Vraj vám poslali peniaze, hlási neznámy email. Pozor, je ich sezóna

Denne nám na narafičené emailové pasce na podvodníkov prichádzajú rôzne počty emailov s rôznym obsahom. Zaznamenávame však v posledných týždňoch enormný nárast emailov ktoré majú jednoduchú informáciu v hlavičke aj v tele. Tvrdia, že vám niekto poslal peniaze a tieto peniaze je nutné vyzdvihnúť. Lákavou je pritom už suma 50 EUR, pri ktorej aj my niekedy uvažujeme, či by to predsa len nemohla byť pravda. Kiež by. Každý by chcel peniaze len tak.

Otázne je len to, na čo by sme také peniaze použili, keďže niekde chýbajú a nikto ich nedáva len tak. Emailov je naozaj výrazne viac. Dokonca nám prichádzajú aj do schránky aj od vás, či nemôže ísť o podvod. Na jednej strane možno táto otázka nesmie v emailoch chýbať pre neistotu, či nám môžete oznámiť podvod ako podvod, prípadne je táto otázka položená preto, že emailu z časti dôverujete. Nech je ako chce, považujeme za nutnosť uviesť na správnu mieru nasledovné.

Nikto vám v skutočnosti neposiela žiadne peniaze, chce vám ich zobrať

Modelová vzorová situácia je taká, že nie ste zapojení do žiadneho projektu, ktorý má jasné logo, názov a identifikáciu. Ten by vám posielal honorár za umelecký výkon, alebo províziu z nejakého predaja. Ak aj áno, vždy majte pod kontrolou takúto stránku a žiadosti o provízie, či vyplatenie sa v každom riadnom systéme vykonávajú cez ich rozhranie. Nie na základe emailu a odkazu priamo v ňom, ktorý vedie na miesta, ktoré ihneď žiadajú registráciu či číslo karty.

Email vám tvrdí, že vám posiela peniaze, ale nespájate si ho s ničím, čo poznáte a odosielateľ tiež nie je nikto známy.

Platba za čo? Je jasné, za čo ste sumu dostali a od koho?

Problémom začína byť, ak vás email posiela na neznámu stránku a tá chce údaje. Akékoľvek údaje.

V momente, keď zadávate čísla z platobnej karty, upozorňujeme po tisíci krát, že platobná karta sa volá platobnou, pretože sa s ňou len platí. Peniaze odchádzajú z účtu cez kartu. Neexistuje súťaž, ani systém, ktorý vám zaplatí po zadaní čísiel z karty. Na kartu sa dá len vrátiť časť inej platby, napríklad za už zrealizovaný nákup kartou pri pokladni v potravinách je možné vrátiť čiastku. Prípadne eshop vám vie vrátiť celú sumu, alebo časť z už zrealizovanej platby. Nikdy nie vrátiť peniaze na kartu s ktorou neprebehol predtým nejaký styk.

Iný prípad je ten, ktorý obsahuje formulár. V ňom zadávate svoje údaje a začnete akýsi neznámy proces posielania. Ak nezaplatíte poplatky, druhá strana vás začne vydierať, že má všetky údaje a ich právnik už začal proces, no vy ste nezaplatili poplatky a tak oni ich budú vymáhať. takomto prípade nikdy neodpovedajte, nereagujte. V najhoršom možnom prípade už poskytnuté údaje z dokladov radšej nahláste polícii. V mnohých prípadoch zahraničných podvodníkov sa však s osobnými údajmi a dokladmi ďalej nič nedeje. Nie je to však žiadna záruka, že nový prípad tieto údaje nezneužije na niečo ďalšie.

Emaily o tom, že vám posielajú peniaze, sú skrátka nebezpečné

Emaily, ktoré tvrdia, že vám posielajú peniaze, využívajú práve emóciu človeka. Ten okamžite s hormónom šťastia a nadšenia, s dávkou zvedavosti a koncentrácie, zapôsobia. V určitom zmysle slova zaslepia a ľudská myseľ začne spracovávať cestu k peniazom. Vo väčšine prípadov takáto informácia, ak je správne preložená a na internete len začínate, nájde pozorné oči a myseľ, ktorá sa informácií venuje. Ten lepší prípad nám píše a pýta sa. Ten horší je tvrdohlavý, nechce sa prejavovať ako začínajúci a púšťa sa bezhlavo do „prevzatia odoslanej čiastky od neznámeho…“.

Tieto prípady však končia nešťastne. Vyrabovaním bankového účtu. Za nás je tak vhodné upozorniť na tento jav. Viac urobiť nedokážeme a ani nemôžeme. Snaha sa prejavila aj v knihe (Ne)bezpečný internet, kde nájdete množstvo rád, ako sa zachrániť z problémov na internete, respektíve ako problémy rozlišovať a identifikovať.

Čísla z karty ale nech nikdy neopustia vaše ruky, a políčka tých brán a systémov, ktoré poznáte, alebo obchodov, ktorým dôverujete vy, aj vyhľadávanie (overovanie eshopu v Googli, napr.)

