Internet sľubuje vzácne eknihy? Pozor na nebezpečné usenet.nl a kartu!

Sťahujete elektronické knihy bezplatne z internetu z tzv. pirátskej scény? Možno ste si zvykli, že niekto eknihu ukradne a keď máte šťastie, nájdete ju. V našej spoločnosti už nie je taký problém eknihu zakúpiť, no stále sú medzi nami takí, ktorí zásadne knihy nekupujú a pirátia. Zmysel podpory slovenským autorom im uniká a ani veľmi nad tým nepotrebujú premýšľať. Niekoľko krát ročne máme medzi obeťami, ktoré žiadajú o pomoc, aj pirátov, ktorí chcú stiahnuť nejakú eknihu. Sú medzi nimi aj ľudia, ktorí hľadajú film cez Google. Film, ktorý sa nedá nikde inde získať. Narazia na stránky, ktoré si dajú záležať, aby ich našiel Google a cez Google náhodné obete – vy. Niečo, čo nikde inde nie je, sa vraj nachádza na portáli XY. A vás delí len krôčik od toho, aby ste to získali. Odoláte?

Pozor na podvodné stránky, ktoré ponúkajú eknihy, filmy, hudbu aj vzácne kúsky

Opakovane nachádzame rôzne podvodné fóra, podvodné stránky, ktoré majú generovaný obsah, vymyslených používateľov a vyskladané príspevky. Ide o rôzne stránky, ktoré sa vydávajú za fóra a blogy ponúkajúce na bezplatné stiahnutie eknihy aj takých titulov, kde ekniha nikdy vydaná a teda kniha ako rukopis konvertovaný do EPUB a MOBI nikdy nebol. Alebo film, ktorý sa nikdy nemusel dostať do digitálnej podoby. Takým podvodným fórom je napríklad:

https://mister.vrliving.cz/krimi/knihy-fijakycivikuguq.html https://bauerle.faltusova.cz/biografie/knihy-tohozohepepo.html

Ako si môžete na nebezpečnom príklade všimnúť, komunikujú tam niekoľkí diskutéri. Všetko je však fingované, nikto reálny to nie je. Príspevky nemajú logiku, hlavu, ani pätu. Nemajú náväznosť, postupnosť, zmysel a pravopis by sme tiež mohli hodnotiť negatívne. Takýchto odkazov existuje na internete stovky, možno až tisíce. Narazíte na ne pomerne často, ak siahnete po vyhľadávaní spojení, ktoré v rámci pasce používajú často. Napríklad spojenie názvu a typu formátu, alebo slov DOWNLOAD, alebo v češtine tiež STÁHNOUT. A všetko je to podvodné na jedno kopyto.

Účel podvodných príspevkov je poslať vás na usenet.nl a získať čísla z karty

Už sme objavili viacero podvodných stránok, ktoré smerujú na usenet.nl portál. Ak si dobre všimnete, je tam link. Affiliate link. To znamená, že ak si zriadite na usenet.nl konto v domnienke, že tam nájdete nejakú eknihu, bude od vás požadovať číslo karty. Kľúčový je ten affiliate kód. Niekto na vás chce zarobiť a ak zadáte svoje údaje a čísla z karty, aj úspešne zarobí.

Ak sa aj dostanete na portál usenet.nl a vytvoríte si konto, čaká vás neprehľadný systém, ktorému platíte peniaze a netušíte prečo. Aktuálne vám sľúbi nejaké dni zadarmo. Ale nenájdete tam žiadnu z tých ekníh, ktoré hľadáte, a na ktoré nikdy nikto nevytvoril formát EPUB a MOBI. Ide o výborný podvod, kde falošné fóra a portály generujú rôzne názvy kníh z rôznych databáz. Vytvárajú falošné príspevky a lákajú ľudí do pasce. Ak totiž eknihu chcete, a neexistuje nikde inde, je pravdepodobné, že siahnete aj po službe, ktorá sa javí ako na 7 dní bezplatná.

Varovanie pred usenet.nl a SCAM ako vyšitý

Tento podvod je perfektne premyslený. Ak to skúsite a vložíte číslo karty, môžete si myslieť, že na chvíľu to bude zadarmo. Ukončiť ale členstvo, zrušiť svoje údaje, kartu a prepojenie, ale nie je také jednoduché. Na internete sú tisícky zhrozených a podvedených ľudí. Stovky ľudí sa o službe vyjadrujú v spojitosti s rôznymi varovaniami a výstrahami. Za žiadnych okolností preto nezadávajte svoje údaje do ničoho, čo vás láka na eknihy a následne na registráciu do čohokoľvek podobného na usenet.nl. Ak už by ste pri týchto slovách neverili portálu hoax.sk, prosím, nazrite sem: https://www.trustpilot.com/review/www.usenet.nl

S usenet.nl prišli do styku už viacerí SLováci. Dokonca firmy, ktoré si chceli preveriť, či je naozaj ich obsah na ich úložiskách. Nie, žiaden obsah tam nebol. Falošné tvrdenia síce obeť nalákajú na ich stránky a úhradu, no odísť je ťažké.

Urobili ste chybu, neoverili ste si stránku a teraz má vaše údaje?

ihneď preveďte peniaze na iný účet v rovnakej banke, alebo na sporiaci, aby nebola disponibilná čiastka žiadna v pluse. Napríklad na príbuzného s rovnakou bankou. (platí aj Tatra banka a Raiffeisen bank medzi sebou, keďže sú 1100)

kontaktujte zároveň banku a žiadajte zablokovať kartu. vystavenie novej je lacnejšie, ako platba doslova za nič.

