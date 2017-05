Babka Janka vás zachráni, hlási podvodná reklama na Cas.sk

Podvodná reklama na podvodnú stránku oznamuje, že babka Janka pozná spôsob na záchranu pred hemeroidmi. Víta vás falošný zdravotnícky blog aj falošný lekár

V reklamnej sieti Azet a teda cez ňu na Cas.sk sa zase objavuje podvodná reklama. Neznámy špekulant nakúpil priestor v reklamnom systéme a posiela ľudí do pasce. Podvodná reklama na podvodnú stránku oznamuje, že babka Janka pozná spôsob na záchranu pred hemeroidmi. Aká babka Janka? Kto to má byť? Aká záchrana? Starí známi podvodníci s ich prasprostými primitívnymi stránkami a falošnými reklamami sa opäť činia. Dnesvám predstavujeme ďalšie podvodné lekárske stránky, falošných lekárov, odborníkov, aj falošnú babku Janku, ktorá vôbec neexistuje.

Babka Janka je podvod

Babka Janka na obrázku, ktorý do reklamy použili, je v skutočnosti snímka staršej ženy z jednej ruskej oblasti, ktorá sa do médií dostala ako oblasť s extrémne veľkým vekovým priemerom obyvateľstva. Nikdy nebola na Slovensku a nemá so Slovenskom, či menom Janka nič spoločné. Jej fotografia nemá nič spoločné ani s hemeroidmi a ani podvodníkmi, ktorý ju zneužili pre tento internetový podvod.

Zdroj skutočnej fotografie napríklad na:

Podvodom je celý web s prípravkom Revitoxin

Na adrese: http://globalmagazine24.eu/health/ks/124/revitoxin/a/he_05/05.html si môžete všimnúť obrovské množstvo príšerného textu. Pozornému oku neujde, že ide o podivnú slovenčinu. Snímky zvieracích, pozor – nie ľudských orgánov, napadnutých rôznymi vzácnymi druhmi parazitov odrazu informujú o hemeroidoch. Nedáva to logiku. Autori týchto fingovaných stránok zmiešali obsah iných podvodných stránok s ich zázračným prípravkom proti parazitom s obsahom pre ich zázračný prípravok na boj proti hemeroidom. Vznikol z toho brutálny guláš, absurdný až primitívny obsah dementnej kombinácie, ku ktorému je až škoda sa vyjadrovať. Stránky spojili dve témy podvodných portálov do jednej a odôvodnili to vymyslenými výskumami “Laboratórium pre parazitické choroby objavilo novú príčinu hemoroidov: parazitickú infekciu. Nedávny výskum ukázal, že zbytočné metabolické produkty sú toxické a sú hlavným zdrojom žalúdočných štiav v žalúdku.” Ak sa pýtate, ako je možné, že takéto stránky stále fungujú a klamú ľudí, odpoveďou je, že žiadne úrady na Slovensku o nich nevedia, nevedia ako proti nim bojovať a zároveň aj poškodení ľudia nepodávajú trestné oznámenia, či polícia pre nízku cenu a škodu nakoniec aj tak nerieši. Stránky sa vám snažia predať prípravok s názvom Revitoxin, no ten už poznáme. V minulosti sa volal prípravok AML Forte.

Celá stránky sú veľkým podvodom. Už len jej názov SLOVENSKÝ ZDRAVOTNÍCKY BLOG je zavádzajúci, pretože nemá nič so zdravotníctvom, keďže popiera logiku, zdravý rozum a zavádza podvodným obsahom. Nejde o žiaden zdravotnícky blog. Žiadne menu položky, ktoré by fungovali. Nič, čo by bolo reálne. A ku všetkému hore meno Ján Halinský, údajný odborník a špecialista na parazitické infekcie. Kto je vlastne Ján Halinský? Už ste o ňom počuli? Má to byť autor 70 článkov a esejí a má mať 21 ročnú prax v oblasti. Čiže? Blud! Blud! Nič, len blud! Nikto taký neexistuje a nikdy neexistoval. Podvodníci majú dostatok drzosti na to, aby vám predstavili lekára, odborníka v oblasti, ktorý neexistuje. Len aby ste im uverili, aký zázrak ponúkajú.

Lekár naozaj neexistuje, pretože ide o fotografiu modela. Jeho fotografiu používajú stránky pri ktorých sa skloňuje napríklad vazektómia, urológia, leukémia, mužský všeobecný lekár a podobne. Problém je, že pôvodná fotografia vôbec nevyzerá takto, ale obsahuje ešte jedného človeka, modela pacienta.

Originálna fotografia je napríklad tu:

Verdikt

Reklame, cieľovým stránkam a následne všetkému je nemožné veriť čo i len pixel z fotografie. Celé svinstvo, ktoré prezentujú, neposkytuje ani jeden pravdivý údaj. Kompletne všetok obsah je preukázateľne zmanipulovaný, vymyslený a nepravdivý. Za výrobkom aza stránkami nestojí žiaden skutočný odborník, inštitút, inštitúcia, organizácia, nikto, kto existuje a môže byť čo i len trochu vierohodný. Upozorňujeme pred nekalými praktikami tejto stránky, jej snahou oklamať ľudí cez internet pomocou falošných bannerov a reklám. A nakoniec, podržte sa. Spomínate si, aká reklama vás sem dostala? Áno, babka Janka má nejakú fintu. Ale kde je babka Janka? Aká babka Janka? Veď na celom webe nie je ani zmienka po babke Janke.