Alkotox, novinka na boj proti alkoholu… lenže cez spam a podvodníkov

Do emailových schránok slovenských jednotlivcov, organizácií, portálov a firiem zase prichádza vlna spamu. Tentoraz na nový zázrak s názvom Alkotox, ktorý slúži na boj proti alkoholizmu. Nepoznáme tento prípravok. No veríme, že prinesieme zopár jasných argumentov,prečo radšej ruky preč.

Alkotox je predovšetkým:

Ďalší predražený šmejd z podvodných stránok z podvodného spamu

Spam prichádza a neviete prečo, najmä ho však nedokážete odhlásiť, keďže link je čokoľvek, len nie funkčný. Je len na okrasu.

Stránky sú falošné, rovnako ako všetky im podobné s prípravkami, akým je napríklad Canabis Oil – všeliek na všetko. Oba prípravky majú totiž totožnú spamovaciu stratégiu.

falošní zákazníci so slovenskými menami a vymysleným príbehom

predražený výrobok s neznámym pôvodom, zložením a výrobcom. Nedozviete sa vôbec nič.

Na niektorých miestach je slovenčina príšerná… ruská…

Stránky neuvádzajú povinnú identifikáciu predajcu, ktorú by ste na viditeľnom mieste čakali.

Psychologická nátlaková akcia vám uvádza odpočítavanie, vraj sa práve končí akcia. Po dosiahnutí nuly ale môžete naďalej nakupovať. Počítadlo sa resetuje pri každom vstupe. Chce len docieliť neuvážený nákup.

Alkotox nemá skutočného odborníka na svojej strane.

Odporúčanie:

Dnes veľmi stručne. Vyhýbajte sa tomuto prípravku, emailom s úžasným popisom o účinkoch. Vyhnite sa nákupu podobných prípravkov a vždy overujte, či vôbec predajná stránka má nejaké referencie a nevyhadzujete peniaze za podvodný prípravok a šmejd. Žiaľ, v tomto prípade cena za nehorázny prípravok bez jasného pozadia, nie je adekvátna.

Aktivitou a počínaním – spôsobom šírenia, sa veľmi pdoobá na konopný olej, ktorý má byť liečebným zázrakom na rôzne diametrálne odlišné diagnózy. Reálne ho môže výrobca vyrábať pre iný účel, no šmejdári ho nakúpia vco veľkom množstve, vytvoria falošné diagnózy a účinky, príbehy, falošných lekárov, stránky a vo veľkom sa začne s predraženým predajom namiereným na dôverčivých ľudí. Asi takto to celé funguje a nepotrebuje to ani ďalší komentár.

