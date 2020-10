Falošné výzvy na predĺženie domény? Nejasný email z SafeYourDomain.com

Ohodnoťte článok

Internetom sa šíria podobné výzvy celé roky. Táto konkrétna nám však prišla na dva rôzne doménové názvy, ktoré spravujeme, teraz. Odosielateľ nás vyzýva, aby sme uhradili ročné predĺženie jeho služieb. Celá výzva je uhraná tak, že vlastne ani netušíte, o akú službu ide. Či ide o doménu samotnú, alebo o nejakú službu, ochranu alebo čo presne. To je zámer. Ak sa nevyznáte v oblasti webu, jeho domény, nastavení, serverov a faktúr, je veľmi pravdepodobné, že najmä malé firmy a nepozorní majitelia stránok hravo uhradia poplatok na najbližší rok. Tí pozornejší si všimnú, že doménu v odkaze je možné zmeniť na akúkoľvek inú a teoreticky by ste si tak mohli predĺžiť “fungovanie” domén ako www.markiza.sk, alebo www.rtvs.sk. Vytvárajú psychologický pocit, že ak nezaplatíte, prídete o služby a doménu… alebo o doménu samotnú? Ako je možné, že niečo také pošlú na email, ktorý je uvedený v redakcii a nie uvedený ako majiteľ stránok? Respektíve odošlú takúto výzvu do kontaktného formuláru webu.

Odkaz vedie na doménu SafeYourDomain.com

https://safeyourdomain.com/?n=markiza.sk&r=a&t=1601453919&p=v1

Upozornenie:

Ak si vyberiete akýkoľvek platobný program, dostanete sa na konkrétny odkaz. V ňom sa ale stráca “pamäť” o akú doménu ide. Je irelevantné o akú doménu ide, pretože celý tento systém nepočíta s doménou. Jeho cieľom je vybabrať s osloveným dôverčivým človekom – obeťou – podľa ním vybratého programu potom naúčtovať poplatok za …. ťažko povedať čo.

https://safeyourdomain.com/securecart/acdef/index.php#

Formulár si od vás vyžiada všetko o vás, vašej firme, podrobnosti, kontakty, kompletne čísla platobnej karty, overovacie prvky. Platobné údaje z karty nemôžete zadávať na takejto stránke. Ide o súkromnú stránku, nie platobnú bránu so zeleným prúžkom HTTPS://. Používajte len overené platobné brány. Tento podvodný web žiada platobné informácie a niekoľko krát operuje s faktom, že má zabezpečenie SSL. Neznamená však absolútne nič. Zabezpečenie máme aj my na HOAX.SK, tiež máme adresu HTTPS, ale toto zabezpečenie nie je zárukou pre Vaše platobné údaje a nechráni ich pred zneužitím. S touto logikou totiž aj my môžeme žiadať, aby ste na platobnej karte prepísali všetky čísla sem pod článok do komentára. Uvideli by sme ich my, a rovnako tak ktokoľvek a ktokoľvek by ich mohol zneužiť.

Stránka predvádza niekoľko nebezpečných praktík. Je hrozbou pre Vaše financie, nezískate vôbec nič a mimo to, poskytnutím množstva osobných údajov ste podvodníkom dali do rúk veľmi mocné informácie. Zneužiteľné na mnoho spôsobov.

