Koronavírus-HOAX: kedy naozaj vznikol koronavírus / kedy ho vytvorili?

Opakovane nachádzame na rôznych konšpiračných stránkach na Facebooku, aj v profilocho dporcov očkovania, odporcov Ameriky, odporcov rúšok a iných odporcov tvrdenia, ktoré sa pokúšajú v hlúposti nájsť akúsi pravdu. V hlúposti, ktorú nazývame hlúposťou, pretože viac ako dať slovo „koronavírus“ do Googlu, je pre Slovákov veriť príspevkom ľudí. Neodborníkov a ignorantov, ktorí kašlú na fakty, ale vymýšľajú si v podstate absurdné klamstvá. Jedno z nich je aj to opakujúce sa, ktoré sa spája s rôznymi zmienkami o koronavírusoch. Ak sa totiž pozriete do knihy z roku 1967 alebo do kníh z roku 1982 pre medikov, môžete nájsť odborné zmienky o tom, že koronavírus existuje už dávno. Bol tu a existuje už celé desaťročia. Áno, je to pravda. Šok a nahromadené emócie môžete rovno pustiť von oknom a zapnúť logické premýšľanie.

Koronavírus existuje od veku vekov. V čom je háčik?

Pojem „koronavírus“ existuje už veľmi dlho, pretože je bežným pojmom. Pomenúva čeľaď tzv. obalených RNA vírusov „Coronaviridae“ s najväčším genómom medzi RNA vírusmi. Objavili ich práve v čase, keď vznikali učebnice pre genetikov a virológov v 60-rokoch. (Pozor: vírusy existovali aj predtým, no ich preskúmanie a identifikovanie – odlíšenie od iných prebehlo v 60-tych rokoch.) A práve tieto koronavírusy môžu šíriť ochorenie. Konkrétny typ choroby, ktorý sa aj správne nazýva „ochorenie“. Ak bola verejnosť naučená, že koronavírus vznikol v decembri 2019 – za toto nemôžu vlády, ani lekári. Za toto nemôže ani žiaden vedec, či predstaviteľ orgánov. Ja nesprávnu terminológiu môže nevzdelanosť a ležérnosť novinárov, ktorí môžu niektoré fakty zamieňať pre vlastnú nevedomosť.

Nepleťme si pomenovanie typu vírusu a pomenovanie konkrétneho ochorenia

Koronavírus nie je novinkou a nikdy za novinku považovaný nebol. V roku 2003 sa objavil koronavírus prenášajúci ochorenie SARS. V roku 2012 sa objavilo ochorenie MERS. Nech nevznikajú žiadne výmysly o názve a rozdielnosti, názov SARS vznikol ako pojem neznámeho nového názvoslovia, ktoré prinieslo nové príznaky a poznatky (Severe Acute Respiratory Syndrome) a nikto nečakal, že sa objaví ďalší. Preto nevznikol názov SARS-03 ani nič podobné. Keď sa nakoniec ukázala podobná nákaza a zistilo sa, že nejde o SARS, pomenovali ju pre odlíšenie MERS (Middle East Respiratory Syndrome) aj vzhľadom na lokalitu rozšírenia – Middle East, čiže Blízky Východ. Keď sa však v decembri 2019 objavil koronavírus znovu a niesol podobné znaky ako MERS, bližšou analýzou zistili, že ide o nové ochorenie. Ochorenie získalo názov s číslom, aby aj do budúcna mohlo byť príznačnejšie, či odlíšiteľné inak. Názov vznikol z roku objavenia a z COronaVIrus Disease (koronavírusové ochorenie). Číslo 19 pritom odlišuje toto ochorenie od akýchkoľvek ďalších, ktoré môžu mutáciou vzniknúť. Pozor, aj v prírode, bez zásahu človeka,čo sa zdá byť nepredstaviteľné pre všetkých, ktorí so vzdelaním pekára s výučným listom preukazujú mimoriadne znalosti o genetike a virológii na Facebooku.

Upozornenie a záver

Prosíme verejnosť, aby vždy overovali fakty, ktoré tvrdí niekto iný. Hoci len jednoduchým hľadaním. Primitívna skladba slov a tvrdení o tom, že nám niekto klame a svetové mocnosti zavádzajú a podobne, sú veľmi lákavým sústom pre základnú ľudskú jednoduchosť a pohodlnosť. Vírusy sú tu presne tak ako sú medzi nami telefóny. Od pevných liniek a búdok oddelíme smartfóny presne tak ako od všetkých vírusov oddelíme koronavírusy. Následne v smartfónoch odlišujeme iPhone X rovnako ako medzi koronavírusmi rozlišujeme COVID-19. Jednoduchšie to už azda nejde. Tvrdiť, že iPhone X vznikol v čase keď vznikli samotné smartfóny je presne to, čo sa snaží obrázok, ľudia na verejnosti a mnohí jednotlivci v krčmách pri pive a v horlivých diskusiách medzi sebou.

Upozorňujeme, že uvádzanie „prvý výskyt koronavírusu v decembri 2019“ môže byť jednak chybou z neodbornosti a nepozornosti médií a ľudí, ktorí nerozlišujú fakty, no taktiež môžu koronavírus chápať ako jediný jeden koronavírus na svete, ktorý nikdy predtým neexistoval šíritelia takéhoto povedomia samotní. Ide však len o nepozornosť a zámenu. Potom šíritelia šokujúcich odhalení, ktorí našli zmienky o koronavíruse objavujú Ameriku a vydávajú sa bez nazretia, alebo aspoň prečítania celej state, či kapitoly, odhaľovať „šokujúce pravdy“. Z tej odvahy sme mali asi padnúť na zadok, alebo sme sa tiež mohli pozastaviť, prečo vidíme ústrižok maďarského textu a nie slovenského. Respektíve celý text aj s vysvetlením delenia vírusov. Už by neznel tak zaujímavo.