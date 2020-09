Koronavírus-HOAX: česká údajná overená osoba pozitívna aj bez testu 5 (100%) 2 hlas[ov]

Podobné príspevky, ktoré sa snažia posilniť názory o zlyhávaní opatrení, o ich nezmyselnosti, alebo o klamstvách, ako máme u nás majú aj v ČR. Jeden konkrétny, ktorý hovorí o „overenej osobe“ sa šíri opakovane na Facebooku a prechádza aj hranice k nám. Tvrdí, že rodina mala absolvovať koronatest doma. Mobilná ambulancia im mala prísť odobrať vzorky. Ale stalo sa niečo neuveriteľné. Tá ambulancia bola zložená z bláznov, pretože podľa šírenej informácie ten test nechali u rodiny na stole a odišli bez neho. Následne potom ich vyhodnotili ako pozitívnych a to aj napriek tomu, že testy sú stále u rodiny na stole. Celý absurdný príbeh popisuje niečo nereálne, až primitívne. Nepremyslený nelogický bordel v tomto hoaxe si všimne ktokoľvek, kto pozorne číta príspevok a všíma si hlúposti v ňom. Ak by aj prišla sanitka so zdravotníkmi odobrať vzorky, je nemysliteľné, aby tieto vzorky nechávala u rodiny a potom im dávala výsledky.

Znenie hoaxu:

Takto funguje koronavirus v CR. Je to overena osoba, ktorej sa to stalo. Rodinka cez vikend 2 dospeli a 2deti dostali teplotu a necitili sa byt fit. Volali v pondelok svojho obvodneho lekara. Ten vyhodnotil siutuaciu, ze ked vsetci v domacnosti maju teplotu a je im na prd tak im posle mobilnu ambulanciu na odber vzoriek. Ta prisla v Utorok. Vsetko prebehlo ako ma az na jeden detail. Vo stvrtok im vola pani z info linky, ze cela rodina je pozitivna. Pan sa pyta, ze ako prisli k tomu vysledku? Vzorky su od utorku u nich doma na stole, ambulancia ich zabudla zobrat a na infolinku sa nedalo dovolat ked to chcel oznamit. Pani z infolinky zlozila a uz zase sa neda dovolat.

Neodporúčame akokoľvek ďalej šíriť tieto a podobné bludy

Odporúčame nezdieľať tento príspevok a nekopírovať ho. Overená osoba neexistuje. Celý výmysel má niekoľko obmien, ale reálne nič z toho nie je možné. Odporúčame, ak už zdieľame podobné informácie – vždy zachovať aj zmienku o zdroji. V opačnom prípade vždyvytvára zdieľač pochybnosti. Nám pridáva prácu pri overovaní a hľadaní prvého zverejňovateľa.

Tento výmysel stavia na nepozornosť ľudí. Jednoduchý človek pociťuje neistotu pri neznámom ochorení, ktoré nepozná a nie je si istý vhodnosťou všetkých opatrení. Ak dávajú fake news a hoaxy odpovede a reakcie, vytvárajú jednoduché závery a obviňujú systém zo zlyhaní, či neschopnosti, takáto informácia je zrozumiteľná. Ak sa týka toho, čo nám prekáža (koronavírus a obmedzenia), ľahšie sa inklinuje k takémuto boju. Stále však hovoríme o ľuďoch, ktorých postoj k situácií je premenlivý a ovplyvniteľný. Autormi hoaxov sú ľudia, ktorí nemajú absolútne žiadne tušenie o tom, ako veci fungujú a prebiehajú. Svedčí to o obsahu a texte samotnom.