Podvodná reklama na Facebooku informuje Slovákov, že akýsi slovenský väzeň zarobil z poza väznice milión EUR. Hoci reklama tvrdila že len zarobil...

Podvod na Facebooku: vraj slovenský väzeň zarobil milión EUR 5 (100%) 1 hlas[ov]

Ak ste podvodníci a chcete inzerovať, Facebook je pre vás úžasná možnosť. Napriek opakovaným nahláseniam sa zobrazuje táto reklama naďalej. Informuje Slovákov, že akýsi slovenský väzeň zarobil z poza väznice milión EUR a teraz odhalí ako je to možné. Ak na reklamu kliknete, dostanete sa na článok, ktorý informuje o tom, že tento milión mal dokonca za mrežami. Niečo tu smrdí? Jasné že áno. Je to opäť podvodná stránka, ktorá chytá ľudí do pasce na akýsi pochybný zárobkový hazardný systém, ktorý sľubuje veľké peniaze len tak zadarmo.

facebook reklama, dňa 22.5.2017

Vraj “Stráž prichytila väzňa, ktorý mal v cele takmer 1 000 000 €”

Slovenský väzeň a milión? Ale no ták

Podvodníci tentoraz skopírovali fotografiu z dvoch rôznych článkov, aby vytvorili podvodný portál a podvodný článok o údajnom slovenskom väzňovi. Tento slovenský väzeň nie je vôbec slovenský väzeň ale fotografia pochádza zo zahraničia. Nachádza sa v mnohých rebríčkoch vtipných “sebapoškodzovateľov” za mrežami.

Snímka podvodných stránok https://breakingdailynews.com/slovensko/2

Fotografia na pozadí zachytáva viacero mobilov. Ide o snímku z článku o razii strážnikov v kalifornskej väznici San Quentin, kde zhabali kvantum mobilných telefónov. Zostáva nám rozum stáť nad logikou, prečo túto fotografiu a s akým úmyslom vlastne primitívny podvodný web využíva v článku, ktorý sa netýka vôbec mobilných telefónov.

Originál je tu: http://www.cultofmac.com/126283/if-you-have-an-iphone-in-prison-it-has-probably-been-in-someones-butt/

A ksicht samotný pochádza z rôznych článkov, napríklad tohto: http://www.crashonline.gr/…/

Stránky sú starý známy brak

Ak ste chceli uveriť spravodajským stránkam, ktoré tento blud zverejnili, všimnite si, že tieto stránky majú jedinú stranu. Nič viac. Nafingované logo, nafingované menu položky, nafingovaný článok, nafingované sociálne siete a aj komentáre. Vymyslené, dokonca sú to presné kópie tých, ktoré už použili v inom svojom podvodnom webe s Dávidom z Prešova, rovnako podvodný výmysel. Stránky sa vás snažia nalákať na zárobkový systém a vytvárajú falošné informácie o iných úspechoch, ktoré však neexistujú a nikdy sa nestali. Stránky zatajujú prevádzkovateľa, zodpovedných, zatajujú zmysel.