HOAX na Facebooku: Falošná fotografia, vraj dôkazy o škodlivosti rúška

Internetom sa šíri koláž fotografií, ktoré sa snažia vyvolať obavy z nosenia rúška. Koláž pozostáva zo snímok vážnych ochorení, ktoré podľa tvrdení roznášateľov tejto informácie sú ochoreniami spôsobenými rúškami. Vraj sú ohrozené deti. Na Facebooku je niekoľko šíriteľov tohto podvodného bludu a s veľkým nasadením sa v každom jednom prípade dostáva príspevkom veľkej pozornosti a podpory. Zaujímavé je pritom sledovať, že rovnakú fotografiu zdieľa na internete aj množstvo ľudí v Španielsku, Nemecku, Poľsku a Českej republike. Dostala sa aj do Číny, Grécka, Ruska a arabských krajín. Je však na mieste upozorniť, že ide o podvodnú snímku, ktorá nie je zložená absolútne zo žiadnych dôkazov o škodlivosti rúška na tvári, ale je zložená z bludných tvrdení a reálnych fotografií, ktoré ale nemajú súvis s tým, čo sa deje dnes.

Poznáme a vieme o rizikách nosenia rúška, ktoré nie je vymieňané, dezinfikované, je špinavé, zanesené, nedostatočné, alebo nechráni. Tento príspevok nepopiera nedostatky rúšok, hoci zdravý rozum káže zamyslieť sa nad tým, že práve rúška zachránili množstvo životov zdravotníkom na celom svete a ovplyvnili mieru nákazlivosti Slovenska. Tento náš príspevok poukazuje najmä na fakt, že práve falošné informácie a poplašné správy sa snažia vyvolať paniku a odmietanie rúšok zo strachu pred diagnózami, ktoré s rúškom a aktuálnou situáciou spojenou s COVID-19 nemajú nič spoločné.

Podrobnejší rozbor fotografie

Podrobnejší rozbor fotografie

Na snímke si všimnite tmavovlasé dievča s popálenou tvárou. Je to naozaj reakcia na masku, no alergická reakcia. Fotografia je vo veľkom zdieľaná cez Twitter. Súvisí s COVID-19, no stretáva sa aj s výrazným názorom, že toto nespôsobuje maska, ale jedine špinavá maska, opakovane používaná, alebo ak využíva ako dezinfekciu nevhodnú látku, prípadne alergén. Za výmenu a kontrolu masiek detí, či sú ešte vôbec použiteľné, majú zodpovedať rodičia. Za takéto zlyhanie nie je zodpovedné nariadenie o nosení masiek, ktoré preukázateľne zachraňuje životy. Tu pritom nejde o životy len tých, čo masky odmietajú. Ale o životy ich rodičov, starých otcov, našich rodičov a starých otcov, kolegov, priateľov, detí, najmenších…

Na snímke malého chlapca s rozsiahlym kožným ochorením okolo úst by sa každý rodič zľakol, ak by toto hrozilo jeho dieťaťu. Lenže každý skúsený rodič spozná herpes, ktorý nemá nič, ale absolútne nič spoločné s tým, čo sa snaží predstavovať šíriteľ príspevku. O to viac je isté, že ide o klam, ak ide o obrázok ukradnutý zo stránok spoločnosti Biotechnology Calendar, Inc. A článok o Illinoiskej univerzite z augusta z roku 2018 na adrese https://info.biotech-calendar.com/university-of-illinois-receives-2m-for-herpes-virus-research Snímka v dolnom ľavom rohu zachytáva tvár malého dievčata s vyrážkami. Skúsenejší rodič si všimne vzhľad ovčích kiahní. Ide skutočne o ovčie kiachne a fotografiu z článku z roku 2018. Opäť nejde o žiaden COVID-19, ale len o ovčie kiahne a ostrihanú snímku, len aby šokovala. Originálny článok nájdete na: https://www.medicalnewstoday.com/articles/317999#home-remedies Jednou z fotografii je aj mladá sestrička, ktorá má na tvári odtlačok gumičky z masky. Toto nie je ochorenie, ani žiaden prejav ťažkej zdravotnej ujmy. Ide o odtlačok utiahnutej gumičky zdravotnej sestričky, ktorá si zložila po smene masku. Takto sa lekári a sestričky fotili. To isté by sme spravili my, čo sme medicínu nikdy nedoštudovali, alebo vôbec neštudovali. Výnimočná situácia by bola horšou, ak by títo ľudia neobetovali svoje životy. Každý má po niekoľkých hodinách v ochranných pomôckach takéto stopy. Fóra, ktoré spomínajú slečnu, ako aj iných, nájdete na: https://forum.facmedicine.com/threads/photos-health-workers-share-photos-of-their-bruised-faces-after-wearing-protective-gear-all-day.48404/ a https://www.keblog.it/medici-infermieri-foto-coronavirus/ Staršia pani na snímke dole má kožné ochorenie, pri ktorej diagnóze sa niektoré názory opýtaných odborníkov rozlišujú. Ide však o snímku minimálne rok starú. Nemala by s najväčšou pravdepodobnosťou ani len súvisieť s COVID-19. Opäť ide o kožné ochorenie.

Ak už stavia príspevok na tom, aké strašné sú ochorenia z rúška, bolo by vhodné do príspevku naozaj dávať a zdieľať ochorenia z rúška. To, čo sa deje v tomto prípade ale nie je férové a hlavne pravé. Ide o falošnú koláž s jediným prípadom a aj to pre nejasné pozadie, pôvod, podmienky a reálne príčiny takejto reakcie.

Na záver… vieme čo máme čakať, ale je to smutné

To najhoršie na príprave obsahu pre HOAX.SK je, že aj po tomto článku nám do redakcie napíše niekoľko ľudí o tom, že klameme, zavádzame a sami vytvárame hoaxy tým, že prekrúcame fakty a neveríme tvrdeniam tých, ktorí píšu o tom, o čom nechcú písať masové médiá. Je neuveriteľne unavujúce čítať názory tých, ktorí nám neveria argumenty napriek tomu, že sú ľahko overiteľné. Neveria dátumom na originálnych článkoch a aj sekeru zaťatú v hlave označenú ako dôsledok COVID-19 v príspevku na Facebooku by považovali za pravdivú napriek tomu, že by sme dotyčnému pustili hollywoodsky horor, z ktorého by scénka bola. Pôsobí pre nás naozaj veľmi unavujúco bojovať proti zlu, ak nám píšu aj tí, ktorí práve našu prácu pokladajú za konšpiráciu a boj proti „utajovanej pravde“.