Pozor na primitívnu podvodnú súťaž o vírivku na JakuzziSvet (FB) 5 (100%) 1 hlas[ov]

Na Facebooku sa objavila opäť ďalšia podvodná súťaž. Ide o absolútny prototyp primitívnej súťaže, ktorú je možné ľahko odlíšiť od tých premyslenejších. Používatelia, ktorí majú minimálne skúsenosti s počítačom a internetom, však v tejto súťaži uvidia ľahkú vidinu “možnej výhry”. Vyhrať totiž podľa tvrdení podvodníka v pozadí môžete krásnu vírivku. Realita je však klasický trpká. Stránky JakuzzoSvet vám nedajú absolútne nič. Prečo?

inzercia:



JakuzziSvet je podvodná stránka a nemá žiadne Jakuzzi



Podvodná súťaž tvrdí, že žrebuje výhercu o vírivku. Lenže táto stránka predstavuje ten najprimitívnejší typ podvodnej súťaže. Veď:

táto stránka vznikla 12. júna 2021 a dnes je 13 júna. Viac ako tisíc nadšených zdieľačov a šíriteľov podporuje tento podvod a šíri ho medzi ostatnými. Tí ochotne plnia úlohy a posilňujú virálny dosah fejkovej súťaže. Facebook stránka nemá reálny obsah, nemá žiadnu históriu. Facebook stránka nemá žiadne vzťahy, zmienky, prepojenia, podloženie reálnosti Fotografia vírivky je kradnutá. Na fotografii je vírivka R7L, zo stránok www.spa-virivky.sk/referencie/virivky-referencie/ (štúdio a dizajnér nemá absolútne nič spoločné s týmto šmejdom z Facebooku) Údajný sponzor súťaže je vymyslený blud. R v krúžku je dokonca ako ikona. Žiadne príspevky, pohľad do minulosti. Nejasnosť zmyslu a obsahu tejto stránky. súťaž zdieľajú mnohokrát rovnaké profily ľudí, ktorí bezhlavo zdieľajú iné podvodné až absurdné súťaže. Aj takí, ktorých sme v minulosti upozornili na nebezpečnosť zdieľania týchto bludov. Žiadna podobná súťaž tejto súťaži dosiaľ nebola reálna a opačné tvrdenie je len prejav neznalosti a ignorancie. Boj proti tomuto veternému mlynu veľakrát vzdávame.

Prečo je rizikom zapájať sa do týchto súťaží?

Možno ste nad vecou a obsah z článku na hoax.sk nepovažujete za vierohodný. Sme to však my, komu píšu obete, zúfalí ľudia, oklamaní a tí, ktorých niekto presvedčil že vyhral a má zaplatiť nejaké poplatky, či poslať SMS. Poslanie údajov z karty a iné zneužitia vašich údajov sú tak bežné, že sú častejšími, než nákupy v potravinách v rámci celej priemernej dediny. POdvodníci oslovujú ľudí, ktorí sa prejavia v podvodnej súťaži. CHytajú ich do pasce s falošným tvrdením že vyhrali.

Máte pocit, že sa nič nedeje, lebo rozoznáte podvodníka. Mnohí to tvrdia. Aj tí, ktorí prosia o pomoc a vrátenie ukradnutej čiastky z karty. Lenže potom sú tu tí, ktorí vidia vašu činnosť. Vy zdieľate, vy lajkujete a túto činnosť vidia ostatní Vaši priatelia. Ak ste doteraz nemali výčitky z vlastnej činnosti na Facebooku, skúste sa zamyslieť, ako veľmi ťaháte svojou ignoranciou online bezpečnosti ostatných do rizika. Nejeden email od vás totiž začína “spolužiačka to zdieľala, myslela som, že je to reálne. Tak som prezdieľala aj ja… a potom…”.

Skúste sa pozrieť do knihy (Ne)bezpečný internet, alebo ju kúpte chorobnému zdieľačovi. Je ich až priveľa tých, ktorí nezapnú…. a nezapnú v hlave systém varovnej kontrolky. Samozrejme nehovoríme o tých, ktorí sa s počítačom zoznamujú. Skôr o tých, ktorí sa považujú za odborníkov a “pokročilých” používateľov internetu. Vo svojom životopise tento fakt neváhajú títo páni zvýrazniť nahrubo. Aj oni sú medzi zdieľačmi.

Update: podvodníci vyhodnocujú

Tak si to predstavte. Šmejdár zodpovedný za tento podvod sa už činí. Počas 13. júna už vypisoval obetiam jeho podvodných výmyslov, že vyhrali. Trápne tvrdenie o tom, že posielať vírivku je komplikované a radšej pošlú peniaze, snáď dostatočne zneistí možné obete podvodu. Pozrite sa, aké bludy vypisuje ľuďom na Facebooku a čaká, že sa niekto chytí do pasce.

Dobrý deň, gratulujeme Vám k výhre 2680€ namiesto vírivky, preprava je zložitá, a tak sme sa rozhodli Vám dať finančnú výhru v hodnote vírivky. Vírivku si takto môžete kúpiť podľa vlastného výberu, alebo použiť peniažky na čokoľvek iné. Veríme, že peniažky sa Vám v tejto dobe zídu. 🍀 Kliknite sem pre prevziatie finančnéj výhry vo výške 2680€ kde nájdete aj množstvo spokojných recenzií. —–> https://huramojavyhra.eu Pre prevziatie KLIKNITE TU -> https://huramojavyhra.eu S pozdravom Jakuzzi Svet, Andrea Mesarošová

Doplnenie: samozrejme, doména už nefunguje.

inzercia:



Zdieľaj







Aké máte z článku a témy pocity? Rozčúlený 0 Šťastný 0 Milujem to 1 Nie som si istý 0 Hlúposť 0