť opačnej pravdy v pozadí a reagujú vždy na články začínajúc „Mainstreamové médiá mlčia o udalostiach….“ a presne takíto ľudia sú tí s ktorými si my v HOAX.sk žiaľ akosi nerozumieme, vedieme boje, kedy nastála selektívna slepota voči argumentom a logike, ktorú poráža jednoduchosť a vzdor.

Vzdor je dobrý… ale a inom mieste než tu. Veriť a žiť vo svete nepotvrdených informácií, fake news, hlúpostí, chemtrailer a tvrdeniach, že G5 roznáša vírus je ako veriť v špagetové monštrum ako skutočného Boha na nebesiach a veriť v posmrtný život v podobe kúpeľa v boloňskej omáčke. Aj to znie absurdne. U nás zároveň vytvára pochybnosti, či má vôbec ešte zmysel bojovať proti Fake news, pretože pre časť obyvateľov Slovenska je aj tento článok Fake News alebo Mainstream, proti ktorému treba bojovať. Aj téme fake news sa venuje kniha, na ktorej som pracoval a v spolupráci s významným vydavateľstvom prinesieme už čoskoro prvé informácie o jej vydaní. Sú momenty, keď si poviete “už dosť, nevládzem”. Ten môj už prišiel a adekvátnou náhradou za mňa bude azda spomínaná kniha.