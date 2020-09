Podvodné Facebook „page“ s názvom Camped a jej rozdávanie bazénov

Ohodnoťte článok

Na Facebooku denne narazíme na množstvo pochybných stránok, blogov, príspevkov, až sa nám zdá, že sa stáva liahňou tohto odporného sveta klamstiev, pretvárky a najmä živlov, ktoré sa nedokážu vpratať do kože. Zahraničný podvodný spam s akýmsi systémom na závratné zisky, ktorý sa medzi nami šíri ako vírus (hovorovo) vytvára stránky osobnostiam a vytvára aj fingované stránky ako je táto, ktorá s názvom Camped poskladanom s medzerami a cez špeciálne znaky v podstate zostáva stránkou, hoci dohľadať ju môže byť ťažšie. Vyzerá inak, zaujímavo, pretože iná znaková sada podporovaná v názvoch vytvorí vzhľadovo iný font.

Na tento konkrétny odpad, ktorému naletelo viac ako 2000 ľudí a dosiahol 4 000 zdieľaní, nás upozornil čitateľ Peter. Ani jemu sa nezdá akási zvláštna praktika. Vraj partner týchto stránok na Facebooku, nejaký dodávateľ alebo staviteľ bazénov, rozdáva bazény, ktoré boli niekde vystavené a jeden môže byť váš. To, že tieto snímky pochádzajú z nádherných pozemkov s výhľadom na more, tropické kúsky sveta a všeličo iné, už je vedľajšie. Partner? Nevieme názov. Prevádzkovateľ webu? Nevieme názov. Podmienky tejto akože súťaže? Nič. Nikde nič. Žiadna reálna súťaž, žiadne jasné podmienky a najmä podvod. Pretože jeden z tých bazénov stále stojí a bude stáť, pretože je to snímka referencie z Portorika a ďalšie sú tiež z rôznych stránok, či fotobanky. Iný stavitelia. Skrátka nič, čomu by sme mohli dôverovať a považovať za reálne.

Úloha “Napíšte nám do komentára HOTOVO” je skvelý spôsob, ako hneď pisateľom odovzdať posolstvo cez automatické odpovede, ktoré sa dajú ľahko nastaviť. Napíšete hotovo a objaví sa nie výhra, ale podivná spleť hlúpo poskladanej translatorom vytvorenej slovenčiny. Po splnení úloh to jediné, čo sa môže stať je, že vás dotiahnu do rovnakej pasce, ako cez nedávny prípad známych osobností. Už nebude výhrou bazén, ale peňažná výhra, ale… neodporúčame za žiadnych okolností registrovať sa a vstupovať do týchto systémov. Vďaka ich neprehľadnosti a lákavosti prichádzajú Slováci o peniaze už niekoľko týždňov.

TOP 10 dôvodov, prečo ruky preč