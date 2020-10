Falošný magazín o zdraví sk.zdravoportal.com predáva Sliminazer 5 (100%) 1 hlas[ov]

Na stránkach denníka Nový čas narážame na reklamy rôzneho typu, no jeden typ niektorých používateľov sleduje napriek tomu, že majú celkom iné záujmy a k týmto sa nijako nepribližujú. Reklama, ktorá môže hrdo prezentovať, že smeruje na doménu sk.zdravoportal.com, stopercentne nebude obsahovať pravdivé informácie. Propaguje a predáva Sliminazer, ktorému sme sa už venovali. Nie však reklame a konkrétnej stránke.

sk.zdravoportal.com nie je žiaden magazín o zdraví

Celá doména zdravoportal.com je totiž podvodná od prvého písmena v kóde po posledný. V reklame nájdete odkaz v tvare, otvoríte tak stránky, ktoré sú inak neviditeľné. Vytvára množstvo pochybností a otáznikov. Ak na ňu vstúpite zadaním adresy bez článku, neotvorí sa nič. Musíte poznať presne konkrétnu adresu. Je to preto, že spätne nemáte stránku dohľadať, nalákať vás má na neuvážený nákup v momente, keď na ňu prídete.

Tak ako poznáme mnoho portálov s titulom SLOVENSKÝ LEKÁRSKY PORTÁL a reálne nemá obsah núdzu o pravdivé fakty a skutočné informácie o zdraví, nie to informácie od lekárov, poznáme aj falošné magazíny o zdraví. Prezentujú podvodné prípravky a placebá, šmejdy od podvodných predajcov. Šmejdy, čiže látky s hodnotou 5 eur a účinkom na A, B, no predávané sú za 35 eur a popisované účinky ponúkajú A, B, C, D… až po S a možno sľubujú aj vyliečenie z rakoviny. Tento konkrétny prípravok sú náplaste na chudnutie. Sľubujú schudnúť 7-8 kilogramov za 10 dní. K takémuto úbytku sa človek dostane iba ak mu odrežú celú nohu. Nereálne hlúposti, ktoré prípravok sľubuje, narážajú na logiku.

Falošný magazín uvádza názov 4 stránky zdravia. My by sme ho premenovali na jedno falošná maskovaná stránka plná podvodov. Klamstvá a nereálne hlúposti, ktoré stránka prezentuje ako odborné štúdie a fakty, sú výmyslom so zlým prekladom. Stránky sa hrajú na magazín, no z celého dizajnu nemajú pravé vôbec nič. Neklikateľné položky v menu, odkliky na ďalšie články, skrátka nič nie je priechodné ďalej. Jediný odkaz v celom webe vedie len na nákup tohto šmejdu. Vychváleného do nebies.

Na stránke sú falošné taktiež:

Komentáre, ktoré vy sami nepridáte. Niektoré majú zvláštne formátovanie. Dôvodom je, že nie sú komentármi, ale natvrdo nasadeným textom v kóde. Stránka nemá fungujúci komentovací systém.

Falošné fingované prvky a odkliky od hora až dole.

Odkliky na sociálne siete sú mŕtve

Niekde stránka mixuje namiesto slovenčiny slovinčinu, čo je jasný odkaz na zahraničných autorov, ktorí nemajú ani len prehľad o tom, či poskladali web z fingovaných dielcov správne.

Falošné je všetko, aj lekár Christian Bédier

Falošný je počet like-ov na sociálnej sieti, spomína sa francúzske centrum Obesity & Health Institute, napriek tomu, že nič také nemá nič spoločné s náplasťou, ktorá je tu predávaná. Absolútne neznámy je výrobca a zloženie. Za spoluautora je považovaný Christian Bédier, člen výskumného tímu v centre Obesity & Health Institute. Odborník Christian Bédier sa dokonca vyjadruje odborne na tému náplastí.

Christian? Tento lekár neexistuje. Podvodníci si ho vytvorili ako garanciu odbornosti, aby verejnosť ľahko uverila, že nejaká kapacita za výrobkom, vývojom a produkciou stojí. Tvár výrobku Christian Bédier je však vymyslené meno, identita, tvár, prax. Je len fotografiou zakúpenou, alebo pokojne odcudzenou napríklad z fotobanky https://stockagency.panthermedia.net/m/stock-photos/20530029/portrait-of-doctor-sitting-at-desk/

Predajný web sk.podporacentrum24.com

Podvodný web smeruje na podvodný predaj na doméne LINK2. Tam je falošný lekár Marek Pribiš, množstvo nakradnutých fotiek z rôznych blogov, kde ľudia schudli vlastným pričinením a drinou vo fitku, no podvodníci ich fotografie prezentujú ako úspech ich zázračnej náplaste. Ďalší problém je stránka predajcu aj z obchodno-právneho hľadiska. Sídlo firmy a identifikácia predajcu nulové. Informácie o postupe pri odstúpení od zmluvy sa ani neotvoria. Obchodné podmienky sú výsmech, pretože obsahujú len vymedzenie pojmov. Politika ochrany súkromia je tiež úsmevná. Obsahuje totiž bežný umelý text, ktorý nič nekonkretizuje a opäť nezobrazí sídlo predajcu.

