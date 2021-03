Koronavírus-HOAX: MUDr. Imrich Solovič a lekárska štúdia neexistujú

Áno, toto je presne ten typ hoaxu, ktorý rozprúdi myšlienky a naštartuje nenávisť vakcinácie. Nehorázne tvrdenia, ktoré si nedovolí žiaden novinár (pozor! skutočný novinár ani len vypustiť z úst, vyslať z pod klávesnice, nieto ešte vymyslieť. ) Slovenským internetom sa rozletela správa o údajnom lekárovi MUDr. Imrichovi Solovičovi a lekárskej štúdie. Pozor, články uvádzajú “lekárska štúdia”, ale to podstatné zamlčujú. Aká, kde, pod akým znením, číslom, zodpovednou organizáciou. Skrátka len “lekárska štúdia”. Onen MUDr. Imrich Solovič má byť pediater v Bratislave. Avšak je zvláštne, že nikto o ňom nevie. Nikto z priateľov a kontaktov a kontaktujeme aj lekársku komoru, aby nám pomohla vyvrátiť existenciu takéhoto lekára, či kohokoľvek, kto mohol s titulom MUDr. doštudovať a jeho spojitosť s týmto vyjadrením. Je totiž plný neodborného textu, ktorý… Nedáva logiku.

Znenie hoaxu:

Podľa lekárskej štúdie do troch rokov vakcína proti Covidu odrovná všetkých ľudí s vysokým tlakom, diabetikov a všetkých s nadváhou. MUDr. Imrich Solovič, pediater, Bratislava, SR

Vďaka vakcinácii jednoznačne prežijem všetkých tupcov a blbcov naokolo.

Podľa lekárskej štúdie do 3 rokov vakcína proti Covidu odrovná všetkých ľudí s vysokým tlakom, diabetikov a všetkých s nadváhou. Nebude to ale hneď, netešte sa…ešte ich pár mesiacov pred smrťou dobre podoja o peniaze poisťovne a lekárne.

Onkologické lieky totiž zdraželi o 80%…preventívne, nech sa kšefy točia a diabetikom sa po novom lieky preplácajú iba minimálne. Ochranný mechanizmus sofistikovanej vakcíny uložený v bunke s pozmenenou DNA jedinca totiž všetko cudzie vyhodnocuje ako nemoc organizmu a automaticky proti nemu agresívne – útočí.

Výsledkom je veľmi rýchle a nepredvídateľné zlyhávanie vnútorných orgánov: ako je srdce, pečeň, ľadviny, slezina a pankreas (podžalúdková žľaza). Tak že najneskôr v roku 2030 sa toto smutné proroctvo vyplní. Bude to ako v 10. storočí po skončení križiackych výprav do Východnej Európy. Až na to že to nezloží iba 12 mil. Slovanov, ale bude ich 10-x viac.