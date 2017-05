Knee Active Plus a recenzia? Tento zázrak vám chce liečiť kĺby

Knee Active Plus, malá jednoduchá bandáž na kolenný kĺb, ale pre tieto podvodné stránky je to zázrak a presvedčiť vás budú chcieť kradnutými identitami...

Je neuveriteľné, koľko sa dá napísať o hlúposti na kolená, ktorú chce niekto predať ako výnimočný zázrak. Knee Active Plus je malá jednoduchá bandáž na kolenný kĺb, no stránky, ktoré sú prezentované v množstve reklám na Google sieti a žiaľ môžu sa zobraziť aj u nás, pretože nestačíme blokovať všetky podvodné portály, prezentujú tento vynález ako niečo výnimočné.

Flexibilné kolená vďaka Knee Active Plus

Po kliknutí na reklamy, ktoré obsahujú texty o Eucalypt Oil, nakoniec neotvoríte nič čo by sa týkalo eukalyptového oleja, ale len stránky s nejakou násadkou na kolená. Vedci objavili novú revolučnú metódu na liečenie kĺbov – takéto drísty si môžu nechať sami pre seba. Jediná násadka za pár eur nedokáže predsa vyliečiť vážne stavy kĺbov a už vôbec nie prejavy starnutia. Napriek tomu jedna násadka a vyrieši všetko.

http://flexibilne-kolena.com vás presmeruje buď na: http://flexibilne-kolena.com/eucalyptus/order/ alebo na

Podvodné stránky http://flexibilne-kolena.com/eucalyptus/order/

Na týchto stránkach nájdete vymyslených ľudí, ktorí neexistujú. Matúš Krčmár z Považskej Bystrice má hovoriť o úžasných účinkoch. Neexistuje. Fotografie sú z množstva stránok na internete a používajú sa od roku 2013. Tieto stránky ale nemajú dlhú históriu a zmienka o výrobku tiež nie. Fotografie sú kradnuté a ľudia vymyslení. Podobne aj Eva Chudová z Popradu. Tomáš Sychravý, Košice, Laura Kostkovská, Dunajská Streda, Hana Rusková, Michalovce, Ondrej Vrač, Sobrance, Peter Jankulovský, Nové Zámky, Miriam Sýkorová, Prešov – všetko sú vymyslení neexistujúci zákazníci, ktorí nikdy neexistovali a majú ľudí presvedčiť, že im tento zázrak zachránil kĺby. Reálne nie je možné zachrániť kĺby pomocou bandáže na koleno. Dokonca stojí 37 EUR a vraj v zľave z pôvodných 69 EUR. No nekup to!

Tak poďme si pozrieť aspoň toho Matúša Krčmára. Naozaj existuje?

Kde že! Je to fotografia z fotobanky https://stock.adobe.com/cz/stock-photo/paar-senioren-macht-spaziergang-im-sommer/103382880, aká sa používa napríklad v plnej šírke na tejto stránke: http://www.portagehealth.org/our-services/geriatrics

Ide o vymyslený podvod, ktorý sa len snaží ľudí oklamať a chytiť do pasdce. Hlavne nech kúpia niečo zbytočné, predražené s prikrášleným obsahom.

A čo vymyslený profesor Dávid Zigler?

On je trochu zvláštny. Fotografia muža v okuliaroch má byť fotografia akéhosi prof. Davida Ziglera, ale viac o ňom nič neviete. Vymyslené informácie veľmi nepomôžu. Veľmi malá fotografia je zámer. Rovnaká je ale na maďarských, kde ale doplietli meno a je tam Profesor Dávid Zingler. http://gyogymodok.hu/info/a-tudosok-uj-modszerevel-megszuntetheto-a-terdfajdalom-es-visszaall-100-os-mozgaskepessegunk/

Problémov je viac

Nejde len o kradnuté fotografie a vymyslené identity ľudí, či odborníkov. Ide aj o ostatný obsah. Vymyslené fingované komentáre, žiadna identifikácia predajcu, pokojne vám niečo neúčinné môže predať 14 ročné dieťa, lebo to našlo v skrini po babičke. Stránky nie sú reálne stránky, len narafičené, reálen nei je dostupné nič. Logo The Globe News je toľko krát používané na podobných podvodných stránkach, že už v prvej sekunde je pre nás symbolom typického podvodného webu. Na stránke nie je skutočné absolútne nič. Na žiadnej z troch spomínaných stránok.

Nakoniec, čo do pekla tam robí zmienka o tom eukalypte, keď celá textilná násadka na koleno nemá nič spoločné s eukalyptom? Opäť v tom majú podvodníci bordel a ani len netušia, čo splietajú jeden fejk s druhým. Ak už ide o Knee Active Plus, tak by malo ísť o Knee Active Plus. To naozaj prašivé podvody musíme učiť, ako to robiť na poriadok?