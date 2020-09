Absurdný český spam boji proti 5G a čipovaniu ľudí a boj proti nám

Ohodnoťte článok

Celý absurdný boj proti G5 založený na obavách pred čipovaním ľudí a obavách ovládania mysle verejnosti, už presahuje hranice bežného internetu. Cez víkend sa podujali stránky Stop5g.cz na rozsiahlu spamovaciu akciu a zaspamovali schránky tisícov slovenských organizácií, firiem, spolkov a združení chaotickým, vizuálne hnusným spamom. Má však niekoľko chýb a preto sa ocitá na hoax.sk.

“Dostať takýto spam do schránky celej firmy je vyslovene urážka. Nie som sprostá ovca. Neviem prečo si mysleli, že niekto od nás ňou je…” (Magdaléna V., 14.9.2020)

Prichádza s tak veľkou vervou, že vlastne nestihne nič vysvetliť. Ak už cielia takýto spam na ľudí tam vonku, ktorí netušia čo je 5G, a o čom je ich stránka, potom si koledujú len o zmazanie. Správa je čistý informačný chaos. Stránky, ktoré sú zodpovedné za tento spam, otvorene tvrdia a odhaľujú “zamlčovanú pravdu” o manipulácii verejnosti pomocou vysielania 5G. Obviňujú z toho Billa Gatesa, pretože má stáť za vývojom hydrogélu s obsahom mikročipov. Neuveriteľné bludy, ktoré stránka uvádza, pritom ide o preklady iných zahraničných bludov, existujúcich názvov, existujúcich mien a existujúcich spoločností, o neexistujúcich súvislostí, zachádzajú do roviny sci-fi. Stráca sa absolútna logika a opäť sa nám predstavuje strach z neznámeho a zamlčovaného viac ako dôvera v oficiálne informácie. Pretože tie neoficiálne nám pripadajú zaujímavejšie, rozprávkovejšie a zrozumiteľnejšie. Email je spamom. Je nevyžiadaný. Narába s údajmi firiem a organizácií a plní emailové servery. Podieľa sa na záťaži, šíri posolstvo na schránky, kde nemá čo hľadať. Najmä vo firmách je prijímaný nie ako hromadná správa, ale klasická prijatá pošta. Odporúčame nahlasovať tento spam všetkým autoritám. Spam tvrdí, že má vyjadrenie lekára a právnika, ktorým môžete bojovať proti vakcinácii. Lenže… kde je meno toho odborníka? Právnika v Čechách alebo na Slovensku, ktorý by sa adekvátne a aktuálne vyjadroval k súčasným obmedzeniam a stavu, ktorý by reálne uvádzal svoje meno a aj argumenty? Chýbajú mená skutočných ľudí v našich končinách. Celý obsah je zmätočný. Šialene chaotický. Všetko, čo chce spam a následne aj stránka povedať, je rozkúskované, chaotické, len čo začne, už preskakuje na nejaké tvrdenia a odkazy. Strácate sa v absurdnosti tvrdení o nanotechnológiách, akoby bol rok 3566 a pozerali sme fantastický film o napájaní sa do ľudskej mysle cez technológiu budúcnosti. Bod, ktorý mal byť ako prvý… ale nechávame si ho nakoniec…

(v preklade: Čože?)

Prosím, upokojme sa a začnime premýšľať

HOAX.SK je pod útokom bojovníkov za „pravdu“ bojujúcim proti čipovaniu ľudí cez 5G vysielač. Čelíme nenávisti a výhražným emailom od ľudí, ktorí nás obviňujú, že sme sa zapredali, že nás financuje vláda (nevieme ktorá), alebo že sme súčasťou mašinérie, ktorá má presvedčiť ľudí nebáť sa zotročenia pomocou moderných technológii a vakcín. Hoax.sk má k tomu jednoduché stanovisko. Ak nemáte ani šajnu o tom, ako funguje mikročip, energetické napájanie, jeho funkcia, očakávateľný vývoj funkcie mikročipov v blízkej budúcnosti a fungovanie 5G, potom nie je vhodné zvolávať masy ľudí na demonštrácie, aby bojovali proti 5G vysielaniu. Tvrdiť, že vďaka nemu budeme na diaľkové ovládanie je nepochopiteľné. V akom jazyku to budú príkazy?

Všetci na celom svete sa odrazu postavia, pôjdu doľava, vpravo, vylezú po schodoch a strelia si guľku do hlavy (aj tí čo bývajú v bungalove, aj tí vo výškovej budove, deti v škôlke)? Alebo má ísť o manipulovanie mysle napojením na každého mozog a navodením nálad, že politický názor ABC je ten správny? A to všetko z injekcie do pleca alebo zadku? Áno. Pri zadku má mnoho ľudí umiestnený mozog, takže potom by to mohlo byť relatívne v poriadku. Stále však v rovine sci-fi úvah, nie však v reálnom svete. Prosím vyhnime sa hlúpostiam a najmä zvolávaniu nepochopiteľných demonštrácií v čase korona-obmedzení. Demonštrácií, ktoré by si za absurdnosť a absenciu zdravého rozumu zaslúžili ocenenie BLUDNÝ BALVAN, ktoré mali len v ČR.

Radi by sme informovali, že emaily s predmetom „Otvorte konečne oči!“ už máme rovno filtrované, nečítame, neotvárame ich a do filtrov pokojne nasadíme aj ďalšie tvrdenia o tom, že sme zapredanci a financuje nás A alebo B. Za celé takmer desaťročie nás financuje akurát tak vlastná peňaženka a pocit hnaný výsledkami nášho snaženia a záchrany ľudí tam vonku v celkom vážnejších prípadoch ako je hlúposť o čipovaní. Sme tu a boli sme tu v prípadoch šialeného vydierania, zneužívania detí aj dospelých. Falšovania stránok, alebo podvodného predaja a kyberšikany. Toto je dôvod, pre ktorý tu HOAX.sk bolo a ešte nejaký čas bude. HOAX sa nenechá zastrašiť absurdným bojom proti 5G a proti nám, pretože sme sa zastali zdravého rozumu.