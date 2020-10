Prísť môžu len 2 druhy SMS o výsledku COVID-19 testu (4 možnosti) 5 (100%) 1 hlas[ov]

Hejteri operujú s údajnými pomýlenými SMS, ktoré mali byť prijaté ľuďmi, ktorí sa ani nedali potestovať. Hoci nie je nikde verejne zverejnený takýto prípad pod menom takejto obete omylu, vieme o nich. Hejteri tých možno len pár prípadov používajú ako „dôkaz“ o tom, že sa klame. Akoby posielanie SMS len tak hocikomu na slepo bolo akousi stratégiou. Stratégiou čoho? Ako sme už včera uviedli v článku, ako naozaj vyzerá SMS, ktorá upozorňuje na pozitivitu, je dobré si pripomenúť dve možné správy a štyri možné prípady. Pripomíname však aj to, že sme ľudia a ak už formulár vypíšete pologramotným písmom, alebo pri čítaní kontaktov personál regionálnej zdravotníckej organizácie zle zadá číslo, nemôže pri takomto omyle a pri množstve čísiel ísť o „dôkaz“ nejakého zanedbávania práce, či činnosti niektorého z pracovísk.

Vo výnimočnom stave sú to ľudia, ktorí si nesmú zobrať dovolenku a musia byť nasadení na pomoc národu. Pre záujem tohto štátu sú tak títo ľudia nasadení do práce bez toho, že by niekoho zajímalo, či chcú alebo vládzu. Popierači a zľahčovatelia koronakrízy a Covid-19 majú s pochopením týchto skutočnosti permanentný problém už z princípu.

Prípad 1: otestoval som sa a SMS tvrdí, že som pozitívny

Čoraz viac: Ak vám prišla SMS, že ste pozitívni a naozaj ste podstúpili testovanie, máte COVID PASS, deväťmiestny kód. V SMS správe bude toto číslo sedieť s tým, ktoré ste pri testovaní získali. Po SMS vám v priebehu niekoľkých hodín alebo dní bude telefonovať zamestnanec regionálnej zdravotníckej organizácie kvôli dohľadávaniu kontaktov a trasovania pobytu, hľadania možného miesta nákazy. Je možné očakávať, že pri stúpajúcich počtoch nakazených sa môže takéto pátranie spomaľovať. Je náročné personálne aj časovo.

Prípad 2: otestoval som sa a SMS tvrdí, že som negatívny

Najčastejšie: Ten lepší prípad. Podstúpili ste test a všetko vyzerá byť v poriadku.

Prípad 3: neotestoval som sa a SMS tvrdí, že som pozitívny

Vzácne: Hoaxy na Facebooku tvrdili niečo len veľmi podobné. Avšak pozor!!! Ani jeden hoax, ktorý sa tak s veľkou vervou šíril posledné mesiace, nebol úplne tento prípad. Všetko to boli vymyslené prípady ľudí, ktorí údajne test podstúpili, ale rovnako údajne ho odovzdali nepoužitý, alebo ho mobilná odberová jednotka zabudla na stole (nemysliteľné). Prípad, kedy ste neboli testovaní a prišiel výsledok pozitívny, bude naozaj ojedinelý a jedine pre chybne zadané číslo. Keď vás bude kontaktovať zdravotník, alebo hygienik pre trasovanie Vášho pobytu – ste povinní upozorniť, že SMS síce prišla, ale neboli ste na testoch a musí ísť o omyl. Ak sa takýto prípad naozaj stane a niekto pozitívny nemá stále SMS pre pomýlené číslo, je vhodné zaistiť, aby sa dohľadal a aj reálne kontaktoval.

Upozornite volajúceho aj v prípade ak nesedí Váš COVID PASS s tým, ktorý ste mohli mať v rodine (iný člen rodiny), či vy sám v minulosti.

Prípad 4: neotestoval som sa a SMS tvrdí, že som negatívny

Vzácne: Ak ste žiaden test nepodstúpili a predsa prišla SMS že ste negatívny (to znamená bez identifikovanej nákazy), to by už pre nejaký HOAX nebolo také zaujímavé. Žiaden poplach by sa nekonal. No ak už bez testovania takúto SMS prijmete, nešírte paniku na sociálnej sieti o tom, ako je všetko skorumpované, ako sa klame a podobne. Ide o znova ojedinelý prípad podobného čísla, kedy ho niekto zle zapísal. Niečo také sa naozaj mohlo stať. Takže ak taký prípad existuje, nie je to dôkaz žiadneho veľkého nadnárodného klamstva a sprisahania, o ktorom neustále kolujú zaručené správy na sociálnej sieti.

