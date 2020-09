Koronavírus-HOAX: informácia pre Matoviča a vraj na Covid-19 nikto nezomrel

Ohodnoťte článok

Na Facebooku sa opäť našiel človek z ulice s mimoriadnou odvahou prinášať historické Covid-19 míľniky. Už vôbec odvaha priniesť takéto tvrdenia vychádzajú z nepochopiteľných pohnútok. Hoax tvrdí niečo o neznámom spoločenstve patológov, neznámych vyjadreniach, neznámych zdrojoch. Vyjadrenie upratovačky z krčmy z vedľajšej dediny alebo vrátnika s neobmedzenými dátami počas nočnej dnes majú vyššiu cenu, ako vyjadrenia skutočných odborníkov s menami. Stačí prísť s čímkoľvek, čo prináša jasnejšie závery a informácie, než oficiálne kanály.

Akékoľvek popieranie toho, ako závažne ochorenie COVID-19 skracuje život postihnutým obetiam, ktoré by inak žili dlhšie, považujeme za nehorázne zlyhanie zdravého rozumu. Grafiku z Nového Času, avšak znenie príspevku so šokujúcim obsahom nájdete aj na FB stránkach a skupinách, ktoré nepovažujeme za úplne v poriadku (čiže sa neštítia zdieľať a udržiavať takéto príspevky a sú považované za pravdivé, kým pravdivé za dielo “skorumpovaných médií/vlád” a iné vyjadrenia). Komentáre pod touto grafikou tiež svedčia o jej úspechu a podpore. Najideálnejší spôsob, ako šíriť hoax je urobiť snímku niekoho iného a nepoužiť jeho meno. No pani Janka sa zhostila úlohy vierozvestcu a tak zachytila toto posolstvo pre ostatných, nehľadiac na pôvodného vierozvestcu a jeho pohnútky. Zdieľať screenshot, to je také moderné. Nedopátrame sa tak k pôvodnému páchateľovi a strojcovi klamstva… Možno dokonca zámerne.

Zdieľaný príspevok (prepísaný z obrázka):

MIMORIADNU INFORMACIU okamžite poslať Matovičovi, Mikasovi-Hlavnému hygienikovi a členom zdravotnej komisie! Tieto INFORMÁCIE sú pre ľudstvo sveta mimoriadne POZITÍVNE! Na Floride včera zrušili všetky opatrenia Covid19. Európske spoločenstvo patológov vyhlásilo, že na Covid19 nik nezomrel! Nemecko vyhlásilo: Keby sme o tom vedeli, neuzavreli by sme krajinu. “PREBERME SA!!!” Švajčiarskí, francúzski, nemeckí, talianskí a španielskí patológovia sa na európskej komisii zhodli, že na Covid19 žiaden pacient NEZOMREL! Podľa názoru patológov na to, aby niekto zomrel na Covid19, musí sa vytvoriť kombinácia zápalu s chorobou nezlúčiteľnou so životom. Medzinárodná zdravotná asociácia spravila chybu, keď vyhlásila Covid19 za pandémiu.

Text obsahuje podivné slovné spojenia. Pravdepodobne ide o zahraničný preklad iného HOAXu. Vyjadruje jasné závery. Spomína uzavretie Nemecka, pritom zaujímalo by nás, ktoré / aké uzavretie Nemecka. Chýba definícia ako je to myslené. A záver je tiež absurdný. O žiadnom takom vyhlásení nie je nikde ani reč. Je nemysliteľné. Výrazný skracovač života rizikovej skupiny obyvateľstva sa týmto zľahčuje. Situácia vo Wuchane spôsobená vírusom, kde neboli žiadne opatrenia a nákaza sa tak mohla rozšíriť do veľkej katastrofy podľa týchto vyjadrení neexistovala. Obete všetkých vekov podľa týchto vyjadrení rovnako tak neexistujú. Pravdepodobne si ich vymysleli svetové mocnosti, aby mohli ovládať naše mysle a aplikovať vakcináciu a čipovanie ľudí sveta.

Žiaľ iróniu si v posledných vetách dokáže všimnúť naozaj len človek so zdravým úsudkom. My budeme naďalej čeliť obvineniam, že nás niekto financuje… ale stále sme nezistili, kto.

Všimnite si však to podstatné. Príspevok je napísaný tak, aby zaujal najmä podporovateľov všetkých doteraz zverejnených hoaxov, ľudí odmietajúcich rúška a odmietajúci koronavírus ako hrozbu. Prináša fakty – avšak vymyslené. Oslovujúce však cieľovú skupinu ľudí, ktorí vysvetlenia a zdroje nepovažujú za nevyhnutné, ak dostávajú odpoveď na vlastnú otázku a pochybnosť okamžite v takomto jednoduchom tvrdení. Aktuálna Facebook kultúra následne káže zdieľať a vyjadrovať svoj postoj, pýšiť sa svojim vehementným vzdorom a odvahou ísť proti prúdu. Žiaľ, nehovorí sa tomu odvaha, ale jednoduchosť. A aj to si žiaľ opäť všimne len používateľ internetu, ktorý si všimol všetky nedokonalosti a absurditu vyjadrení.

Kto môže byť autorom hoaxu?

V tomto prípade predpokladáme, že autorom hoaxu (hoci možno len prekladu) je kreatívny špekulant. Bez zdrojov, bez faktov, vytvoril dielo, ktorým by sa rád dostal do médií. “Hotovo”. Prípadne do výraznejších médií, do správ, alebo k Matovičovi. Je to ako urobiť si selfie so slávnou osobnosťou a ziskom jej pozornosti pre seba hoci na krátko. Tento jav poznáme veľmi dobre. Autori niektorých hoaxov chcú vidieť dosah a dopady svojho diela. Tak ako keď niekto hodí balónik s vodou z balkóna a sleduje reakcie ľudí, tak niekto vypustí HOAX a sleduje, alebo zabáva sa na reakciách sveta v sieti. Nejde o nič, čo by vzniklo teraz. Medzi autormi sú nešťastní ľudia s množstvom otázok, ktorí sa rozhodnú pre zábavu, alebo aspoň skúsiť si umenie vyvolávania anonymného poplach cez HOAX.

Týmto spôsobom vznikajú hoaxy o čiernych dodávkach, akoby sme sa už mali odteraz báť kúpiť si čiernu dodávku, pretože kamkoľvek zastaneme, tam budeme obvinení, že máme cukríky a lákame na ne deti. Rovnakým spôsobom vznikajú hoaxy o rôznych hrozbách, ktoré nie sú hrozbami. Je to niečo podobné, ako keď niekto vytvorí umelecké dielo a túži, aby cez neho nebol len obyčajným človekom, čo nič nedokázal, ale aby zanechal po sebe niečo virálne, viditeľné, viditeľné mimo jeho nástenku. Jeho dielo sa stane rozoberané a možno aj samotní najvyšší v tejto krajine si nájdu čas venovať sa…. a poprieť jeho pravosť. Pár minút slávy pominie a…. príde nový HOAX.sk. A možno budeme opäť pripravení, alebo budú pripravení čitatelia ako pani Lenka, ktorá nás na tento blud ako prvá upozornila.