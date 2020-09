Koronavírus-HOAX: ďalšie Facebook tvrdenie o pozitívnych (ne)testoch 5 (100%) 1 hlas[ov]

Už sme počuli o hoaxoch dvoch žien, ktoré poslali nerozbalený testér na Covid-19 a prišiel im výsledok, že sú pozitívne. Absurdná hlúposť narážala na výmysly, keďže žiaden test sa neposiela poštou. Najnovšia verzia výmyslov, falošných správ týkajúcich sa Covidu-19 prichádzajú s vylepšenou verziou. Už to nie je pošta a poštou odoslané objednané testéry. Teraz je to objednávka testovania, na ktoré sa účastníčka nedostavila a aj tak bola vyhodnotená ako pozitívna. Presne tento príbeh sme počuli, no šlo o kamarátku niekoho iného. Na Facebooku sa však šíri verzia, ktorá má aj skutočné meno a opäť uvádza, že ide o niekoho kamarátku. Nikdy nie konkrétnu osobu, ale stále len kamarátku hentoho tamtoho, čiže „jedna babka povedala“.

Zrejme ale ide o iný typ ochorenia

Tento Hoax totiž uvádza CODID-19, nie COVID-19, čiže zrejme ide o iné vírusové ochorenie, dosiaľ neznáme. Doslova totiž príspevok uvádza:

Zdravim. Kolegynina kamaratka bola objednana na test na codid-19 ,na ktory sa nedostavila.A vysledok jej aj tak prisiel pozitivny aj bez odberu.Asi tolko ku doveryhodnosti testovania.

Podobné bludy šíria ľudia, ktorí nemajú ani len poňatia o tom, ako takéto testovanie prebieha. Podkopávajú snahu našich odborníkov a lekárov. Nie je možné vyhodnotiť vzorku, ktorá nebola odobratá a nebola oštítkovaná, za pozitívnu alebo negatívnu. Je nemysliteľné vôbec vypúšťať do sveta takéto sprostosti a tvrdenia, ktoré rozhárajú oheň vo vodách nenávisti, výmyslov a fake news. Žiadať verejnosť, aby prestala šíriť vymyslené bludy a rozhárať protest proti vláde, nariadeniam, či podkopávať náročnosť práce laboratórií a lekárov je ako hrach na stenu hádzať. Aspoň si pripojíme do zbierky koronavírus-hoaxov ďalší úlovok. Primitívny, absurdný a príliš odvážny.