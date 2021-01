Na internete sa začal čerstvo šíriť absurdný vymyslený a samozrejme, ako inak, ničím nepodložený hoax o lekároch vo vážnom stave v ružinovskej nemocnici. Šíriteľ prezentuje viacero príspevkov, ktorých cieľom má byť (nie sme si istí, či popieranie koronakrízy, či potreby očkovania, alebo ide o boj proti všetkému). Príspevok, na ktorý ste nás upozornili a je súčasťou tohto článku, vyšiel dnes a prevažne v kruhu priaznivcov rovnakého politického názoru, sa šíri ďalej. Zmienka o lekároch vo vážnom stave uvádza konkrétne mená. Uvádza však aj informáciu o sestrách. Stále bez štipky aspoň minimálne snahy odvolať sa na nejaké zdroje, dáta, informácie, či svedectvá.

V tomto prípade sú poškodenou stranou MUDr. Hudák a MUDr. Mráz. Ani jeden však neskolaboval a nie je na ARO.

Kontaktovali sme priamo Nemocnicu v Ružinove, kde sme získali jasné stanovisko. Lekári, ktorí sú v tomto hoaxe menovaní, nemajú žiaden vážny stav a správa je tak zostavená z reálnych mien, ale vymyslenej situácie, či záveru (typické znaky prototypu hoaxu). HOAX – v tomto prípade poplašná správa, sa pokúša o vyvolanie paniky na základe vymyslených faktov. Celé stanovisko nemocnice si môžete prečítať nižšie:

Univerzitná nemocnica Bratislava sa vyhradzuje voči tvrdeniam, ktoré sa objavili na sociálnej sieti o tom, že naši lekári, ktorí boli v tomto statuse menovaní skončili na ARE po druhom očkovaní. Je to klamstvo a lekári, ktorí boli v tomto hoaxe menovaní, zvažujú trestné oznámenie. Čo sa týka štyroch zdravotných sestier, ktoré údajne mali po druhom očkovaní vysoké horúčky, nevieme sa k tomuto vyjadriť, pretože autor tohto hoaxu nešpecifikuje o ktorú nemocnicu ide. Tu by sme ale chceli zdôrazniť, že horúčka je bežný vedľajší účinok očkovania v žiadnom prípade sa nejedná o nič neobvyklé z čoho by mali mať ľudia strach. Medzi našimi zdravotníkmi je o očkovanie proti ochoreniu COVID-19 , skutočne vysoký záujem, pretože si uvedomujú, že očkovanie je v pandémii najúčinnejším opatrením.