Varovanie pred podvodným webom a systémom na závratné CFD zisky 5 (100%) 1 hlas[ov]

Zvláštny internetový podvod na doméne votelang.com uvádza niekoľko šialených až absurdných informácií, fotografie ľudí a tvrdí, že má pre vás závratné zisky. Na stále tej istej doméne je akýsi falošný magazín, ktorý nemá nič klikateľné. Všetky kategórie v menu vedú na jeden odkaz. Prvky na boku, aj článok samotný, všetko je fingované. Použili fotografiu slovenského parlamentu a vyvolávajú cez fake news akýsi pocit, že bankári sú zhrozený z novej metódy zarábania. Bankári sa údajne boja, že sa o tejto metóde zárobku dozviete a zarobíte veľké peniaze bez nich.

Je to však veľmi primitívne tvrdenie, keďže aj podvodná služba, ktorú uvádzajú tieto podvodné stránky, nemá nič spoločné s bankovníctvom. Nepochopiteľný je aj súvis kradnutej fotografie slovenského parlamentu s odpadovým obsahom, ktorý prezentuje celý web nepochybne aj na ďalších doménach.

Akýkoľvek link vedie na CFD trader

Kamkoľvek kliknete, stále na rovnakej doméne otvoríte inú stránku. S celkom iným dizajnom. Je až neuveriteľné, že onen falošný magazín má na inej svojej skrytej stránke vlastný formulár, kde ešte aj uvádza logá McAfee SECURE, VeriSign a SSLValue, akoby to boli nejaké záruky ochrany pred podvodom. Ktokoľvek si takéto logá zverejní kde chce a dojem je hotový.

Zaujímavá je nátlaková akcia na stránke s registráciou. Máte v nej totiž psychologický nátlak v podobe gratulácie, pretože ste niečo stihli. No odpočítavanie v hornom rohu stále beží, kým sa nezaregistrujete. Žiaden férový systém vám nikdy neurčí ultimátum rozhodovať sa rýchlo. Tu nejde o tovar, ani žiaden polnočný deadline. Tu ide o primitívnu nátlakovú akciu, ktorá sa po obnovení stránky obnoví a štartuje opäť. Nie každému ale refresh stránok napadne. Nátlak má docieliť dve zásadné veci. Registrujete sa niekam, o čom nič netušíte a najmä registrujete sa skôr, než si overíte, čo ste vlastne spravili.

Samozrejme, že aj referencie na spodku stránok s menami Tammy J, Robert D a Mark C nie sú Slováci. Sú to zahraničné fotografie ľudí z rôznych iných stránok,. Nachádzame ich napríklad na holandskom webe, či v USA. Ich text v slovenčine nedáva ani len logiku, nieto by ešte sedel k faktu, že nejde o maklérov, ale fotomodelov.

Riziko

Neznáma služba, systém, falošný magazín, falošný web a falošný registračný formulár schovaný na tom istom podvodnom webe s falošnými ľuďmi ako referenciami, nátlakom a odpočítavaním, ktoré po dosiahnutí 00:00:01 znova štartuje na 00:09:59, je jednou veľkou hromadou vážnych varovných signálov, že ničomu podobnému neverte. Fotografia bez súvisu, drísty, hlúposti, šialenosti, nezmysly a sľuby závratných ziskov, pípanie SMS o vysokých príjmoch sú hlúposť. Žiadna banka a ani systém nebude na bankový účet posielať niekoľko platieb za deň a dokonca počas celého dňa. Hlúposť s ktorou sa nás snažia na vidinu reálneho zážitku so zárobkom nalákať podvodníci môže naozaj zaslepiť.všetko je falošné a presne takto postavená služba sa pokúša následne od vás vylákať minimálnu trojcifernú čiastku, aby mohla rásť a mohla vám zarobiť tie sľubované veľké zárobky. odporúčame jednoduché riešenie. Neveriť týmto hlúpostiam, neregistrovať sa, nenechať sa zatlačiť až ku platbe a samozrejme za žiadnych okolností takto postavenej “dôveryhodnej” službe nič neplatiť. Späť nepošle niekoľko násobok, ako sa snaží presvedčiť.

Vždy sa chytí niekoľko ľudí, pre ktorých je rentabilné pre podvodníkov prekladať web do slovenčiny, vytvárať slovenské mutácie a venovať stovky až tisíce eur do reklamy ako je táto dole.

Aj táto sa snaží cez zneužitý priestor v Google reklame zaujať výmyslami a šokujúcou novinkou. Brázdením po internete sme na tento typ reklamy narazili niekoľko krát. Jej zaujímavosťou je, že pri pokuse vrátiť sa sa zobrazuje aj iný web s falošnou knihou a jej názvom. Pri opakovanom obnovení dokonca nachádzame stránku, v ktorej je použitý affiliate kód na akési maskovacie trackovanie:

https://www.securetrkme.com/aff_ad?campaign_id=4&aff_id=5&hostNameId=12475&aff_sub4=register&aff_sub2=votelang.com&aff_sub3=_tduCPPT880BEKiL5sMC&aff_sub5=0me085rl3885&aff_sub=fewaxrxo&source=20031

Horný príklad podvodnej reklamy nech je upozorním pred akoukoľvek inou reklamou, ktorá je čo i len trochu podobná tvrdením a obsahom. Snímka pochádza z celkom iného zdroja a použitia.