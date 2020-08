Falošné stránky slovenských osobností na Facebooku radia a odporúčajú

Ohodnoťte článok

Nedávno sme upozornili na problém, ktorý si všímavejšia verejnosť spojila s podvodom a spozornela. Falošné stránky Mareka Hamšíka a odporúčanie závratných zárobkov. Mnohí z nich aj reálne stránky na podvodné jednanie upozorňujú, no nie len že verejnosť má problémy, aj samotný organizátor si trochu zavaril. Nie poriadne, že by sa po ňom vydala polícia a dotknuté osobnosti by podali trestné oznámenie za poškodenie dobrého mena a zneužitie „značky“. Naozaj len trochu, keďže páchateľ má plné ruky práce s blokovaním poctivcov a ľudí s postrehom. Tí píšu, ak sa im niečo nezdá a upozorňujú ostatných, že ide o podvod. Páchateľ, ktorý vytvoril mnoho takýchto stránok, tak pravdepodobne trávi čas zmysluplne. Inak ako normálni ľudia v tejto krajine. Prechádza komentáre a horlivo blokuje tých, ktorí tvrdia opak ako on. Respektíve tých, ktorí odhaľujú, že ide o podvodné stránky. Hoci je to evidentné, nie každému sa zapne kontrolka.

Ilustračná koláž vznikla aj z príspevkov čitateľky Pati, ďakujeme.

Aj ďalšie osobnosti a známe mená

Medzi zneužitými osobnosťami a známymi menami sa v priebehu pár dní na čerstvých podvodných stránkach objavujú falošné profily s pokradnutými obrázkami z iných miest a falošné tvrdenia, odporúčania, či navádzanie na neznáme služby. Ide o mená ako:

Rytmus ( vďačný objekt podvodníkov aj v minulosti )



vďačný objekt podvodníkov aj v minulosti Igor Matovič

Boris Kollár

Zuzana Čaputová

Kristína Pelláková

Vilo Rozboril

A pokojne dopĺňajte v komentároch nové objavy, prípadne na Facebooku vítame vaše fotografie nových a nových stránok. Pre podivné slovné spojenia o Ježišovi a pre podivnú gramatiku môže byť páchateľ tohto podvodu v zahraničí a nemá ani poňatie, ako písať po slovensky. Naletieť na tento primitívny typ stránok je možné, ak nemáte skúsenosti s internetom a jeho prostredie objavujete ako nováčik. Je to ospravedlniteľné. No za týchto ľudí by mal niesť zodpovednosť ten, ktorý ich pripojil k internetu, poskytol výhodný paušál a vôbec predstavil im základy internetu a práce s ním.

Neodporúčame žiadnu zo služieb, ktoré tieto stránky propagujú. Ide o rôzne systémy, ktoré vybabrú s vami, ale zarobia páchateľovi. Tieto systémy viac a dopodrobna neanalyzujeme z bezpečnostných a osobných dôvodov. Odporúčame za žiadnych okolností neuhrádzať žiadne poplatky na týchto službách, ani im poskytovať akýkoľvek platobný údaj (to znamená číslo karty, mobilné číslo, paypal prihlásenie a podobne).