SPAM: OSN a Centrální banka západoafrických států ma chcú odškodniť

Každý jeden deň zdedia ľudia na Slovensku milióny dolárov z Afriky. Každý z tých dní sa u nás nájde niekto, kto vyhral v neexistujúcej lotérii na Facebooku milióny, rovnako ako každý deň “ředitel Facebooku, Marc” rozdáva nejaké výhry. Historicky najslávnejší blud známy ako Nigerijské listy ale neprekoná nič. Ani pochabý pokus, ktorému naletel najnovší čitateľ HOAX.SK, pán Juraj. Reagoval na email s podobným znením ako ten, ktorý si ukážeme dnes.

Odporúčame, nikdy nič podobné nepovažujte za reálne. Údajné tvrdenia o tom, že Vám niekto schválil dedičstvo, posiela závratný balík peňazí a nepozná ani vaše meno, triafa adresy len tak, je vždy len mašinériou, ako vylákať osobné údaje a úhradu nejakých poplatkov. Tie poplatky sú len poslaním peňazí do tretieho sveta a neuvidíte ani poplatky a ani závratné dedičstvo, či “odškodnenie”. Žiaľ, nepríde na účet ani dnes a ani o týždeň, mesiac či rok. S názorom “Raz to vyjsť musí” sa do podobných aktivít nepúšťajte radšej nikdy. Upozornenie a apel z našej strany však stále nemá potrebnú váhu, no čo sme urobiť mohli, to sme urobili.

Znenie aktuálnych výmyslov s OSN a Centrálnou bankou:

Pozor na vaši schválenou platbu! Chtěl bych vás informovat, že vaše úplná platba 1,2 milionu USD odškodnění OSN je připravena a Centrální banka západoafrických států schválila fond pro další uvolnění, které vám bylo poskytnuto prostřednictvím bankomatové karty Visa, kterou použijete k výběru všech 1,2 milionu dolarů v jakémkoli bankomatu v kterékoli části světa je maximum, které můžete za den vybrat, pouze 5 500 $. Pověřili jsme United Bank for Africa Benin, aby vám zaslala bankomatovou kartu a PIN KÓD, který použijete k výběru všech svých 1,2 milionu $ v jakémkoli bankomatu v kterékoli části světa, proto se prosím obraťte na vedoucího oddělení ATM karet United Bank Africa Benin následovně: E-mailová adresa: edwardrevjamesi3@gmail.com Kontaktní osobou je reverend James Edward, prosím informujte ji, že jste obdrželi zprávu z kanceláře Senátu, která mu dává pokyn, aby vám zaslala ATM CARD a PIN CODE. Děkujeme za dodržování tohoto pokynu a ještě jednou přijímáme naše gratulace. Pan Mark John

Kompenzační agentura.

Cc. Kancelář Senátu

