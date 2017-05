HOAX: ak zadáte do bankomatu PIN odzadu, privoláte políciu

Jeden najstarších hoaxov, ktoré u nás kolujú aj dnes a stále sú živé pre dôverčivcov, je ten o opačnom zadaní PIN kódu pri...

Hoaxov máme aj historicky na Slovensku plno. Jeden z najstarších hoaxov, ktoré u nás kolujú aj dnes a stále sú živé pre niektorých dôverčivcov, je ten o opačnom zadaní PIN kódu pri bankomate, čo má privolať políciu. Má to tak byť záchrana pre tých, koho prepadne lupič so zbraňou a vyhráža sa zranením, ak mu nevydáte peniaze.

Niečo takéto sa stalo možno pár krát v celej Európe. Napriek tomu sa to stalo pre niekoho inšpiráciou na blud, ktorému uverili tisíce ľudí, no reálne sa k jeho vyskúšaniu vlastne nikto nedostáva. Jednak preto, že to nechce riskovať, ale tiež preto, že s abojí o kartu. Kde je teda pravda?

Žiaden PIN odzadu nikdy neprivolal políciu

Neexistuje možnosť, aby malo zadanie PIN kódu ďalšiu funkciu, ako len VSTUP UMOŽNENÝ a VSTUP ZAMIETNUTÝ. Polícia nikdy nebola napojená na karty vkladané do bankomatov, nikdy na Slovensku a ani nikde inde vo svete. Niečo také nie je reálne ani technicky. Napojené na políciu a bezpečnostné služby sú zariadenia, ochranné systémy proti odcudzeniu a poškodeniu bankomatu. Nikdy ale nie opačné zadanie PIN kódu. Čo by asi robil človek s pin kódom 4334 alebo 2112, či dokonca 5555. Mali by políciu neustále za chrbtom pri každom jednom výbere?

Vždy platí, že pokiaľ vyberáte peniaze, je dobré mať sa na pozore, či niekto náhodou, naozaj len náhodou nezamýšľa nenápadné priblíženie a uchmatnutie vašich peňazí. Takéto prípady sú aj vo svete polícii známe. Opačné zadanie PINu je ale HOAX, ktorý sa drží už pomerne dlho a je potrebné ho vymietiť, respektíve upozorniť naň ľudí, ktorí ho aj v roku 2017 šíria. Najstaršiu zmienku o ňom sme našli v emailovej správe z roku 2009 s BMP obrázkom zahraničného bankomatu s veľkým červeným nápisom VAROVANIE.

Upozornenie: zadaním nesprávneho PIN, hoci opačného od správneho, vytvárate chybné zadanie tak či tak. Tri chybné a prídete o kartu. HOAX síce tvrdí, že opačný PIN vám peniaze vydá, ale zároveň privolá políciu, no tej je to na nič platné, ak dorazí v čase, keď by páchateľ bol už pokojne doma.